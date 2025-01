"Cestičky sněhem sú zafúkané." Kapela Fleret připomněla své úspěšné album

Vyprodaným koncertem ve zlínském kongresovém centru kapela Fleret tuto neděli připomněla 30. výročí nahrávky Zafúkané. V pořadí třetí album představovalo pro skupinu milník. Vzbudilo takový ohlas, že Fleret následně odstartoval profesionální dráhu. "Druhá zásadní věc byla, že jsme poprvé oslovili Jarmilku Šulákovou, se kterou to pak byla obrovská zábava na 17 let," říká kapelník Zdeněk Hrachový.

Album Zafúkané označuje za přelomové už jen tím, že díky jeho úspěchu se muzikanti mohli naplno začít věnovat tomuto projektu. "Měli jsme nabídky do různých zábavních pořadů. Nabídek bylo hodně, už jsme nestíhali chodit do práce a dělat koncerty, věnovat se rádiím a těmto pořadům. Tak jsme to riskli a šli na volnou nohu," popisuje Zdeněk Hrachový, který patří k zakládajícím členům Fleretu.

V roce 1995 uspěla už samotná titulní píseň Zafúkané. "Důležitý je text a hlavně refrén. Tady na Valašsku pořád slyšíte, jak se v zimě říká, že je zafúkané. Takže za tím je asi ta jednoduchost. Ale text je i hezky romantický, to mají taky lidi rádi. Je to zamilovaný příběh, trochu i smutný," uvedl Hrachový.

Že se z písně stane hit, nikdo při nahrávání netušil. "Celé CD je nabité hity. Když se zpětně dívám, je to skoro jako výběr hitů. Daleko víc jsem si myslel, že Čistá jak Vizovice nebo Anděl budou větší hity než Zafúkané. Byla to taková náhoda. Že si lidé vyberou zrovna toto, to jsme nečekali," vzpomíná kapelník.

Skladbu od té doby naživo hrají téměř celou dobu. Asi rok ji zkoušeli vyřadit z repertoáru, lidé ji však chtěli slyšet. "Je to taky hodně vysoko. Abych to vyzpíval, musím se rozezpívávat. Ale pořád to vytáhnu," poznamenává Hrachový. Nevadí mu, že Zafúkané zpívá na každém koncertu. "Nestalo se mi to u žádné písničky, ke které mám vztah. Naučili jsme lidi zpívat refrén. Pokaždé je tak písnička jiná, protože publikum je jiné. Už jen tím je to pro nás změna," pokračuje Hrachový.

Vizovický Fleret sám sebe označuje za "dvorní kapelu Valašského království". Propaguje tamní nářečí. "Rádi zpíváme valašsky. Měli jsme štěstí, že textař Libor Mysliveček byl kantor, učil jazyky. Měli jsme spoustu nabídek stěhovat se do Prahy, ale říkali jsme: ne, nechceme se nechat vykořenit. Když Fleret půjde do Prahy, tak to bude o ničem, jak začneme zpívat česky, ztratili bychom koule, jak se říká," myslí si Hrachový.

Na nedělní speciální koncert, který se rychle podařilo vyprodat, si kapela pozvala například dceru Jarmily Šulákové Zuzanu, písničkáře Jindru Kejaka nebo zlínskou kapelu AG Flek. "Máme k sobě velkou vazbu, pracovali jsme spolu, Ivo Viktorin z AG Fleku nám dělal první desky, točilo se u něj, pomáhal mi, radil nám. AG Flek pro nás strašně moc udělal, Ivo se také podepsal na zvuku," vysvětluje Hrachový.

Kapela pro koncert oprášila většinu písniček z desky Zafúkané včetně těch, které běžně nehraje. Další výroční vystoupení opět s hosty Zuzanou Šulákovou, Jindrou Kejakem a kapelou AG Flek se uskuteční 22. března v pražském Lucerna Music Baru. Repertoárem si kapela bude 30 let od vydání Zafúkané ale připomínat celou letošní sezonu. "Ta deska si to zaslouží," dodává Zdeněk Hrachový.

Video: Píseň Zafúkané od Fleretu