Hudbu Massive Attack si v Izraeli nepustí. Kapele vadí i válečné investice Spotify

před 4 hodinami
Britská hudební skupina Massive Attack odmítá být streamována v Izraeli kvůli válce v Pásmu Gazy a hodlá také ve všech zemích opustit on-line hudební platformu Spotify kvůli údajným investicím jejího šéfa ve zbrojní společnosti. Napsala o tom v pátek agentura AFP s odvoláním na vyjádření kapely.
Robert Del Naja, zakládající člen kapely, vizuální umělec a hudební producent.
Robert Del Naja, zakládající člen kapely, vizuální umělec a hudební producent. | Foto: Lukáš Bíba

"Zaslali jsme našemu vydavatelství (Universal Music Group) oficiální žádost o stažení naší hudby ze všech streamovacích služeb na území Izraele," uvedla triphopová legenda, která se aktivně angažuje na obranu Palestinců, v příspěvku zveřejněném ve čtvrtek na Instagramu. Skupina dodala, že její akce je součástí hnutí "No Music for Genocide", které podle ní sdružuje 400 umělců a vydavatelství vyzývajících ke kulturnímu bojkotu Izraele.

Ve stejném příspěvku skupina také oznámila, že požádala své vydavatelství o "stažení své hudby ze streamovacích služeb Spotify ve všech zemích". Své rozhodnutí zdůvodnila "významnými investicemi" zakladatele Spotify Daniela Eka do společnosti specializující se na vojenskou umělou inteligenci a bojové drony.

"K ekonomické zátěži, kterou Spotify již dlouho klade na umělce, se nyní přidává i zátěž etická a morální," napsala skupina založená roku 1988 v Bristolu, jejíž první deska Blue Lines bývá označována za jednu z nejvlivnějších britských nahrávek 90. let.

Společnost Spotify, kterou kontaktovala agentura AFP, se k věci odmítla vyjádřit.

Zakladatel a generální ředitel společnosti Spotify Daniel Ek předsedá společnosti Helsing, která podle informací na svém webu vyrábí vojenské autonomní systémy vylepšené umělou inteligencí. Firma nedávno popřela, že by její bezpilotní letouny byly používány v jiných konfliktních zónách než na Ukrajině.

Švédský streamovací gigant se kvůli angažmá svého ředitele a také kvůli údajně příliš nízkým odměnám pro umělce stal terčem on-line kampaně vyzývající k jeho bojkotu, připomíná AFP.

Kapela Massive Attack během nedávného koncertu využila živé rozpoznávání a sledování obličejů svých diváků jako silné varování před touto technologií. | Video: Youtube.com
 
