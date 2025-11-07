Závěr legendárního seriálu Stranger Things je tu. Podívejte se na prvních pět minut

Poetika celé mysteriózní hororové série vychází z nostalgie po 80. letech. Odehrává se ve zdánlivě obyčejném městečku Hawkins v americké Indianě. Když jednoho večera záhadně zmizí jeden z místních teenagerů, jeho kamarádi i příbuzní po něm začnou pátrat. Zapletou se při tom ale do série nebezpečných událostí, ve kterých jde o život. Pod povrchem jejich města se totiž děje něco nadpřirozeného, úřady tam provádí přísně tajné experimenty a nachází se tam i nebezpečná brána do mocné říše zla. To, co hrdinové seriálu objeví, jednou provždy změní jejich životy, město a možná i celý svět.
A o co půjde v poslední řadě seriálu? Na podzim roku 1987 se v městečku Hawkins objeví trhliny a El (Millie Bobby Brownová), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) a další se společně pustí do hledání netvora Vecny. Ten ale zmizel a nikdo netuší, kde by mohl být. Vláda navíc ve městě zavedla karanténu a usilovně hledá El, která se proto musí znovu skrývat. Blíží se výročí Willova zmizení a obyvatelé městečka se zase mají čeho bát. Závěrečná bitva se blíží a s ní i temnota silnější a nebezpečnější než všechno, s čím se zatím utkali. Jestli ale chtějí tuhle noční můru nadobro ukončit, budou muset všichni naposledy zatáhnout za jeden provaz.
Po celém světě seriál posbíral více než 70 cen, mimo jiné např. Emmy a také Screen Actors Guild Award za nejlepší výkony několika hlavních postav. Kulturní fenomén s názvem Stranger Things si jeho příznivci mohou vychutnat i jako knižní sérii, divadelní hru Stranger Things: The First Shadow, která získala ceny Olivier a Tony, nebo chystaný animovaný seriál Stranger Things: Příběhy z pětaosmdesátého, jehož děj se vrací zpátky do Hawkinsu.