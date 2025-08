Oldřich Říha výročí Katapultu neslaví. Po zranění chystá zářijový návrat na pódia

Kapelník rockové skupiny Katapult Oldřich Říha si na začátku června během koncertu v Jičíně zranil rameno. Na podzim se ale chystá zpět na pódia. První vystoupení se uskuteční v Jihlavě 18. září jako součást série koncertů Katapult 50let Tour. Turné proběhne u příležitosti výročí vzniku kapely, které připadá na 7. srpna.

K jubileu kapely Katapult žádné srpnové koncerty nechystal, Říhovo zranění přišlo do plánované pauzy. Pro zakládajícího člena skupiny je dle jeho slov oslavou každý koncert, kdy si lidé zpívají jeho rockové písničky. Sedmasedmdesátiletý Oldřich Říha má na svém kontě takové hity jako Blues, Já nesnídám sám, Vojín XY nebo Hlupák váhá.

Pražský rodák v historii Katapultu překonal mnohá těžká období. V roce 2007 ve věku 61 let nečekaně zemřel bubeník kapely Anatoli "Tolja" Kohout, o dva roky později i jeho hudební kolega, baskytarista Jiří "Dědek" Šindelář. V den, kdy Oldřich Říha zahájil sérii vzpomínkových koncertů věnovanou Šindelářovi, zemřel další bubeník Katapultu Karel "Káša" Jahn.

Skupinu provázely i zákazy a nevraživost části hudebních kritiků. "Pro mě je Katapult především zábava a kritikům jsem vždycky říkal, že čas ukáže. Kdybych použil nějaké manažerské prášky a PR triky, tak se nepovede, že naše obyčejná bigbítová poezie pomáhá lidem dostat se ze smutku. Je to pravdivé a na nic si to nehraje," uvedl Říha.

Hudební inspiraci čerpá frontman skupiny z 60. let. "Já jsem dělník rokenrolu stejně jako Rolling Stones nebo AC/DC, to všechno byli kluci z ulice. Nehraju s Katapultem, já žiju Katapult. To není program, to je život," prohlásil.

Tvorba kapely je známá svými srozumitelnými texty. Říha, který v minulosti zhudebnil i poezii Františka Gellnera nebo Françoise Villona, před časem překvapil zhudebněním Sonetu 66 Williama Shakespeara přeloženého Martinem Hilským. "Netušil jsem, že mě ty sonety takhle dostanou. K Sonetu 66 jsem se souhlasem Hilského připsal pozitivně vyznívající refrén a až později se ukázalo, že jsem ho nevědomky napsal v blankversu, který používal Shakespeare," podotkl Říha.

Po nucené pauze způsobené pandemií koronaviru se před dvěma lety Katapult vrátil s deskou Nostalgia. Novou sestavu společně s Říhou tvoří baskytarista Karel "Bigman Kodl" Dvořák a bubeník Roman Krajdl. V současné době se frontman kapely zotavuje ze zranění a připravuje se na podzimní pokračování Katapult 50let Tour. "Mám inspiraci na nové písně, hledám příběhy, ale nechci nic uspěchat. Je jasné, že se k tvorbě vrátím, musím začít od silného příběhu, který zhudebním," uvedl.

Celoživotní rocker Říha zdůrazňuje, že ke své hudební kariéře potřebuje podporu rodiny. Poskytuje mu ji manželka Jana, s níž žije už přes padesát let a která mu pomáhá s jeho vydavatelskou firmou. "Potřebuju zázemí. Jsem chuligán, umím se odvázat, ale rodina je svatá záležitost," konstatoval.