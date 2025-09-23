Film

Mise StarDance Tour 2025 startuje. Z pražské show vznikne silvestrovský speciál

před 5 hodinami
Karlovy Vary jsou první zastávkou, kam již tento víkend zavítá tanečně-soutěžní show s hvězdnými hosty z řad umělců, známých osobností a profesionálních tanečníků. Vzápětí se dočkají i fanoušci v dalších pěti městech České republiky – v Ostravě, Brně, Liberci, Pardubicích a v Praze. Na co se mohou příznivci tanečního fenoménu těšit?
Moderátory tanečně-soutěžní show StarDance Tour 2025 budou Tereza Kostková a Marek Eben.
Moderátory tanečně-soutěžní show StarDance Tour 2025 budou Tereza Kostková a Marek Eben. | Foto: Česká televize

"StarDance Tour je tu pro ty, kdo měli dosud možnost sledovat taneční show jen na obrazovkách. Show se rozjede po celé České republice a publiku se představí hvězdy - zatančí Tatiana Dyková, Darija Pavlovičová, Chili Ta, Iva Kubelková, Jiří Dvořák, Oskar Hes, Leoš Mareš, Jan Cina a Josef Maršálek. Jejich tanečními partnery budou Kateřina Bartuněk Hrstková, Adriana Mašková, Lenka Nora Návorková, Zuzana Dvořáková Šťastná, Martin Prágr, Dominik Vodička, Petr Čadek a Jakub Mazůch," rekapituluje unikátní projekt kreativní producentka Lucie Kapounová.

Zároveň prozrazuje chystanou třešničku na pomyslném tanečním dortu: "Hlavní devizou Tour je to, že na finální zastávce v pražské O2 areně natočí Česká televize silvestrovský speciál, který bude letošním zlatým hřebem ČT posledního dne v roce. A ten bude pro všechny naše diváky."

Na vlastní oči a uši v šesti městech

Režisér projektu Vít Bělohradský připomíná, že dvanáct měsíců příprav se v tuto chvíli mění ve skutečnost. "Všechno, co jsme si vysnili a naprogramovali od světelného designu přes LED obsah až po orchestr a velkolepé choreografie, se na první zastávce StarDance Tour v Karlových Varech poprvé rozzáří před diváky. Je to nepředstavitelné úsilí stovek lidí, které konečně uvidíme a uslyšíme živě, na vlastní oči a uši. A mám velkou radost i z toho, že tahle práce nezůstane jen na pódiu díky skutečnosti, že všude natáčíme Minuty ze StarDance Tour a že naše vystoupení v O2 areně uvidí na silvestra celé Česko. Bude to poslední pořad roku 2025 a také symbolický most do roku 2026, kdy se diváci znovu setkají s televizní StarDance." 

Počínaje 27. září proběhnou v pěti městech s výjimkou Prahy vždy dvě dvouhodinová vystoupení v jednom dni - odpolední od 14 a večerní od 19 hodin. Kromě tanečních párů, moderátorů Terezy Kostkové a Marka Ebena, porotců Tatiany Drexler, Richarda Genzera, Marka Zelinky a Jana Tománka či hudebního doprovodu Moondance Orchestra Martina Kumžáka včetně jeho pěveckých hvězd se publikum může těšit také na vystoupení Moniky Absolonové a hudebního uskupení Tros Discotequos, které na několika zastávkách vystřídá Mirai Navrátil.

V hale pak na diváky čeká doprovodný program. Ke zhlédnutí bude výstava velkoplošných fotografií tanečních párů, moderátorů i poroty a vybraných kostýmů. Diváci se budou moci vyfotografovat ve fotokoutcích, nakoupit StarDance Tour merchandising nebo získat sadu podpisových karet účastníků StarDance Tour.

Tanec a show pro dobrou věc

Nicméně ve StarDance Tour nejde jen o taneční zážitky. V každém městě, kam show zavítá, spojí síly s neziskovou organizací, která má pozitivní dopad na místní komunitu. Půjde o pražskou neziskovou organizaci Nedoklubko, podporující rodiče předčasně narozených dětí a neonatologická oddělení v ČR, karlovarské SOS dětské vesničky, pardubické Křižovatka handicap centrum, ostravskou Roska Ostrava, podporující pacienty s roztroušenou sklerózou, liberecké Sdružení Tulipan, provozující chráněnou dílnu pro lidi se zdravotním znevýhodněním, a brněnskou pacientskou organizaci Debra ČR, usnadňující život lidem s tzv. nemocí motýlích křídel. Show tak bude nejen přinášet radost, ale také pomáhat tam, kde je to nejvíc potřeba.

 
