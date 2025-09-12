Film

Mark Ruffalo je uhrančivý. Jinak se ale krimisérie Jednotka drží konvencí

Martin Šrajer Martin Šrajer
před 6 hodinami
Herec Mark Ruffalo po většinu své kariéry ztvárňuje hrdiny, kteří se snaží spíš přežít než zachránit svět. V případě minisérie Jednotka z produkce HBO Max je jeho unavené charisma nejpádnějším důvodem, proč si na sledování vyhradit sedm večerů.
Krimisérie Jednotka s Markem Ruffalem v hlavní roli je k vidění na platformě HBO Max od 7. září.
Krimisérie Jednotka s Markem Ruffalem v hlavní roli je k vidění na platformě HBO Max od 7. září. | Foto: Max

V Ruffalově filmografii navenek najdeme i tradičnější typ hrdinství. Celosvětově jej proslavila postava Hulka/Bruce Bannera z marvelovského komiksového universa. Také tohoto superhrdinu ovšem letos sedmapadesátiletý herec pojal po svém - jako muže, kterého vyčerpává, že se z obyčejného vědce proměňuje v rozzuřeného zeleného obra. Přesto neustává v boji s padouchy. Podobná kombinace vytrvalosti a zranitelnosti vystihuje celou Ruffalovu kariéru - od umanutého detektiva v procedurálním krimi Zodiac po dvojčata zatížená rodinnou historií a duševní nemocí v psychologické minisérii Bludné kruhy.

V Jednotce, jejichž sedm epizod postupně uvede platforma HBO, je Ruffalo znovu unavený. Jako agent FBI pátrající po pachatelích série loupežných přepadení prochází celou sérií se svěšenými rameny a smutným, vyhaslým výrazem. Na Tomovi, jak se ovdovělý hrdina jmenuje, je poznat, že během vysilujícího honu za zločinci čerpá z posledních rezerv. Nejde o žádného nekompromisního drsňáka. Má v sobě hodně něhy, pochybností a oduševnělosti. Než se chopil zbraně a odznaku, byl knězem. Teď kontempluje alespoň při pozorování ptáků. 

Jednotka, seriál
Jednotka, seriál
Jednotka, seriál
Jednotka, seriál
Jednotka, seriál Zobrazit 8 fotografií

Dobré postavy, slabší příběh

Televizní obrazovky se v posledních letech staly druhým domovem pro hollywoodské herce, jako je Ruffalo, kteří si vystačí bez prudkých gest. Charakter hrdinů odhalují pomalu, vrstvu po vrstvě. V pauzách, zaváháních, upřených pohledech. Prestižní kriminální dramata rozpínající se na ploše mnoha hodin a fungující zároveň jako charakterové studie jsou pro to ideální. Dobrým příkladem je Mare z Easttownu s Kate Winsletovou - detektivní minisérie z roku 2021, kterou stejně jako Jednotku napsal pensylvánský rodák Brad Ingelsby

Autorova dobrá znalost místních reálií je zjevná i v Jednotce. Prostředí Pensylvánie je vykresleno s citem pro sociální rozdíly, specifický přízvuk a ráz tamní krajiny. Melancholický tón dané lokality, potýkající se s velkou ekonomickou nejistotou, umocňují tlumené barvy a chabě osvětlené interiéry, které jsou podobně zanedbané jako zevnějšek postav. Tomovo pronikání do místního podsvětí je nicméně až příliš rozvláčné, ponuré a klikaté, aby dokázalo vtáhnout stejně jako Mare z Easttownu nebo Temný případ. 

Vedlejší dějové linie se množí, aniž by vždy prohlubovaly příběh, což vede k tomu, že seriál je přehlcený narativními vlákny, která nedokáže proplést. Samotné vyšetřování působí s blížícím se finále stále mechaničtěji: podezření, odhalení, konfrontace. Zápletka nepřekvapí. Je to právě Ruffalo, kdo celou dobu brání tomu, aby série sklouzla do nudy a banality. Tom neustálé svádí boj s vlastní vůlí a nedostatkem fyzické i mentální kapacity na vykonávání zodpovědné práce, což ho paradoxně činí tak přitažlivým - nemáme problém mu věřit.

Související

Vraždy místo čaje o páté. Když čtveřice seniorů přechytračí zločince i policii

Čtvrteční klub amatérských detektivů
2:16

Klid a odpuštění pro zjizvené duše

V tom spočívá Tomova skutečná superschopnost. Má všeho dost, pohlcuje jej smutek, ale nadále mu záleží na tom, aby byl dobrým agentem a chápajícím otcem pro svou adoptivní dceru a syna. Možná kvůli vykoupení, které se jinak snaží najít v alkoholu. Ruffalo v roli podává jeden z nejjemnějších výkonů za poslední roky. Výborní jsou ale také ostatní herci, zejména Tom Pelphrey jako šéf zločinecké skupiny Robbie, který ve snaze zabezpečit svou rodinu činí jedno špatné rozhodnutí za druhým. Ačkoli oba muži stojí na opačných stranách zákona, nakonec hledají totéž - odpuštění a klid pro své zjizvené duše.

