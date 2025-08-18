Film

Ve věku 87 let zemřel britský herec Terence Stamp. Byl známý z filmů o Supermanovi

před 3 hodinami
V neděli ráno ve věku 87 let odešel britský herec Terence Stamp, kterého proslavila především role zločinného generála Zoda ve filmech Superman a Superman 2. O úmrtí informovala hercova rodina, píše agentura Reuters.
Britský herec Terence Stamp zemřel v neděli 17. srpna 2025.
Britský herec Terence Stamp zemřel v neděli 17. srpna 2025.

"Zanechává po sobě mimořádné dílo, nejen jako herec, ale také jako spisovatel," uvedla rodina. Stampovo dílo bude lidi dojímat a inspirovat po mnoho let, dodala.

Herec, který se narodil v Londýně na konci 30. let minulého století, byl několikrát nominován na Oscara. A to za filmy Teoréma (1968), A Season in Hell (1971) a Dobrodružství Priscilly, královny pouště (1994), kde ztvárnil roli transgenderové osoby.

Nějaký čas se ztratil z povědomí veřejností a studoval jógu v Indii, než získal svou nejznámější roli generála Zoda z planety Krypton ve filmech o Supermanovi z konce 70. let.

Zahrál si ale také například po boku britské herečky Julie Christieové ve filmové adaptaci románu spisovatele Thomase Hardyho Daleko od hlučícího davu (1967), s Mattem Damonem ve snímku Správci osudu (2011) nebo ve filmu Valkýra (2008) s americkým hercem Tomem Cruisem.

 
