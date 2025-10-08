Film

Ryan Gosling jako pilot stíhačky. Svět Star Wars se rozrůstá, budou nové filmy

Jaroslav Totušek
před 1 hodinou
Lucasfilm chystá ambiciózní obnovu Star Wars universa. Po éře devíti hlavních filmů a několika seriálů je v přípravě hned několik filmových projektů, jež prozkoumají různé kouty galaxie a časové linie. Od očekávaného snímku Starfighter přes návrat Mandaloriana až po tajemné projekty z dávné minulosti. Studio připravuje nové příběhy pro filmová plátna i streamovací platformy.
Filmy ze světa Star Wars se vrátí v plné síle. Projektů je v přípravě hned několik.
Filmy ze světa Star Wars se vrátí v plné síle. Projektů je v přípravě hned několik. | Foto: Lucasfilm

V uplynulých týdnech upoutal pozornost veřejnosti herec Ryan Gosling jako nová tvář světa Star Wars. Chystaný snímek Star Wars: Starfighter (volně přeloženo jako Hvězdný stíhač) má být samostatným dobrodružstvím, které nebude přímo vázáno na příběhovou linii devíti řadových filmů. Děj se odehrává asi pět let po událostech devátého filmu Vzestup Skywalkera, tedy v době, kdy galaxie hledá novou rovnováhu po pádu Prvního řádu.

Režie novinky se ujal Shawn Levy, který si získal fanoušky úspěšnými komiksovkami a seriálem Stranger Things. Hlavní roli si zahraje Ryan Gosling (La La Land, Barbie), pro něhož půjde o první vstup do světa Star Wars. V dalších dosud neznámých rolích se objeví Mia Gothová (Maxxine) a Amy Adamsová (Pochyby, Prokletá romance). Scénář je dílem Jonathana Troppera (Projekt Adam, Sousedská tajemství), produkci mají na starosti Levy a Kathleen Kennedyová, prezidentka Lucasfilmu.

Ryan Gosling
Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba, 1999
George Lucas, 1977
George Lucas, 1980
Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba, 1999 Zobrazit 8 fotografií

Studio zatím drží děj v tajnosti. Název může odkazovat na známý pojem z videoherního světa Star Wars, ale nejde o přímou adaptaci žádné existující hry. Obsazení naznačuje ambiciózní projekt, jehož natáčení začne letos na podzim ve Velké Británii, premiéra je plánována na 28. května 2027. Po sérii seriálů pro Disney+ a rozpačitých reakcích na poslední filmovou trilogii by Starfighter mohl být novým impulsem pro celé universum.

Mandalorian míří na velké plátno

Na některé z projektů ale fanoušci nemusí čekat tak dlouho. 22. května příštího roku se dočkáme premiéry snímku The Mandalorian & Grogu. Ten naváže na události stejnojmenného seriálu z produkce streamovací služby Disney+ a má být dalším krokem v propojení takzvaného Mandoverza, které vytvořila režisérská, scenáristická a producentská dvojice Jon Favreau a Dave Filoni.

Režie novinky se chopil Favreau. O příběhu zatím není mnoho známo, přičemž na detaily byl skoupý i nedávný trailer. Dá se ovšem očekávat, že film do rozměrnějšího celovečerního příběhu přenese dynamiku a až téměř rodičovskou linku mezi Mandalorianem Dinem Djarinem (Pedro Pascal) a jeho malým svěřencem Groguem, kterému fanoušci stále láskyplně přezdívají Baby Yoda. Zatím ale není známo, jak přesně bude film navazovat na poslední události třetí řady seriálu The Mandalorian a na spřízněné seriálové projekty Boba Fett: Zákon podsvětí a Ahsoka.

