Film

Papež ve Vatikánu podpořil existenci kin. Sešel se s Blanchettovou nebo Mortensenem

ČTK ČTK
před 8 hodinami
Papež Lev XIV. v sobotu vyjádřil znepokojení nad klesajícím počtem kin a vyzval filmový průmysl, aby se nevzdával a dál bojoval za jejich zachování. Kina jsou kulturním a společenským prostorem, který přispívá k oživení a humanizaci měst, řekl první americký papež při setkání s hollywoodskými herci a režiséry ve Vatikánu, o němž informovala místní média.
Papež Lev XIV. vítá herečku Cate Blanchettovou během setkání s hollywoodskými herci a režiséry v Apoštolském paláci ve Vatikánu.
Papež Lev XIV. vítá herečku Cate Blanchettovou během setkání s hollywoodskými herci a režiséry v Apoštolském paláci ve Vatikánu. | Foto: Profimedia.cz

"Kina trpí znepokojivou erozí…a existuje mnoho těch, kteří tvrdí, že umění filmu a filmový zážitek jsou v ohrožení. Vyzývám instituce, aby se s tím nesmířily," řekl papež, který si tím vysloužil potlesk v sále.

Na audienci s papežem dnes do Vatikánu dorazilo na 160 herců, režisérů a dalších osobností filmového průmyslu. Byli mezi ni například herečky Cate Blanchettová a Monica Bellucciová, herec Viggo Mortensen či režiséři Emir Kusturica a Spike Lee, který na závěr audience předal papeži dres americké NBA s číslem 14 a jménem Pope Leo.

"Nebojte se čelit ranám světa. Násilí, chudoba, exil, osamělost, závislosti, zapomenuté války jsou rány, které je třeba vidět a o kterých je třeba vyprávět. Velká kinematografie nevyužívá utrpení: doprovází ho, zkoumá ho," řekl také dnes filmařům papež.

