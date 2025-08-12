Jak vražda mladé dívky rozvířila sousedské i jiné vztahy. Natáčí se seriál Polabí

Děj se odehrává ve fiktivním městečku na břehu řeky Labe s názvem Polabí a spojuje osudy tří rodin. Ačkoli se v centru dění nachází vyšetřování vraždy mladé dívky, nejde o klasický krimiseriál. Hlavní důraz je kladen na mezilidské vztahy, generační střety a sílu komunity, která se musí vyrovnat s tragédií, jež ji zasáhne.
Tvůrci se nyní pustili do natáčení druhé série, která nabídne propojení rodinného dramatu s napětím kriminální zápletky. Letní prázdniny, během nichž se netočilo, většina herců strávila prací na jiných projektech, rodinnými setkáními či cestováním.
Herec Adam Vacula, představitel seriálového kněze Tomáše, se do natáčení Polabí vrátil přímo z filmového ringu. "Dotáčeli jsme film Bojovník a zbývají nám už jen dva dny. Takže jsem se vrátil z klece do kostela. Ten návrat byl příjemný, protože s režisérem Biserem A. Arichtevem jsme Polabí začali točit už před půl rokem a teď jsme se opět potkali," uvedl herec. Letní dovolenou stihl strávit s přítelkyní na Tenerife, ale teď ho čeká další natáčení - tentokrát na Vysočině.
Lucie Štěpánková, která v seriálu ztvárňuje Martu Tichou, maminku zavražděné dívky, využila natáčecí pauzu převážně k další herecké práci. "Léto bylo více pracovní, protože jsem hrála na Shakespearovských slavnostech. Ale měla jsem pár dní volna, které jsem strávila na Moravě, kam jsem vyrazila za rodiči," prozradila herečka.
Hana Drozdová alias policistka Bára přiznává, že první natáčecí den po pauze byl pro ni trochu nezvyklý. "Připadala jsem si malinko mimo. Po měsíci cestování po přímořských destinacích a odpočinku to byl pomalý start, ale těšila jsem se na kolegy, na celý tým a atmosféru na place," říká jedna z hlavních představitelek. Přesto má ještě dovolenkové plány: "Chtěla bych na pár dní k moři do Chorvatska."
Na natáčení se vrátil i Pavel Řezníček coby Luděk Tichý a ocenil, že začátek nebyl příliš hektický. "Začínal jsem jedním obrazem, takže se do toho musím pomalu vpravit. Točila naše rodinka - Lucka Štěpánková, Hanička Drozdová - a moc jsem se na ně těšil. Takový mírný rozjezd, naštěstí," popisuje herec. Letos dovolenou u moře nestihl a doufá, že si ji užije alespoň příští rok.
Seriál Polabí se bude vysílat každé úterý a čtvrtek večer na televizi Prima.