Úsvit Jediů a návrat Rey: příběhy z obou konců galaxie

Další dva chystané projekty mají zatím jen velmi hrubé obrysy. Velmi ambiciózní by měl být snímek s pracovním názvem Dawn of the Jedi (Úsvit rytířů Jedi), jenž se vrátí o tisíce let před události, které známe z hlavní ságy, a pokusí se zachytit samotný zrod hrdinského řádu. Zajímavé je, že ačkoliv o projektu není známo téměř nic, víme, že do režisérského křesla usedne James Mangold. Ten má skutečně působivý výčet projektů, mezi nimiž vévodí filmy jako Logan: Wolverine, Indiana Jones a nástroj osudu, Walk the Line nebo Bob Dylan: Úplně neznámý.

Podle Mangoldových slov půjde téměř o biblický příběh, přičemž vzhledem k jeho rukopisu se dá očekávat temnější podívaná, než na jakou jsou fanoušci hvězdné ságy běžně zvyklí, a nejspíš i větší dávka násilí. Snímek zatím nemá oficiální datum premiéry, ale dříve než v roce 2028 se ho nedočkáme.

Další z oznámených projektů by měl přímo navazovat na původní filmovou ságu, respektive hlavně na rozporuplnou poslední trilogii. Hlavní postavou by totiž znovu měla být Rey v podání Daisy Ridleyové. Děj se má odehrávat přibližně patnáct let po událostech Epizody IX - Vzestup Skywalkera, kdy se Rey pokouší znovu vybudovat řád Jediů a dát galaxii nový směr.

Režie se ujala Sharmeen Obaid-Chinoyová, pákistánská dokumentaristka oceněná Oscarem, která se v Hollywoodu prosadila mimo jiné i prací pro Marvel. Nejzajímavější by ale v tomto případě měl být scénář, protože jeho autorem bude Steven Knight, britský filmař, který stojí za fenomenálním úspěchem seriálu Gangy z Birminghamu, Taboo nebo letošní novinky Rod Guinnessů. Projekt by měl předznamenávat novou éru Star Wars a pravděpodobně bude prvním dílem nové trilogie.

Daisy Ridleyová hrála postavu Rey už v trilogii Hvězdných válek z let 2015 až 2019.
Daisy Ridleyová hrála postavu Rey už v trilogii Hvězdných válek z let 2015 až 2019. | Foto: Lucasfilm

Možná se dočkáme i filmu od režisérky Wonder Woman

Tvůrčí týmy mají v záloze ještě celou řadu novinek, jejichž osud je ale stále velkou neznámou. Některé byly oznámeny už dříve, ale od té doby o nich fanoušci neslyšeli nové informace. Svého vlastního filmu by se měl například dočkat i dobře známý pašerák Lando Calrissian, kterého v původní trilogii ztvárnil Billy Dee Williams. O snímku se poprvé mluvilo v roce 2020, poslední informace však pocházejí z období před velkou hollywoodskou stávkou scenáristů v roce 2023.

Svou vlastní filmovou trilogii údajně chystá i režisér Simon Kinberg (X-Men: Dark Phoenix, seriál Invaze). V přípravě je ještě například Star Wars: Rogue Squadron, jenž má za sebou turbulentní cestu. Poprvé byl oznámen už v roce 2020 během investorské prezentace Disney a fanoušci tehdy nadšeně přijali vizi režisérky Patty Jenkinsové (Wonder Woman), která chtěla natočit film o nové generaci pilotů stíhaček X-Wing a netradičně ho pojmout z pohledu "padouchů". Studio Lucasfilm tehdy stanovilo premiéru na prosinec 2023, ale projekt narazil na zpoždění a v listopadu 2021 byl odložen na neurčito. Naposledy v březnu 2024 Jenkinsová potvrdila, že se na scénáři pracuje, ale konkrétní detaily neposkytla.

Související

Mysleli jsme, že Star Wars jsou blbost. Jenom George Lucas věřil, vzpomíná herec C3PO

Anthony Daniels

Ať už se jednotlivé snímky nacházejí v jakékoli fázi vývoje, jedno je jasné: Lucasfilm má se světem Star Wars stále velké plány. Studio usiluje o rozšíření značky za hranice hlavní ságy a chystá se nabídnout nové příběhy i pohledy na známý svět. Zda se mu podaří obnovit zájem diváků i důvěru kritiků, ukážou až následující roky.

