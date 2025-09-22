Lovesong Bylo nebylo má po 20 letech klip. Kapela Chinaski ho točila na zámku Kačina

Video, které vzniklo na zámku Kačina pod taktovkou režiséra Jakuba Mahdala, je symbolickou tečkou za oslavami kulatého jubilea a můžete ho zhlédnout ZDE.
Píseň Bylo nebylo pochází již z roku 2005, kdy vyšla na albu Music Bar, a teď po dvaceti letech od prvního vydání se dočkala i klipu. Mezi fanoušky patří dlouhodobě k jedněm z nejoblíbenějších lovesongů Chinaski. A zároveň také k těm, co si členové kapely po koncertu rádi zabrnkají a zazpívají v zákulisí. Toho byl několikrát svědkem i režisér Jakub Mahdal, který se rozhodl tuto intimní atmosféru přenést i do klipu.
Základní námět později vzešel od kapelníka Františka Táborského, režisér Mahdal ho poté rozpracoval a dotáhl do výsledné podoby. "Kapela často hrála tenhle song v backstagi. Sedli si do kruhu naproti sobě a prostě si jen tak zpívali společně. Chtěli jsme tuhle atmosféru přenést i do klipu, takže jsem přemýšlel o ideální lokaci. Dlouho jsem měl vyhlédnutou knihovnu na zámku Kačina, která je celá kruhová a je to jedna z nejkrásnějších lokací k natáčení vůbec," popisuje režisér Jakub Mahdal.
Celý klip je postaven na kapele a výjimečné atmosféře krásných prostor kulaté zámecké knihovny. Tu ještě umocňuje smyčcový doprovod uskupení Unique Strings a tanečnice, jež skladbě dodávají vizuální poezii. Choreografii sestavila Anna Šitnerová, která si v klipu také zatančila.
"Klipem chceme fanouškům ještě jednou poděkovat za to, že s námi oslavili třicet let na scéně. Ať už to byly vyprodané O2 areny, nebo plné stadiony pod širým nebem, všude jsme cítili obrovskou energii. Nikdy na to nezapomeneme. Teď se těšíme na novou kapitolu a už brzy prozradíme, co máme dál v plánu," říká frontman Chinaski Michal Malátný.