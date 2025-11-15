Papež ve Vatikánu podpořil existenci kin. Sešel se s Blanchettovou nebo Mortensenem

"Kina trpí znepokojivou erozí…a existuje mnoho těch, kteří tvrdí, že umění filmu a filmový zážitek jsou v ohrožení. Vyzývám instituce, aby se s tím nesmířily," řekl papež, který si tím vysloužil potlesk v sále.
Na audienci s papežem dnes do Vatikánu dorazilo na 160 herců, režisérů a dalších osobností filmového průmyslu. Byli mezi ni například herečky Cate Blanchettová a Monica Bellucciová, herec Viggo Mortensen či režiséři Emir Kusturica a Spike Lee, který na závěr audience předal papeži dres americké NBA s číslem 14 a jménem Pope Leo.
"Nebojte se čelit ranám světa. Násilí, chudoba, exil, osamělost, závislosti, zapomenuté války jsou rány, které je třeba vidět a o kterých je třeba vyprávět. Velká kinematografie nevyužívá utrpení: doprovází ho, zkoumá ho," řekl také dnes filmařům papež.
Podle amerického časopisu Variety bylo setkání papeže s filmaři co počtu zúčastněných a jejich povolání výjimečné. Už minulý týden se Lev XIV. ve Vatikánu sešel s hercem Robertem De Nirem a jeho dětmi a v červnu přijal na audienci dalšího amerického herce Al Pacina.