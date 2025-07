Holušová končí ve vedení Colours of Ostrava. Na Srí Lance buduje centrum Yasmin Hill

Letošní ročník festivalu Colours of Ostrava je poslední pro jeho spoluzakladatelku Zlatu Holušovou v roli programové ředitelky. Do důchodu se ale nechystá. V podobné práci chce pokračovat na Srí Lance, kde s přáteli buduje resort a retreat centrum Yasmin Hill.

V minulosti spíše hotel se nyní mění na místo pro posilování zdraví i duše s celoročním programem. A to nejen hudebním. "Je to takový nepřetržitý festival," řekla Holušová.

Sedmašedesátiletá Holušová, původním povoláním učitelka češtiny a rozhlasová redaktorka, festival Colours of Ostrava zakládala v roce 2002. Už v té době ale věděla, čeho chce dosáhnout. Do jak velkých rozměrů festival dostat. A to se jí podařilo. "Tak, jak dnes festival vypadá, tak jsem si ho na začátku představovala. Nebylo to ale o tom, že bych si tenkrát tak věřila. Byl to sen a vize. Vše se naplňovalo postupně," řekla.

Do Ostravy postupně Holušová přivezla světová jména jako Nick Cave, Björk, Robert Plant, Sting nebo kapely The Cure, The Cranberries či Imagine Dragons. Žádné z těchto či dalších jmen ale nepovažuje za svůj největší organizační úspěch. "Mám radost z každého, kdo k nám přijede, každý umělec je pečlivě vybíraný. Nejvíce jsem hrdá na to, že Ostrava už není černá, ale je plná barev," doplnila.

Na druhou stranu ani nevnímá, že by za sebou nechala dluh v podobě některé hvězdy, která do Ostravy ještě nepřijela. "Můj velký sen bylo propojit Colours of Ostrava s diskuzním fórem Meltingpot. To se podařilo. Lidé si mohou užívat hudbu i myšlenky. To samé budu vlastně dělat i na Srí Lance. Čeká mě ale cesta od extenzity k intenzitě," uvedla Holušová.

Na ostrově v Indickém oceánu s přáteli buduje retreat centrum, což je místo, které nabízí prostor pro osobní rozvoj, odpočinek a regeneraci. V kopcovitém prostředí centrální části Srí Lanky nejdříve provozovali hotel, který nyní doplňují o další doprovodné aktivity. "Náplň jsme změnili. Nabízíme celoroční program. Je to vlastně nepřetržitý festival. Jezdí k nám i řada hudebníků," řekla.

Holušová má za Colours of Ostrava dvě hudební ceny Anděl a v roce 2010 byla oceněna Evropskou cenou Trebbia za přínos k dialogu národních kultur. Akci, na které se každoročně uskuteční přes sto koncertů, zařadil deník The Guardian mezi 35 nejlepších evropských festivalů. Nějakou možnou formu spolupráce s organizačním týmem Holušová do budoucna nevylučuje. "Třeba něco vymyslíme. Nechám se překvapit. Už to není v mých rukou," doplnila.

Holušová se narodila v Praze, ale od dětství žije v Ostravě, vystudovala český jazyk a dějepis na univerzitě v Brně, po škole učila na gymnáziu v Bílovci. Pracovala i jako rozhlasová redaktorka. Festivaly pořádá od roku 1985. První se měl jmenovat Spirála, zakázal jej ale tehdejší režim. Později s dalšími lidmi založila festival Dolnolhotský buben, který se v roce 2002 změnil v Colours of Ostrava.

"Zlata Holušová je výjimečná žena, která dostala Česko na hudební mapu Evropy. S celým týmem budeme pokračovat v odkazu, který zde za ty roky vybudovala tak, abychom v Ostravě i nadále vytvářeli událost vynikající svou originalitou, autenticitou a otevřeností," prohlásil nedávno Filip Košťálek. Ten Holušovou nahradí a od příštího ročníku bude uměleckým ředitelem Colours of Ostrava.