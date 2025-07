V katedrále sv. Víta na Hradě budou moci znít dvoje varhany najednou

Po stavbě a naladění nových varhan budou v katedrále svatého Víta na Pražském hradě dva nástroje. Vedle varhan, které staví na západní kruchtě společnost Gerharda Grenzinga, zůstane u Wohlmuthovy kruchty nástroj dosavadní, předválečné varhany od Josefa Melzera. Umožní to provádět skladby napsané pro dvoje varhany, řekl organolog pražské arcidiecéze Štěpán Svoboda.

Na varhany s více manuály a odpovídající kapacitou vzduchu lze hrát čtyřručně a k tomu nohama na pedály. Existují ale také skladby pro dvoje varhany. "V katedrále to budeme moci využít, budou tu varhany hlavní a chórové," uvedl Svoboda.

A tak například každoroční letní festival Svatovítské varhanní večery bude moci rozšířit svůj program. Při letošním 14. ročníku varhaníci hrají na Melzerův nástroj, jehož zvuk a možnosti podle odborníků nestačí prostoru katedrály. Na svém místě ale zůstane.

Jeho nedostatečnost byla důvodem úsilí o stavbu nových varhan a úspěšné veřejné sbírky na ně. Společnost Gerhard Grenzing má v srpnu dokončit realizaci nástroje na západní kruchtě nad vchodem, který bude mít čtyři manuály s pedálem a více než 90 rejstříky. Asi půl roku se bude poté ještě ladit.

Aby vše správně znělo, potřebují varhany dost vzduchu. Kapacita elektrických ventilátorů nových varhan bude podle Svobody asi 60 metrů krychlových vzduchu za minutu. "Když varhaník hraje všemi deseti prsty a oběma nohama, a nohama může dokonce stlačovat více kláves najednou, je odběr vzduchu obrovský. Varhany by to měly zvládnout, nemělo by se stát, že jim dojde vzduch. Zvlášť u moderních skladeb je velká potřeba vzduchové stability," uvedl Svoboda.

Někteří současní skladatelé podle něj ukončují své skladby takzvaným klastrem s obrovským nárokem na vzduch. "Znamená to spoustu tónů, kdy varhaník položí na manuál předloktí a zmáčkne všechny klávesy," řekl Svoboda. V takovém případě lze někdy mluvit o hluku místo o hudbě, poznamenal.

Umístění nového nástroje pod rozetou na západní kruchtě, tedy u portálu chrámové lodi, u něhož se nenachází oltář, je podle něho obvyklé v mnoha kostelích. Zvuk nástroje by měl lépe vyplnit celý prostor, v případě katedrály poměrně rozlehlý.

Vzdálenost od varhanních píšťal k presbytáři, tedy kněžišti s hlavním oltářem, se u katedrály Pražského hradu pohybuje mezi 75 a 80 metry. "Takže je tam určité zpoždění zvuku a zvuk se logicky v prostoru mění, určité frekvence různě pohlcuje," upozornil Svoboda. I proto podle něj bude ladění nových varhan velmi složité a časově náročné.

Základní parametry - sílu a nosnost zvuku, barvu tónu - určila výroba píšťal. Za výsledný zvuk na místě odpovídají ladičské týmy. "Intonér má řadu postupů, kterými dokáže zvuk každé píšťaly přizpůsobit, aby zněla dole v katedrále optimálně," uvedl Svoboda.

Nadační fond Svatovítské varhany s Českým rozhlasem asi před šesti lety vypsaly soutěž na skladbu, kterou se má nový nástroj poprvé oficiálně představit. Pořadatelé určili tři finalisty, mezi nimi rozhodne anketa. Šlo o skladbu skladatele Ivo Bartoše Fantazie na chorál Svatý Václave, Svatovítskou fantazii od Karla Martínka a o skladbu Mikuláše Piňose Invocationes Bohemicae. Která ze skladeb zazní, se dosud neví. "Provedení slavnosti se ještě diskutuje," doplnil Svoboda. Úvodní koncert s požehnáním nástroje se má uskutečnit 15. června 2026, tedy na svátek svatého Víta.