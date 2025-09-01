Šedesát šest sezón Libuše Švormové představí všechny její lásky

"Před natáčením dokumentu jsme se osobně neznali. Ale v plejádě českých hereček pro mě vždycky byla výraznou osobností. Jednou z mála, která svým postavám, i když to třeba nemusely být postavy hlavní, dokázala vtisknout cosi osobitého a nezaměnitelného," popisuje scenárista a režisér Petr Slavík.
Na prkna, která znamenají svět, se Libuše Švormová postavila v roce 1959, po absolutoriu na DAMU. První angažmá získala v pardubickém divadle. A svou poslední divadelní roli odehrála 7. března 2025 v Divadle na Vinohradech. Kariéru na prknech, co znamenají svět, se po 66 sezónách rozhodla ukončit kvůli slábnoucímu zraku. "Herci hrají, dokud mají nabídky a dokud jim zdraví slouží. Mám trochu problémy s očima a pokud bych na jevišti už neviděla na partnery, musela bych přestat," vysvětluje v dokumentu Libuše Švormová, která v roce 2021 převzala divadelní Cenu Thálie za celoživotní umění.
V divadlech odehrála velkou řadu rolí, ale jen jedna ji provázela několik dekád. Úctyhodných 50 let hrála v komedii Roberta Andersona Víš přece, že neslyším, když teče voda. Jedním z jejích partnerů v ní byl Petr Nárožný. "Je to jedna z mála žen, která umí vykládat vtipy. To je vzácná vlastnost," říká v dokumentu o Libuši Švormové Nárožný. A potvrzuje to i herec Petr Kostka, jehož manželku hrála v roce 2021 v seriálu České televize Kukačky: "Tam jsem poznal, že se Libuška nemění a je s ní legrace."
Jejího talentu a výrazného zjevu využívali také film a televize. Ve filmech, televizních hrách i v seriálech ale byla často obsazovaná do rolí uštěpačných žen. Její kolegyně Carmen Mayerová se nad tímto zaškatulkováním se smíchem pozastavuje: "Ta líbezná, nádherná Líba byla ve filmech obsazovaná jako semetrika."
Šedesát šest sezón Libuše Švormové neopomene ani její dabingové umění, za které získala v roce 2005 Cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství. Svůj hlas propůjčila například populární britské herečce Judi Denchové, ale její asi nejznámější dabingovou rolí byla bezesporu Angelika v pětidílné francouzské sérii, která je každoročně reprízovaná na televizních obrazovkách. "Tehdy jsem netušila, že se Angelika stane takovým hitem. Pro mě byl požitek jenom dívat se na Michèle Mercierovou," uvádí herečka.
Libuše Švormová měla dva osudové vztahy. Prvním byl spisovatel Jan Otčenášek, jehož životní partnerkou byla po dvě desetiletí, až do jeho smrti. V roce 1982 se pak provdala za Jaroslava Pateru.