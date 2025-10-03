Film

„Musíme držet spolu, říkal mi Labuda,“ vzpomíná Otík z filmu Vesničko má středisková

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Ztvárnil desítky filmových rolí, ale pro českého diváka zůstane navždy zaostalým Otíkem Rákosníkem z komedie Vesničko má středisková, kterého protřelejší závozník Pávek chrání před nástrahami okolí. Maďarský herec János Bán, v Maďarsku známý jako představitel četných charakterních rolí, oslaví 4. října sedmdesátiny.
János Bán jako Otík Rákosník v komedii Vesničko má středisková (1985).
János Bán jako Otík Rákosník v komedii Vesničko má středisková (1985). | Foto: Česká televize

Snímek Vesničko má středisková z roku 1985, který režíroval Jiří Menzel, se stal jednou z nejpopulárnějších českých komedií v historii. Mnoho hlášek, které do úst jejích hrdinů vložil scenárista Zdeněk Svěrák, doslova zlidovělo. Film získal i oscarovou nominaci. Jánosi Bánovi otevřel mimo jiné dveře do slovenského filmu. Zahrál si například v kriminálce Víkend za milión a v 90. letech v tragikomedii Modré z nebe

Většinu svého profesního života strávil Bán v angažmá v budapešťském Divadle Józsefa Katony, kde působí od roku 1983. Vyzkoušel si zde opakovaně i divadelní režii. Ve filmu debutoval v roce 1979 ve filmu Každou středu, ve kterém se objevil i Jiří Menzel. Později se Bán s Menzelem potkali také při práci v budapešťském Divadle Józsefa Katony a opět si spolu zahráli ve filmu Hra v oblacích (1984). Do role Otíka ho Jiří Menzel obsadil poté, co ho viděl hrát vesnického hlupáčka v divadelním představení.

Na svém kontě má Bán desítky rolí v televizních a celovečerních filmech a za své bohaté kariéry si zahrál i v Hollywoodu po boku Arnolda Schwarzeneggera. Natáčení akčního snímku Rudé horko na něj ale prý velký dojem neudělalo. Zatím naposledy se objevil ve filmu v roce 2015 v komedii Líza, liščí víla a v akční krimikomedii Argo 2.

Jednou z největších poct, co se rolí ve filmech týká, Bán kdysi označil úlohu v koprodukčním snímku Člověk bez osudu (2005). Maďarský režisér Lajos Koltai zfilmoval novelu maďarského spisovatele Imreho Kertésze, původně vydanou bez povšimnutí v roce 1975. Čtenářská obec ji znovu objevila v 90. letech a způsobila senzaci, na jejímž konci stála Nobelova cena za literaturu. Jde o citlivě a neobvykle pojaté vyprávění židovského chlapce Gyuriho, který se postupně propadá soukolím nacistické vyhlazovací mašinerie.

"Nevnímám to jako stigma. Jsem herec a pro mě to byla velká výzva a čest. A to nejen proto, že jsem si mohl zahrát v tomto filmu a pracovat s panem Menzelem, ale že jsem mohl poznat i jinou zemi, její kulturu," řekl v roce 2011 při návštěvě zlínského filmového festivalu o své roli Otíka Rákosníka. Začátky natáčení Vesničky pro něj prý nebyly nijak jednoduché. Hodně se prý musel snažit, aby jej jeho čeští kolegové přijali mezi sebe, aby uvěřili jeho hereckým schopnostem. "Mám nádherné vzpomínky na spolupráci s panem (Mariánem) Labudou, který byl vlastně také zahraničním hercem. Pan Labuda mi pořád říkal: 'Musíme držet spolu. My jsme tady vlastně takoví zahraniční hosté'. Při natáčení nás pan Menzel pořád jazykově korigoval," zavzpomínal.

 
