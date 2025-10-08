Ryan Gosling jako pilot stíhačky. Svět Star Wars se rozrůstá, budou nové filmy

V uplynulých týdnech upoutal pozornost veřejnosti herec Ryan Gosling jako nová tvář světa Star Wars. Chystaný snímek Star Wars: Starfighter (volně přeloženo jako Hvězdný stíhač) má být samostatným dobrodružstvím, které nebude přímo vázáno na příběhovou linii devíti řadových filmů. Děj se odehrává asi pět let po událostech devátého filmu Vzestup Skywalkera, tedy v době, kdy galaxie hledá novou rovnováhu po pádu Prvního řádu.
Režie novinky se ujal Shawn Levy, který si získal fanoušky úspěšnými komiksovkami a seriálem Stranger Things. Hlavní roli si zahraje Ryan Gosling (La La Land, Barbie), pro něhož půjde o první vstup do světa Star Wars. V dalších dosud neznámých rolích se objeví Mia Gothová (Maxxine) a Amy Adamsová (Pochyby, Prokletá romance). Scénář je dílem Jonathana Troppera (Projekt Adam, Sousedská tajemství), produkci mají na starosti Levy a Kathleen Kennedyová, prezidentka Lucasfilmu.
Studio zatím drží děj v tajnosti. Název může odkazovat na známý pojem z videoherního světa Star Wars, ale nejde o přímou adaptaci žádné existující hry. Obsazení naznačuje ambiciózní projekt, jehož natáčení začne letos na podzim ve Velké Británii, premiéra je plánována na 28. května 2027. Po sérii seriálů pro Disney+ a rozpačitých reakcích na poslední filmovou trilogii by Starfighter mohl být novým impulsem pro celé universum.
Mandalorian míří na velké plátno
Na některé z projektů ale fanoušci nemusí čekat tak dlouho. 22. května příštího roku se dočkáme premiéry snímku The Mandalorian & Grogu. Ten naváže na události stejnojmenného seriálu z produkce streamovací služby Disney+ a má být dalším krokem v propojení takzvaného Mandoverza, které vytvořila režisérská, scenáristická a producentská dvojice Jon Favreau a Dave Filoni.
Režie novinky se chopil Favreau. O příběhu zatím není mnoho známo, přičemž na detaily byl skoupý i nedávný trailer. Dá se ovšem očekávat, že film do rozměrnějšího celovečerního příběhu přenese dynamiku a až téměř rodičovskou linku mezi Mandalorianem Dinem Djarinem (Pedro Pascal) a jeho malým svěřencem Groguem, kterému fanoušci stále láskyplně přezdívají Baby Yoda. Zatím ale není známo, jak přesně bude film navazovat na poslední události třetí řady seriálu The Mandalorian a na spřízněné seriálové projekty Boba Fett: Zákon podsvětí a Ahsoka.
Úsvit Jediů a návrat Rey: příběhy z obou konců galaxie
Další dva chystané projekty mají zatím jen velmi hrubé obrysy. Velmi ambiciózní by měl být snímek s pracovním názvem Dawn of the Jedi (Úsvit rytířů Jedi), jenž se vrátí o tisíce let před události, které známe z hlavní ságy, a pokusí se zachytit samotný zrod hrdinského řádu. Zajímavé je, že ačkoliv o projektu není známo téměř nic, víme, že do režisérského křesla usedne James Mangold. Ten má skutečně působivý výčet projektů, mezi nimiž vévodí filmy jako Logan: Wolverine, Indiana Jones a nástroj osudu, Walk the Line nebo Bob Dylan: Úplně neznámý.
Podle Mangoldových slov půjde téměř o biblický příběh, přičemž vzhledem k jeho rukopisu se dá očekávat temnější podívaná, než na jakou jsou fanoušci hvězdné ságy běžně zvyklí, a nejspíš i větší dávka násilí. Snímek zatím nemá oficiální datum premiéry, ale dříve než v roce 2028 se ho nedočkáme.
Další z oznámených projektů by měl přímo navazovat na původní filmovou ságu, respektive hlavně na rozporuplnou poslední trilogii. Hlavní postavou by totiž znovu měla být Rey v podání Daisy Ridleyové. Děj se má odehrávat přibližně patnáct let po událostech Epizody IX - Vzestup Skywalkera, kdy se Rey pokouší znovu vybudovat řád Jediů a dát galaxii nový směr.
Režie se ujala Sharmeen Obaid-Chinoyová, pákistánská dokumentaristka oceněná Oscarem, která se v Hollywoodu prosadila mimo jiné i prací pro Marvel. Nejzajímavější by ale v tomto případě měl být scénář, protože jeho autorem bude Steven Knight, britský filmař, který stojí za fenomenálním úspěchem seriálu Gangy z Birminghamu, Taboo nebo letošní novinky Rod Guinnessů. Projekt by měl předznamenávat novou éru Star Wars a pravděpodobně bude prvním dílem nové trilogie.
Možná se dočkáme i filmu od režisérky Wonder Woman
Tvůrčí týmy mají v záloze ještě celou řadu novinek, jejichž osud je ale stále velkou neznámou. Některé byly oznámeny už dříve, ale od té doby o nich fanoušci neslyšeli nové informace. Svého vlastního filmu by se měl například dočkat i dobře známý pašerák Lando Calrissian, kterého v původní trilogii ztvárnil Billy Dee Williams. O snímku se poprvé mluvilo v roce 2020, poslední informace však pocházejí z období před velkou hollywoodskou stávkou scenáristů v roce 2023.
Svou vlastní filmovou trilogii údajně chystá i režisér Simon Kinberg (X-Men: Dark Phoenix, seriál Invaze). V přípravě je ještě například Star Wars: Rogue Squadron, jenž má za sebou turbulentní cestu. Poprvé byl oznámen už v roce 2020 během investorské prezentace Disney a fanoušci tehdy nadšeně přijali vizi režisérky Patty Jenkinsové (Wonder Woman), která chtěla natočit film o nové generaci pilotů stíhaček X-Wing a netradičně ho pojmout z pohledu "padouchů". Studio Lucasfilm tehdy stanovilo premiéru na prosinec 2023, ale projekt narazil na zpoždění a v listopadu 2021 byl odložen na neurčito. Naposledy v březnu 2024 Jenkinsová potvrdila, že se na scénáři pracuje, ale konkrétní detaily neposkytla.
Ať už se jednotlivé snímky nacházejí v jakékoli fázi vývoje, jedno je jasné: Lucasfilm má se světem Star Wars stále velké plány. Studio usiluje o rozšíření značky za hranice hlavní ságy a chystá se nabídnout nové příběhy i pohledy na známý svět. Zda se mu podaří obnovit zájem diváků i důvěru kritiků, ukážou až následující roky.