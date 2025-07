Za nemocného herce Kaisera převezme cenu na Letní filmové škole jeho dcera

Oldřich Kaiser se v pátek na Letní filmové škole bohužel neobjeví. Výroční cenu Asociace českých filmových klubů (AČFK) za nemocného herce převezme jeho dcera. Novinářům to řekla Iva Hejlíčková, programová ředitelka přehlídky, jejíž 51. ročník v pátek začal v Uherském Hradišti.

V dalších dnech cenu obdrží rakouský tvůrce Ulrich Seidl, švédský filmař Lukas Moodysson, slovenská herečka Zuzana Kronerová a členka AČFK Lenka Šepsová.

Ocenění měl Kaiser původně převzít dnes večer před promítáním tragikomedie Žralok v hlavě, v níž nyní sedmdesátiletý herec ztvárnil hlavní roli. "Strašně dlouho už jsme chtěli dát výroční cenu panu Kaiserovi, protože to je herec od pána boha, opravdu. A bohužel se to tak sešlo, že má zdravotní potíže, takže je umístěný doma v posteli. Ale natočil nám krásnou zdravici a cenu přijede převzít jeho dcera," uvedla Hejlíčková.

V neděli večer dostane před promítáním svého snímku Společně 99 režisér Moodysson. Do mezinárodního povědomí se podle Hejlíčkové dostal svým debutem, který je do češtiny překládán jako Láska je láska. "Je tak trošku rebel. On je původně básník, takový trošku pankáč," řekla programová ředitelka. Moodyssonovy filmy považuje za divácky příjemné.

O den později si ocenění převezme režisér Seidl, a to před projekcí svého filmu Se ztrátami se počítá. "To je člověk, jehož filmy poznáte do tří minut. Nejsou to filmy, které jdou po srsti, které jsou příjemné. Ale jsou takovým zvláštním způsobem ostré, pronikavé a konfrontují vás s odvrácenou stranou člověka, což je taky někdy potřeba," uvedla Hejlíčková.

V úterý odpoledne promítne festival snímek Bába z ledu v hlavní roli s herečkou Kronerovou. Také ona si před uvedením filmu převezme cenu. "Paní Kronerová je Slovenka, ale příležitost ve filmu jí v zásadě dali až čeští filmaři. Nejen Bohdan Sláma, pro kterého je jakoby domácí herečka. Je hrozně prima, že paní Kronerová tady zahraje své monodrama Shirley Valentine. Je to divadlo jednoho herce," řekla programová ředitelka.

Cenu v úterý obdrží i Lenka Šepsová z Nového Boru na Českolipsku. Původní profesí lékařka pracuje pro filmové kluby od 70. let minulého století. "Ocenění si zaslouží také za dlouholetou činnost v revizní komisi AČFK a já se moc těším na moment, kdy jí naši krásnou cenu předáme a odměníme ji dlouhým potleskem," uvedla ředitelka Letní filmové školy Radana Korená.

Loni na LFŠ dostali výroční ceny maďarská režisérka Ildikó Enyediová, francouzský filmař Arnaud Desplechin a český divadelník Jiří Suchý. In memoriam tehdy organizátoři ocenili herce Jana Kačera. Cenu v minulém roce obdržely také filmové kluby.