"Je to šílené. Nemám slov," vzkázala Billie Eilish. Zpěvačka se stala umělcem roku

Americká zpěvačka Billie Eilish získala na pondělním udílení hudebních cen American Music Awards (AMA) hlavní cenu pro umělce roku. Eilish ovládla slavnostní večer, uspěla ve všech sedmi kategoriích, v nichž byla nominována, včetně alba roku. Napsala o tom agentura Reuters. Ceny AMA se udílejí na základě hlasování fanoušků.

Popová zpěvačka Eilish v nejprestižnější kategorii porazila například populární kolegyni Taylor Swiftovou, rappera Kendricka Lamara nebo zpěváka popu a country Morgana Wallena.

"Je to šílené. Nemám slov," vzkázala Eilish ve videozprávě z Evropy, kde je právě na turné. V pražské O2 areně vystoupí popová hvězda v neděli 1. června. Třiadvacetiletá Eilish vydala své třetí studiové album Hit Me Hard and Soft loni v květnu.

Cenu pro nového umělce roku obdržela zpěvačka Gracie Abramsová, která se proslavila skladbou That's So True. Abramsová ocenění rovněž přijala prostřednictvím videa, ve kterém poděkovala svým fanouškům.

Zpěvačka SZA si odnesla cenu pro nejoblíbenější R&B umělkyni a rovněž ocenění za nejoblíbenější R&B píseň za skladbu Saturn. Janet Jacksonová byla vyznamenána jako "ikona" za svůj příspěvek globálnímu hudebnímu průmyslu.

Na ceremonii, kterou živě vysílala televize CBS z hotelu Fontainebleau v Las Vegas, se nedostavila řada hvězd ze seznamu nominovaných. Jednou z nepřítomných byla zpěvačka Beyoncé, která získala cenu pro nejoblíbenější country umělkyni a cenu za country album Cowboy Carter. Na slavnostním večeru chyběli také Taylor Swiftová a Kendrick Lamar.

O nominacích na American Music Awards rozhoduje komerční úspěch interpretů, jako je počet prodaných alb. Vítěze pak na rozdíl od hudebních cen Grammy, které jsou udělovány na základě hlasů členů americké hudební akademie, volí hudební fanoušci na internetu.