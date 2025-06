Kam se žene písničkář Michal Horák? V USA natočil videoklip k novému singlu

Letošní rok je zatím pro písničkáře a královéhradeckého rodáka poměrně hektický. Společně s legendou tuzemské (nejen) hip hopové scény Katem natočil singl a klip Kde vlastně jsou, vydal live album Michal Horák & filharmonie a absolvoval tří vyprodané samostatné koncerty.

Teď vydává nový singl Kam se ženeš, k němuž vznikl klip natočený během jeho loňského turné po Spojených státech. Podívat se na něj můžete ZDE.

"K songu Kam se ženeš jsem se popravdě inspiroval sám, protože mám sklony se občas bezhlavě hnát za úspěchem. A když ho člověk dosáhne, tak tam paradoxně to štěstí málokdy čeká. Zpětně si tak uvědomuju, že štěstí je spíš v těch malých věcech, co nejprve přehlížím. Zní to jako klišé, ale je to prostě tak. A o tom je ten song. Vlastně jsem ho napsal pro sebe. A pokud v něm někdo najde poselství i pro sebe samotného, budu jen rád," komentuje Horák svou novinku, které nechybí pro něj typický humor, ale skýtá i řadu přesahů.

K doprovodnému videoklipu pak písničkář dodává: "Klip z USA dost podtrhuje ideu samotné písničky, protože za velkou louží se zdá být vždycky ten svět jaksi blyštivější, takže ideální prostředí, kam zasadit výše zmíněnou myšlenku. Během koncertů, které jsme odehráli celkem čtyři, a to v Chicagu, Iowě, New Yorku a New Jersey, byla moc krásná zkušenost seznámit se s krajany, žijícími už nějakou dobu v USA. Jejich lačnost po českém jazyce, tradicích a po domově celkově byla osvěžující. Člověk si mnohdy až potom uvědomil, co by mu všechno z Česka chybělo, kdyby byl nucen to nadobro opustit… Taky jsme zažili spoustu ikonických momentů, jako návštěvu černošské mše, jazzový koncert v Chicagu, podívali jsme se i na hasičskou a policejní stanici, procestovali přes půlku států, a dokonce v noci srazili srnu! No, o zábavu bylo postaráno."

Ač by mohl název nové písně naznačovat opak, v následujících měsících hudebník, který předskakoval například Tomáši Klusovi nebo kapele Chinaski, zvolňovat rozhodně nehodlá. V červenci a srpnu ho čekají vystoupení pod širým nebem a závěr roku pak bude patřit třem speciálním koncertům Michal Horák & filharmonie 2025, kde postupně zazpívá a zahraje společně s královéhradeckou a olomouckou filharmonií, ve všech případech pod taktovkou Stanislava Vavřínka.