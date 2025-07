Hitem Spotify je nová skupina Velvet Sundown. Je ale skutečná, nebo ji stvořila AI?

Její soft-rockové písně si na platformě Spotify získaly za pár týdnů více než 550 tisíc posluchačů. Je ale kapela Velvet Sundown skutečná, nebo ji vytvořila umělá inteligence (AI)? To se snaží zjistit server deníku The Times. Skupina podle něj nese všechny znaky AI, od fotografií bez života až k nedostatku důkazů, že její členové existují či kdy hráli naživo.

Jenže ve chvíli, kdy její oklamaní fanoušci a hudební průmysl dospěli k závěru, že jde jen o další případ umělé inteligence ničící skutečné hvězdy, Velvet Sundown se objevili, aby se bránili. "Je naprosto šílené, že takzvaní novináři bez důkazů prosazují nepodloženou teorii, že Velvet Sundown jsou uměle vytvoření," napsala kapela na svém účtu na sociální síti X, kde má pouze 92 sledujících.

"Není to vtip. Tohle je naše hudba, složená za dlouhých, propocených nocí ve stísněném bungalovu v Kalifornii skutečnými nástroji, skutečnou myslí a skutečnou duší. Každý akord, každý text, každá chyba - LIDSKÁ. Jen proto, že netancujeme na TikToku nebo nevysíláme živě, neznamená, že jsme falešní… Jsme SKUTEČNÍ!" dodali údajní hudebníci.

Záhadnosti na celé věci dodává podle listu The Times fakt, že zmíněný účet na X není tím, na který vede odkaz na jejich profilu na Spotify. Streamovací služba Deezer, která na své platformě označuje hudbu vytvořenou AI, u Velvet Sundown uvedla: "Některé skladby na tomto albu mohly být vytvořeny pomocí umělé inteligence." Spotify ale takovou politiku nemá a někteří fanoušci se podle The Times cítili podvedeni označením "verified artist" (ověřený umělec), což však znamená pouze to, že jde o stream daného umělce.

Spoluzakladatel a šéf Spotify Daniel Ek je ohledně vlivu AI na hudbu všeobecně optimistický. "Chceme, aby se skuteční lidé prosadili jako umělci a tvůrci, ale co je to kreativita v budoucnosti s umělou inteligencí? To nevím. Co je to hudba?" řekl.

Někteří umělci, jako třeba producent Timbaland nebo Ryan Tedder, který píše písně pro zpěvačky Adele a Taylor Swiftovou, AI vítají. Pro jiné části hudebního průmyslu ale tato technologie představuje hrozbu. Nové platformy tvořící hudbu pomocí umělé inteligence jako Suno a Udio čelí žalobám nahrávacích společností za porušování autorských práv. Podvodníci také nahrávají skladby vytvořené AI a nechávají roboty, aby je poslouchali, čímž generují příjmy.

Deezer uvedl, že 18 procent veškeré hudby, která je na platformu denně nahrána - tedy více než 20 tisíc skladeb - je stoprocentně uměle vytvořená. Z těchto skladeb je pak 70 procent podvržených, což představuje riziko pro skutečné umělce.

Spotify má zásadu manuálně nedoporučovat uměle vytvořené skladby do playlistů a chce zakázat AI skladby, které napodobují skutečné umělce. Úspěch Velvet Sundown však podle The Times zřejmě pramení z toho, že Spotify zařazuje písně této kapely do oblíbeného playlistu Discover Weekly, který je vytvářen algoritmicky.

Velvet Sundown nejsou na Spotify jedinou úspěšnou, zřejmě uměle vytvořenou skupinou. Web Music Business Worldwide tento týden označil 13 AI "umělců", které měsíčně poslouchá 4,1 milionu lidí. Mezi ně patří tvůrce country hudby Aventhis (milion posluchačů), skupina Devil Inside (700 000 posluchačů) a "hudebník" Nick Hustles inspirovaný skutečným zpěvákem Marvinem Gayem (200 000 posluchačů).