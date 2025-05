Dua Lipa znovu překvapila Česko. Tentokrát si Ewu Farnou rovnou vytáhla na pódium

pes

Zatímco v úterý britsko-albánská zpěvačka sklidila ovace za píseň třinecké rodačky Ewy Farné, kterou v O2 areně zazpívala v češtině, ve středu už ji vystřihly společně.

Lipa vydala svou první desku v roce 2017 a od té doby nasázela na streamy víc než tucet hitů, postavených na kvalitním pěveckém výkonu a tanečním akcentu. Říkáme-li taneční hudba, nemyslíme techno, ale roztancovaný pop, postavený na charismatu zpěvačky.

Při jejím úterním koncertu v pražské O2 areně sklidily nadšení nejen velkolepá světelná prostorová show, ale zejména moment, kdy česky zapívala píseň Ewy Farné. Informovaná část českého publika to čekala, protože Dua Lipa obvykle zazpívá nějakou lokální písničku, pocházející ze země, kde zrovna vystupuje. Na předcházejících vystoupeních ve Francii to byl například dávný hit Vanessy Paradis Be My Baby. Tradici neporušila ani v O2 areně, kde se blýskla provedením písničky Ewy Farné Na ostří nože. Nebylo to vůbec špatné a její češtině bylo dokonce i dobře rozumět.

A hned následující den, tedy během svého středečního pražského koncertu, toto kvitované gesto korunovala dalším "dárečkem". Zazpívala tutéž píseň rovnou společně s Ewou Farnou. Nápad na duet prý vznikl krátce po úterním vystoupení, kdy se Dua Lipa s Ewou setkaly.

Dua Lipa a Ewa Farna si společně česky zazpívaly píseň Na ostří nože. | Video: Youtube.com

Několikanásobná Česká slavice z Těšínska na svůj Facebook umístila video, v němž promlouvá ke svým fanouškům chvíli před středečním vstupem na pódium: "Včera jsem se po koncertě potkala s Duou Lipou a ona mi řekla: Nechceš si to dát se mnou dneska?" sděluje a pak vykročí na scénu.

Společně pak před rozvášněným publikem O2 areny česky zazpívaly Na ostří nože, což si evidentně užily jak obě umělkyně, tak i diváci.