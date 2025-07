Čeští rapeři jako kazatelé. Tak zhudebnili ideje Jana Husa

Česká televize v roce 2021 oslovila rapery Lipa, Bonuse, Kata a skupinu Kyklos Galaktikos, aby u příležitosti premiéry trilogie Jan Hus režiséra Jiřího Svobody a scenáristky Evy Kantůrkové zhudebnili Husovy citáty a myšlenky.

"Když jsme se zamýšleli nad tím, který hudební styl se zaštiťuje pravdou a bojem za ni, kteří hudebníci jsou kazateli pro dnešní mládež, napadli nás rapeři," uvedl tehdy výkonný ředitel Nových médií České televize Pavel Kohout.

Kato - Díky, mistře

Kato versus Hus – Díky, mistře | Video: YouTube

"Ze svého úkolu jsem vybruslil možná trochu předvídatelnou cestou, u ostatních jsem se ale obával přílišné závažnosti, vzhledem k tomu, že jsem byl limitován časem na výrobu. Navíc jsem ke svému překvapení zjistil, že skoro nikdo v mém okolí neví, že to byl mistr Hus, kdo dal našemu jazyku háčky a čárky. Například ‚á‘ se do té doby psalo jako ‚aa‘ a podobně. Takže nakonec se to ukázalo být celkem smysluplnou volbou. Díky, Mistře," vysvětlil svůj záměr raper z kapely Prago Union.

Lipo - Terapie

Lipo versus Hus – Terapie | Video: YouTube

"Bylo jasné, že jakmile by člověk chtěl rigidně zrapovat Husovy myšlenky, výsledek by vyzněl trapně. Na Husovi mě nejvíce zajímalo téma, které s jeho osobou významně souvisí, ale zároveň ho, myslím, přesahuje a činí tak univerzálním. Tím tématem je život v pravdě, který se opírá o silné vnitřní přesvědčení a vlastní svědomí," říká raper Lipo.

Bonus - Nádražák

Bonus versus Hus – Nádražák | Video: YouTube

"Já jsem si vybral téma, které v podstatě relativizuje pravdu. Vzpomněl jsem si na písničku Rozhovor s nádražákem od Slávka Janouška, která se mi vždycky líbila, a velmi volně na ni navázal. Psal jsem o tom, jak se pravda mění, ať osobní, ideologická, nebo vědecká, vždycky je to ta pravá a jediná pravda. S odstupem můj nádražák konstatuje, že na světě je pravdy už tolik, že neví, čemu věřit," vysvětluje Bonus.

Kyklos Galaktikos - Pravdou živi

Kyklos Galaktikos versus Hus – Pravdou živi | Video: YouTube

"Snažili jsme se vyhnout zbytečnému poučování. Mnohem víc nás zajímá, jak se nakládá s odkazem někoho tak významného, jako byl Jan Hus, ex post. Například dezinterpretace a manipulace informací je pro nás zajímavé aktuální téma," tvrdí Jan Burian ml. a Jaroslav Hrdlička z Kyklos Galaktikos.