Závěr legendárního seriálu Stranger Things je tu. Podívejte se na prvních pět minut

před 45 minutami
Seriál Stranger Things od bratrů Dufferových měl premiéru v roce 2016 a brzy se stal jedním z nejoblíbenějších pořadů v dějinách Netflixu. Jeho 4. řada zaznamenala neuvěřitelných 140,7 milionů zhlédnutí po celém světě. Nyní na jeho fanoušky čeká pátá a zároveň závěrečná řada seriálu: první 4 díly budou mít premiéru 27. listopadu, další 3 o Vánocích 26. prosince a závěrečný díl na Nový rok.
Ukázka z finální, páté řady populárního hororového seriálu Stranger Things (Netflix).. | Video: YT/Netflix Česká republika

Poetika celé mysteriózní hororové série vychází z nostalgie po 80. letech. Odehrává se ve zdánlivě obyčejném městečku Hawkins v americké Indianě. Když jednoho večera záhadně zmizí jeden z místních teenagerů, jeho kamarádi i příbuzní po něm začnou pátrat. Zapletou se při tom ale do série nebezpečných událostí, ve kterých jde o život. Pod povrchem jejich města se totiž děje něco nadpřirozeného, úřady tam provádí přísně tajné experimenty a nachází se tam i nebezpečná brána do mocné říše zla. To, co hrdinové seriálu objeví, jednou provždy změní jejich životy, město a možná i celý svět.

A o co půjde v poslední řadě seriálu? Na podzim roku 1987 se v městečku Hawkins objeví trhliny a El (Millie Bobby Brownová), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) a další se společně pustí do hledání netvora Vecny. Ten ale zmizel a nikdo netuší, kde by mohl být. Vláda navíc ve městě zavedla karanténu a usilovně hledá El, která se proto musí znovu skrývat. Blíží se výročí Willova zmizení a obyvatelé městečka se zase mají čeho bát. Závěrečná bitva se blíží a s ní i temnota silnější a nebezpečnější než všechno, s čím se zatím utkali. Jestli ale chtějí tuhle noční můru nadobro ukončit, budou muset všichni naposledy zatáhnout za jeden provaz.

