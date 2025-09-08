Zrádci se vrátili na Křivoklát. Druhá řada intrikánské reality show začala zostra

Ovšem za jakých okolností prořídly řady soutěžících hned v první epizodě, neprozradíme, abychom nepřipravili o překvapení diváky, jež budou moci vše sledovat v premiéře až 14. září večer na televizi Prima. Dle prvního dílu lze soudit, že dojde na psychologicky propracovanější hru s temnější atmosférou, kterou opět podpoří kulisa středověkého hradu Křivoklát. Role moderátora se znovu ujal Vojtěch Kotek coby záludný hradní pán.
Základní princip hry zůstává zachován. Skupina soutěžících plní denní úkoly, čímž zvyšují svou celkovou finanční výhru. Každou noc se část z nich (ti, kteří byli jmenováni zrádci) tajně sejde, aby jednoho účastníka ze hry vyloučila. Zbylí přítomní se naopak snaží hlasováním vyloučit někoho ze svých řad, a odhalit tak domnělé zrádce mezi takzvanými věrnými. Výhru ve výši několika set tisíc korun si nakonec odnese poslední ze zrádců, nebo všichni věrní, pokud se jim podaří všechny zrádce odhalit.
Reality show, vycházející z pár let starého nizozemského konceptu De Verraders, přináší 12 epizod s novým obsazením hráčů a podle režiséra Markuse Kruga bude ve své druhé řadě ještě o něco dramatičtější.
Vítězkou první řady Zrádců se stala modelka Nicole Šáchová, kterou až do konce nikdo neodhalil.
Stejně jako v první sérii i v té druhé stojí na začátku hry 24 účastníků (mix známých i neznámých tváří s rozmanitými profesemi). Zrádci či věrnými se letos stali například moderátorka Daniela Brzobohatá, novinář a podcaster Čestmír Strakatý, důchodkyně Věra, vězeňská vyšetřovatelka Petra, manažerka Sofie, hudebník a lékař Marcell, přírodovědec Robert, kriminalistka Kateřina, lesní dělnice a autorka detektivek Tereza, studentka Vanilly, vrchní komisařka Mia, spoluautorka podcastu Bára, iluzionista Michal, prodejkyně zájezdů Sára či pilot dopravního letadla Marek.
Účastníci však musí počítat s tím, že jména a někdy i profese, pod kterými se soutěžící ve hře prezentují, nemusí vždy odpovídat realitě. Na blamáž tohoto typu mají podle pravidel hry právo. Stěžejní roli bude opět hrát fabulace, přetvářka, lži, intriky, manipulace, ale i schopnost odhadnout řeč těla nebo nepodlehnout davové psychóze.