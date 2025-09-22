Hudba

Lovesong Bylo nebylo má po 20 letech klip. Kapela Chinaski ho točila na zámku Kačina

Kultura Kultura
před 7 hodinami
Letos kapela Chinaski oslavila 30 let na scéně. Výročí na sklonku minulého roku připomněly dva koncerty v O2 areně a oslavy vygradovaly v červnu 2025 pod širým nebem na stadionech v Hradci Králové a v Brně. Celkem na ně dorazilo 57 000 diváků. Nejen pro ně teď Chinaski natočili komorní videoklip k písničce Bylo nebylo, jež na začátku roku vyšla v novém provedení na narozeninovém albu 30.
Kapela Chinaski natočila videoklip ke své písni Bylo nebylo v knihovně zámku Kačina.
Kapela Chinaski natočila videoklip ke své písni Bylo nebylo v knihovně zámku Kačina. | Foto: Alexandra Šnaid

Video, které vzniklo na zámku Kačina pod taktovkou režiséra Jakuba Mahdala, je symbolickou tečkou za oslavami kulatého jubilea a můžete ho zhlédnout ZDE.

Píseň Bylo nebylo pochází již z roku 2005, kdy vyšla na albu Music Bar, a teď po dvaceti letech od prvního vydání se dočkala i klipu. Mezi fanoušky patří dlouhodobě k jedněm z nejoblíbenějších lovesongů Chinaski. A zároveň také k těm, co si členové kapely po koncertu rádi zabrnkají a zazpívají v zákulisí. Toho byl několikrát svědkem i režisér Jakub Mahdal, který se rozhodl tuto intimní atmosféru přenést i do klipu.

Chinaski, klip Bylo nebylo
Chinaski, klip Bylo nebylo
Chinaski, klip Bylo nebylo
Chinaski, klip Bylo nebylo
Chinaski, klip Bylo nebylo Zobrazit 7 fotografií

Základní námět později vzešel od kapelníka Františka Táborského, režisér Mahdal ho poté rozpracoval a dotáhl do výsledné podoby. "Kapela často hrála tenhle song v backstagi. Sedli si do kruhu naproti sobě a prostě si jen tak zpívali společně. Chtěli jsme tuhle atmosféru přenést i do klipu, takže jsem přemýšlel o ideální lokaci. Dlouho jsem měl vyhlédnutou knihovnu na zámku Kačina, která je celá kruhová a je to jedna z nejkrásnějších lokací k natáčení vůbec," popisuje režisér Jakub Mahdal.

Související

Slovníček Robbieho Williamse: „fuckin“ a spojka „and“. Show v Praze byla nevídaná

Robbie Williams

Celý klip je postaven na kapele a výjimečné atmosféře krásných prostor kulaté zámecké knihovny. Tu ještě umocňuje smyčcový doprovod uskupení Unique Strings a tanečnice, jež skladbě dodávají vizuální poezii. Choreografii sestavila Anna Šitnerová, která si v klipu také zatančila.

"Klipem chceme fanouškům ještě jednou poděkovat za to, že s námi oslavili třicet let na scéně. Ať už to byly vyprodané O2 areny, nebo plné stadiony pod širým nebem, všude jsme cítili obrovskou energii. Nikdy na to nezapomeneme. Teď se těšíme na novou kapitolu a už brzy prozradíme, co máme dál v plánu," říká frontman Chinaski Michal Malátný.

 
Mohlo by vás zajímat

Kvíz: Jste správný rocker? Od Olympicu přes Nirvanu až k ukousnuté hlavě

Kvíz: Jste správný rocker? Od Olympicu přes Nirvanu až k ukousnuté hlavě
Infografika

Elán vydal nový singl Zavolaj mi! Název stejnojmenné písně inspirovala Rážova slova

Elán vydal nový singl Zavolaj mi! Název stejnojmenné písně inspirovala Rážova slova

Zní to jako xylofon, ale není. Kultovní skladba Mamma Mia přežila i dva rozvody

Zní to jako xylofon, ale není. Kultovní skladba Mamma Mia přežila i dva rozvody

Kanada kvůli glorifikaci teroristů zakázala raperské skupině Kneecap vstup do země

Kanada kvůli glorifikaci teroristů zakázala raperské skupině Kneecap vstup do země
hudba kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Chinaski Michal Malátný videoklip Zámek Kačina

Právě se děje

Aktualizováno před 28 minutami
Nedvěd dostal podmínku na rok a dva měsíce. Dál trvá na své nevině, prý vyhověl klubu

Nedvěd dostal podmínku na rok a dva měsíce. Dál trvá na své nevině, prý vyhověl klubu

Generální manažer českých fotbalových reprezentací zná trest v případu falšování účetnictví v Juventusu, jehož byl viceprezidentem.
Aktualizováno před 43 minutami
Hlavní líčení v kauze Dozimetr. Redl přiznal drogy, Kos vinu, Hlubuček naopak

Hlavní líčení v kauze Dozimetr. Redl přiznal drogy, Kos vinu, Hlubuček naopak

Začalo hlavní líčení v kauze Dozimetr, což je případ údajně rozsáhlé korupce v pražském dopravním podniku.
před 46 minutami
Politická šikana: Zvrtlo se to, říká bývalý stratég Andreje Babiše a vysvětluje proč
40:44

Politická šikana: Zvrtlo se to, říká bývalý stratég Andreje Babiše a vysvětluje proč

Petr Topinka stál u zrodu kampaně hnutí ANO. Na co vzpomínal a co je podle něj problémem současných politických kampaní?
před 46 minutami
Poslední přání umírajícího chlapce. Vývojáři mu splnili sen, aby ve hře mohl žít dál
2:24

Poslední přání umírajícího chlapce. Vývojáři mu splnili sen, aby ve hře mohl žít dál

V oblíbené hře tvůrci uctili památku mrtvého fanouška. Hráče trápí jako mocný protivník
před 1 hodinou
"Fakt se u Dozimetru ničeho nebojím," prohlašuje Rakušan ke schůzce na vnitru
4:06

"Fakt se u Dozimetru ničeho nebojím," prohlašuje Rakušan ke schůzce na vnitru

Aktuálně.cz se zeptalo předsedy STAN a ministra vnitra Víta Rakušana na nejnovější informace ke kauze Dozimetr i ke schůzce na vnitru.
před 1 hodinou

„Zablokujme vše.“ Italští levičáci protestují na podporu Gazy

„Zablokujme vše.“ Italští levičáci protestují na podporu Gazy
Prohlédnout si 12 fotografií
Letecká doprava narušena nebyla. Pravicová vláda vedená ministerskou předsedkyní Giorgiou Meloniovou, která patří v Evropě k tradičním spojencům Izraele, je stále více na rozpacích z pokračující a neústupné izraelské ofenzivy v Gaze.
V Itálii probíhá celonárodní generální stávka vyhlášená odborovou unií USB (Unione Sindacale di Base). Stávka s heslem „Zablokujme vše“ se koná jako solidarita s Gazou a vyzývá k zastavení dodávek zbraní do Izraele.
před 1 hodinou
Principy OSN čelí útokům jako nikdy dříve, míní generální tajemník Guterres

Principy OSN čelí útokům jako nikdy dříve, míní generální tajemník Guterres

Guterres v několikaminutovém projevu před Valným shromážděním OSN konkrétně zmínil útoky na civilisty a pošlapávání mezinárodního práva v Pásmu Gazy,
Další zprávy