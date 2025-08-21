Film

Jak točit o sovětské okupaci? Těchto šest filmů asi neznáte, jsou skvělé i obludné

Martin Pleštil
před 1 hodinou
Jen po revoluci vzniklo okolo 20 fikčních filmů pojednávajících o 21. srpnu 1968. Pelíšky, Rebely nebo Vlny známe všichni. Jak se ale o okupaci točilo za normalizace? A jak po ní? Některé autorské snímky nabourávají naši zarytou představu o české hrdosti, jiné jsou avantgardní, další ostudně trapné.
Předchozí
1 2 3 4 5
Pokračovat
Pavel Landovský, Jiří Hálek a Iva Šašková ve filmu Nezvaný host.
Pavel Landovský, Jiří Hálek a Iva Šašková ve filmu Nezvaný host. | Foto: Česká televize

Nezvaný host (1969)

Trefný, nevybíravý a absurdně anekdotický snímek natočil režisér Vladimír Venclík jako ročníkové cvičení na FAMU. Klidný večer manželského páru naruší do bytu invazivně vstupující hromotluk v podání vynikajícího Pavla Landovského. Jeho postava samozřejmě ztělesňuje Sovětský svaz. Bez ostychu se nakvartýruje do ložnice, rozloží svůj obří kufru a večeří. Původně zmatený a vyděšený pár se s invazivní skutečností velmi záhy smiřuje a začne mít svého uzurpátora rád. Nejdříve mu dovolí kouřit, posléze jej pozve do postele, aby mu v závěru dívka spokojeně klimbala v náručí.

Krátkometrážní snímek je mrazivým podobenstvím lidské povahy, především česko-ruského vztahu. Na aktuálnosti bohužel neztrácí a navzdory dobovým konotacím nabízí široké množství interpretací. Nezvaný a zpočátku dobrovolně vpuštěný host totiž může mít mnoho podob. Výstižná, přímočará a břitkým humorem úderná anekdota na FAMU samozřejmě neunikla cenzurním orgánům a rozjelo se táhlé vyšetřování. Přestože byl film natočen roku 1969, absolutorium bylo Venclíkovi znemožněno až roku 1971, především kvůli tomu, že film pouštěl svým přátelům. Škola už nad ním ochrannou ruku neudržela.

Předchozí
1 2 3 4 5
Pokračovat
 
Mohlo by vás zajímat

„Zazpíváme si: Sojuz něrušimyj…“ Do kin jde dokument o lidech, kteří popírají realitu

„Zazpíváme si: Sojuz něrušimyj…“ Do kin jde dokument o lidech, kteří popírají realitu
2:01

Půvabná Američanka z Paříže v Itálii. Seriálový hit Emily in Paris má novou řadu

Půvabná Američanka z Paříže v Itálii. Seriálový hit Emily in Paris má novou řadu

Černá komedie z kufru auta. Když se pochybný kšeft zvrtne v neřízený road trip

Černá komedie z kufru auta. Když se pochybný kšeft zvrtne v neřízený road trip

Nevděčné bytosti režiséra Omerzua budou mít světovou premiéru v San Sebastiánu

Nevděčné bytosti režiséra Omerzua budou mít světovou premiéru v San Sebastiánu
film Film a televize kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah 21. srpen 1968 sovětská okupace

Právě se děje

před 30 minutami
Už to nezvládnu. Psychicky, ani fyzicky, přiznala Kvitová. A popsala nejhorší moment

Už to nezvládnu. Psychicky, ani fyzicky, přiznala Kvitová. A popsala nejhorší moment

Přestože Petra Kvitová tenis po návratu z mateřské pauzy stále miluje, věci okolo něj už nezvládá jako dříve.
před 35 minutami
Nečtu to. Stanjura odmítl komentovat Blažkova výbušná slova na sítích

Nečtu to. Stanjura odmítl komentovat Blažkova výbušná slova na sítích

Blažek coby bývalý ministr spravedlnosti způsobil pozdvižení svým nedávným příspěvkem na sociálních sítích ohledně vývoje bitcoinové kauzy.
před 1 hodinou
Česká pošta přestává přijímat balíky do USA, důvodem je Trumpovo nařízení

Česká pošta přestává přijímat balíky do USA, důvodem je Trumpovo nařízení

Nařízení prezidenta Donalda Trumpa o zrušení bezcelního režimu pro zásilky s hodnotou do 800 dolarů nabyde účinnosti 29. srpna.
před 1 hodinou
Babiš je tady pár dní, já 61 let. Stanjura odmítá výtky, že zaostává v kampani

Babiš je tady pár dní, já 61 let. Stanjura odmítá výtky, že zaostává v kampani

Člověk nesmí být směšný, proto nebudu říkat, že v našem kraji Andreje Babiše porazíme, přiznává lídr Spolu Zbyněk Stanjura.
před 1 hodinou
Jak točit o sovětské okupaci? Těchto šest filmů asi neznáte, jsou skvělé i obludné
Přehled

Jak točit o sovětské okupaci? Těchto šest filmů asi neznáte, jsou skvělé i obludné

Jen po revoluci vzniklo cca 20 fikčních snímků o srpnu 1968. Pelíšky nebo Vlny známe všichni, ale jak se o okupaci točilo za normalizace? A jak po ní?
před 1 hodinou
Jsme poškození, uvedlo ministerstvo a zveřejnilo novou časovou osu bitcoinové kauzy

Jsme poškození, uvedlo ministerstvo a zveřejnilo novou časovou osu bitcoinové kauzy

Zveřejnění předcházely odklady, slovní přestřelky či zatčení Tomáše Jiřikovského. Skončil i koordinátor vyšetřování Uhlíř.
před 1 hodinou
Šedý byznys: Bělorusové na polských hranicích "pronajímají" řidičům handicapované

Šedý byznys: Bělorusové na polských hranicích "pronajímají" řidičům handicapované

U bělorusko-polské hranice funguje výnosný byznys. Organizované skupiny zde zneužívají zranitelné osoby, řidičům je pronajímají jako spolucestující.
Další zprávy