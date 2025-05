Poslední rozloučení s Jiřím Bartoškou se uskuteční v Rudolfinu

S hercem a prezidentem MFF Karlovy Vary Jiřím Bartoškou se budou moci lidé naposledy rozloučit v úterý 20. května ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. Veřejnost bude mít možnost uctít Bartoškovu památku od 10 do 17 hodin, připraveny budou kondolenční knihy. Bartoška, který patřil mezi nejvýraznější osobnosti českého filmu a divadla, zemřel ve čtvrtek 8. května ve věku 78 let.

Vstup do Dvořákovy síně bude hlavním vchodem do Rudolfina z náměstí Jana Palacha. V Rudolfinu byl Bartoška patrně naposledy na velké veřejné akci. V sobotu 8. března se tam účastnil slavnostního předávání filmových cen Českých lev. Měl nominaci v jedné z kategorií za svou roli v televizním seriálu Smysl pro tumor.

Mluvčí karlovarského festivalu už minulý týden uvedla, že přípravy letošního ročníku i přes úmrtí prezidenta filmové přehlídky pokračují podle plánu. Festival se uskuteční od 4. do 12. července. Jeho pořadatelé by měli brzy oznámit, zda bude mít festival nového prezidenta. Média spekulují o tom, že by se jím mohl stát herec a moderátor Marek Eben nebo bývalý ředitel České televize Petr Dvořák.

Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech se letos bude konat po devětapadesáté. Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary za přínos české kinematografii převezme střihač Jiří Brožek. Projekcí filmu scenáristy a režiséra Jaroslava Papouška Ecce homo Homolka bude na festivalu pokračovat tradice premiérového uvádění digitálně restaurovaných filmů české a československé kinematografie. Letošní ročník uctí hereckou hvězdu amerického filmu 40. let Johna Garfielda.

Bartoška se narodil 24. března 1947. Úspěchy slavil na jevišti i před filmovou či televizní kamerou. V posledních letech se prezentoval zejména jako prezident filmového festivalu. Spolu s někdejší uměleckou ředitelkou Evou Zaoralovou a jejich týmem se jim podařilo skomírající přehlídku vrátit mezi elitní filmové akce.

Bartoška měl široký herecký rejstřík. Za roli houslisty ve filmu Mateje Mináče Všichni moji blízcí obdržel Českého lva. Byl hrdinou seriálů osmdesátých let, jakými byly Sanitka, Cirkus Humberto či My všichni školou povinní. Věnoval se také dabingu a později si přibral i roli producenta.