 
Mohlo by vás zajímat

DiCaprio v županu a maniakální Sean Penn. Jedna bitva za druhou je skvělý film

DiCaprio v županu a maniakální Sean Penn. Jedna bitva za druhou je skvělý film
2:24

„Nikdy jsem nebyla nejhezčí dívka v místnosti,“ říká Kate Winsletová

„Nikdy jsem nebyla nejhezčí dívka v místnosti,“ říká Kate Winsletová
18 fotografií

Co všechno nevíme o svých dětech? Startuje nový televizní seriál Ratolesti

Co všechno nevíme o svých dětech? Startuje nový televizní seriál Ratolesti

KVÍZ: Masaryk, Pelíšky, Ucho i Lincoln. Vybavíte si filmy, v nichž jde o politiku?

KVÍZ: Masaryk, Pelíšky, Ucho i Lincoln. Vybavíte si filmy, v nichž jde o politiku?
Infografika
film Film a televize kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah televize Star Wars Ryan Gos­ling Shawn Levy Stranger Things Mia Goth Amy Adams Jon Favreau Dave Filoni Pedro Pascal James Mangold Daisy Ridley Steven Knight Simon Kinberg Patty Jenkinsová Lucasfilm

Právě se děje

před 2 minutami
V polském zájmu není vydat obviněného z poškození Nord Streamu, řekl Tusk

V polském zájmu není vydat obviněného z poškození Nord Streamu, řekl Tusk

Není v polském zájmu vydat do Německa Ukrajince obviněného z vyhození plynovodu Nord Stream 2 do povětří, prohlásil polský premiér Donald Tusk.
před 6 minutami

Do babyboxu v České Lípě někdo odložil novorozeného chlapce

Do babyboxu v nemocnici v České Lípě někdo v úterý odložil novorozeného chlapce. Dostal jméno Robin. Oznámil to zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. Letos je to dvanácté dítě odložené do jedné z…
Přečíst zprávu
před 8 minutami

Průměrná sazba hypoték v říjnu klesla a je nejníže od dubna 2022

Průměrná sazba hypoték na počátku října klesla a je nejníže od dubna 2022. Činila 4,91 procenta, ve srovnání se zářím se snížila o 0,08 procentního bodu. Tahounem poklesu jsou pětileté fixace,…
Přečíst zprávu
před 10 minutami
Mučili mě, líčí aktivistka Greta Thunbergová svůj pobyt v izraelské věznici

Mučili mě, líčí aktivistka Greta Thunbergová svůj pobyt v izraelské věznici

Izraelské ministerstvo zahraničí už dříve opakovaně popřelo, že by Izrael se zadrženými špatně zacházel.
Aktualizováno před 14 minutami
I přes zuřivý odpor postupujeme, chvástá se Putin. Údery v ruském týlu bagatelizuje

ŽIVĚ
I přes zuřivý odpor postupujeme, chvástá se Putin. Údery v ruském týlu bagatelizuje

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 19 minutami
Kvitovou nařkla z rusofobie, chtěla selfie s Putinem. Kuzněcovová míří do Síně slávy

Kvitovou nařkla z rusofobie, chtěla selfie s Putinem. Kuzněcovová míří do Síně slávy

Roger Federer, Juan Martín del Potro a Ruska Světlana Kuzněcovová. Tři jména, která jsou v nejužší nominaci na uvedení do tenisové Síně slávy.
před 31 minutami
Jak je to s těmi tanky? Snímek z Putinovy návštěvy prozradil možnou vojenskou slabinu
1:34

Jak je to s těmi tanky? Snímek z Putinovy návštěvy prozradil možnou vojenskou slabinu

Vojenští pozorovatelé se stále přou o to, jak mohutně v Rusku staví moderní válečné stroje pro agresi na Ukrajině či případný útok na NATO.
Další zprávy