Čím víc se Jednotka v pozdějších epizodách odklání od kresby postav k thrillerovým a detektivním konvencím, tím méně poutavou se stává. Zásluhou Ruffala a dalších herců i tak zůstává pozoruhodným příkladem obecnějšího trendu - v éře kinematografie ovládané franšízami lze na psychologicky komplexní postavy, pro které jsou škatulky "padouch" nebo "hrdina" příliš omezující, častěji narazit na malé obrazovce než na velkém plátně.

Seriál

Jednotka

Režie: Jeremiah Zagar, Sali Richardson-Whitfield

Scénář: Brad Ingelsby

HBO Max, premiéra 7. září 2025

 
Mohlo by vás zajímat

Nenechte si ujít: Nový filmový Stephen King i komedie o manželství v Řeznické

Nenechte si ujít: Nový filmový Stephen King i komedie o manželství v Řeznické
Přehled

Ztratit všechno, jen abych zůstal sám sebou. Petr Uhlík v roli intersexuální atletky

Ztratit všechno, jen abych zůstal sám sebou. Petr Uhlík v roli intersexuální atletky

Nečekám se sklenkou whisky na zlomový nápad. Scénář je práce, říká režisér Genovese

Nečekám se sklenkou whisky na zlomový nápad. Scénář je práce, říká režisér Genovese

Jiří Lábus získá cenu za dlouhodobé herecké mistrovství v dabingu

Jiří Lábus získá cenu za dlouhodobé herecké mistrovství v dabingu
film Film a televize kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Mark Ruffalo Brad Ingelsby seriál HBO Přehled zpráv Rozcestník IG

Právě se děje

teď

J. D. Vance: „Můj přítel Kirk mi otevřel dveře k viceprezidentství“

J. D. Vance: „Můj přítel Kirk mi otevřel dveře k viceprezidentství“
Prohlédnout si 12 fotografií
Kirk, dlouholetý obhájce mladých lidí v konzervativním hnutí, byl Vanceem označen za klíčového pro rozhodnutí prezidenta Trumpa při jeho výběru na viceprezidenta v roce 2024. Na snímku se mladí lidé shromáždili ve čtvrtek večer na vigilii v Orem City Center Park.
"Byl jsem na schůzce v západním křídle Bílého domu, když jsme se dozvěděli tu strašnou zprávu, že můj přítel byl postřelen," vzpomínal Vance. "Bůh naše modlitby nevyslyšel a to je v pořádku. Měl jiné plány. A teď, když je Charlie v nebi, ho požádám, aby s velkým mužem promluvil přímo jménem své rodiny, přátel a země, kterou tak vroucně miloval. Zaběhl jsi dobrý závod, příteli," napsal.
Aktualizováno před 2 minutami
"Mohl to být omyl," řekl Trump o ruských dronech v Polsku. "Ale nebyl," tvrdí Varšava

ŽIVĚ
"Mohl to být omyl," řekl Trump o ruských dronech v Polsku. "Ale nebyl," tvrdí Varšava

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 20 minutami

Historie a vášeň v půllitru. V Praze se pivo mění v zážitek a spojuje lidi i příběhy

Historie a vášeň v půllitru. V Praze se pivo mění v zážitek a spojuje lidi i příběhy
Prohlédnout si 26 fotografií
Výčep v Pilsner Urquell: The Original Beer Experience.
Hlavním tapsterem a pivním someliérem je Petr Lepiarský: „Často slyším, že Pilsner změnil recepturu, nebo že je to jen europivo. Kdo to tvrdí, nemá o pivu pravé povědomí. Receptura zůstává stejná od roku 1842 a pivo, které tu čepujeme, je originál."
před 27 minutami
Boj proti "skrytým vlivovým operacím". Jak se český TikTok chystá na volby

Boj proti "skrytým vlivovým operacím". Jak se český TikTok chystá na volby

Platforma na tiskové konferenci představila několik pilířů boje proti dezinformacím před českými volbami.
před 35 minutami

V Trenčíně ho nechtěli, v Interu zažil šikanu. Prekopa čeká boj i s hejty fanoušků

Jeho přestup rozdělil slávistický tábor fanoušků vedví. Kalamitní situaci ve Slavii má spasit Erik Prekop - útočník z Baníku Ostrava.
před 36 minutami
Kriminalita mladistvých v Česku vzrostla za čtyři roky o třetinu, upozornil Rakušan

Kriminalita mladistvých v Česku vzrostla za čtyři roky o třetinu, upozornil Rakušan

Kriminalita mezi dětmi a mladistvými v Česku stoupla mezi lety 2021 a 2024 o 33 procent, sebevražda je druhou nejčastější příčinou smrti mladých.
před 1 hodinou
Praha bude mít "superšpitál". Může to odstartovat reformu celé nemocniční sítě

Praha bude mít "superšpitál". Může to odstartovat reformu celé nemocniční sítě

Nemocnice Motol a Homolka se spojí. "Část stávajících lékařů by se mohla převelet do nedostatkových míst, jako jsou Karlovy Vary," míní experti.
Další zprávy