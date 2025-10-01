Film

„Můj život už vašemu Bohu nepatří!" Temný Dracula ožije v očekávaném Bessonově filmu

Do českých kin se chystá velkofilm režiséra a scenáristy Luca Bessona Dracula: Příběh lásky. Vizionářský režisér se vrátil k jedné z nejslavnějších klasik světové literatury z pera Brama Stokera, aby ji přetvořil v osobní, vizuálně strhující a emocionální drama. Snímek budou moci diváci zhlédnout už od 30. října.
Bessonův Dracula: Příběh lásky je romanticko-hororové drama, které nabídne nový pohled na legendárního vládce noci - nepředstavuje ho jako karikaturu upíra, ale jako bytost, která je odsouzena k věčnému putování staletími a nese tíhu lásky, viny i prokletí.

V 15. století přichází kníže Vlad o svou milovanou ženu. Ve chvíli zoufalství se odvrací od Boha a přijímá břemeno nesmrtelnosti. Stává se temným hrabětem Draculou. O čtyři století později, v Londýně 19. století, potkává ženu nápadně podobnou své zesnulé manželce. Setkání, na které čekal celou věčnost, se stává začátkem posedlosti, která mu může přinést spásu, ale i zkázu.

Bessonovým princem temnot se stal Caleb Landry Jones, jehož hereckou virtuozitu režisér objevil už pro film DogMan. Kněžské roucho oblékl oscarový herec Christoph Waltz (Hanebný pancharti, Nespoutaný Django, Komisař Rex), jenž představuje morální a mystický protipól hlavního hrdiny. Ústřední ženskou postavu ztvárňuje Zoë Bleuová, která se stává klíčem k Draculovu věčnému hledání lásky i k jeho zatracení.

 
