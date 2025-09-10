Firthovy tajné zbraně. Herec, jenž zkoumal, jak se liší mozky politiků dle ideologie

Velké hvězdy filmového plátna bývají nespoutané, výstřední, hlučné. Colin Firth jako rebel nikdy nepůsobil. Vyzařuje z něj klid, elegance a ironický odstup. Nejčastěji ztělesňuje gentlemany, kteří si pečlivě uhlazují kabáty, udržují dekorum - a teprve když se nikdo nedívá, propuknou v usedavý pláč. Od chladného pohledu pana Darcyho přes koktavého krále Anglie až po distingovaného agenta britských tajných služeb, Colin Firth už čtyři dekády zdokonaluje umění zdrženlivosti. Emoce jeho postav o sobě dávají vědět nepřímo, držením těla, rytmem řeči a dechu. Přesto dokážou postupně zaplavit celou scénu.
Colin Andrew Firth se narodil 10. září 1960 ve vesnici Grayshott. Oba jeho rodiče byli akademici a učitelé. Matka Shirley Jean se zabývala srovnávací religionistikou, otec David Norman Lewis učil historii a zároveň pracoval pro nigerijskou vládu jako úředník pro vzdělávání. Kvůli otcově profesi rodina často cestovala. Když se definitivně usadili v Anglii, nastoupil Colin na střední školu v Hampshiru.
Ve třídě patřil mezi outsidery a byl častým terčem šikany. Popularitu si snažil získat předváděním rolí. Byl v tom čím dál lepší i zásluhou dramatického kroužku, který navštěvoval od deseti let. Už ve čtrnácti věděl, že se stane profesionálním hercem. Školní výuka jej nebavila a většina předmětů mu nepřišla obohacující. Díky entuziasmu jednoho svého učitele na univerzitě Barton Peveril si nicméně zamiloval anglickou literaturu. Po studiu se odstěhoval do Londýna a začal docházet do tamějšího Centra dramatického umění.
Pan Darcy v mokré košili… a idol byl na světě
Mladý herec v jednom z představení zaujal dramatika Juliana Mitchella, který ho obsadil do role ambiciózního mladíka ve hře Jiná země. Díky tomu Firth získal roli také ve filmové adaptaci. První velkou roli mu nabídl až Miloš Forman ve Valmontovi (1989), vlažně přijaté adaptaci románu Nebezpečné známosti. Velký věhlas nepřišel ani s tragikomedií Křídla slávy (1990), natočenou jiným českým emigrantem - Otakarem Votočkem.
Průlomová byla teprve televizní adaptace Pýchy a předsudku z roku 1995. Roli pana Darcyho přijal Firth na naléhání producentky Sue Birtwistle. Dílo Jane Austenové totiž neznal a nevěřil, že je vhodným adeptem pro romantický příběh. Šestidílná série nicméně zaznamenala úspěch napříč světem a z Firtha udělala romantický idol. Nemalou zásluhu na tom měla scéna, v níž v mokré košili vystupuje z jezera.
Pro diváky a divačky, kteří jej objevili v Pýše a předsudku, už Firth zřejmě natrvalo zůstane panem Darcym, mužem, který pro svou nedostupnost připomíná zamčenou místnost, ale přitom touží po lásce. Právě tohoto uvěznění v jednom typu rolí se ale obával. "Nemůžete utéct před tím, co si lidé zamilovali," řekl pro New York Times. "Můžete se to ale pokusit odehrát jinak." A tak archetyp milovníka přijal a přetvořil. V Deníku Bridget Jonesové si zahrál postavu jménem Darcy i proto, aby mohl shodit hrdinu, se kterým byl výhradně spojován.
Dekorum staré Anglie ztělesňoval i v adaptaci komedie Oscara Wildea Jak je důležité míti Filipa nebo v psychologickém dramatu Single Man. Jeho puntičkářský profesor anglické literatury se ve druhém uvedeném snímku nedokáže vyrovnat se smrtí milence a plánuje sebevraždu. Hluboký vnitřní smutek není na první pohled zjevný. Musíme jej vyčíst z toho, jak opatrně odkládá skleničku nebo jak udělá pauzu před vyřknutím určitého slova.
Za precizně vykalibrovaný výkon obdržel Firth hereckou cenu na festivalu v Benátkách. Single Man tak i poslední pochybovače přesvědčil, že anglický herec zvládá krom romantických krasavců s vybranými způsoby i psychologicky komplexnější party.
Oscar za zadrhávajícího britského krále Jiřího VI.
V následující Králově řeči proměnil Firth samotný akt mluvení v drama. Vývoj britského krále Jiřího VI. z koktavého starého mládence v sebevědomého státníka se odehrává především na úrovni artikulace. Firth v rámci přípravy na roli poslouchal dobové zvukové nahrávky Jiřího nejen proto, aby napodobil tón jeho hlasu, ale aby postihl konflikt mezi tělem a duší, který se v nich ozýval.
Koktání díky jeho disciplinovanému přístupu nesklouzává ke karikatuře. Je fyzickým projevem protagonistova vnitřního sváru mezi strachem a slabostí na jedné straně a vůlí a zodpovědností na straně druhé. Každé dokončené slovo pak představuje malé vítězství. Jeden ze čtyř Oscarů, které snímek obdržel, po právu putoval do rukou Firtha.
Colin Firth opakovaně prohlašuje, že svou kariéru předem neplánuje. Jednoduše následuje lidi a témata, která ho zaujmou. I proto se po Oscarovi nevydal cestou dalších vznešených, královských rolí. Naopak šel do rizika. Zběsilá akční komedie Kingsman: Tajná služba z něj udělala akčního hrdinu bondovského typu. Zábavnost filmu i jeho pokračování stojí z velké části na kontrastu Firthova dokonalého klidu s náhlými výbuchy krvavého násilí.
Do opačné krajnosti, k mnohem větší jemnosti, šel Firth v dramatu Supernova (2020) se Stanleyem Tuccim. Jako hudebník, jehož partner propadá demenci, se snaží skrývat svůj strach z toho, že milovaného člověka brzy ztratí. Lásku nedává najevo velkými proslovy, ale způsobem, který mnohem víc odpovídá povaze dlouhodobého vztahu - prostými pečujícími gesty, která vysvětlování nepotřebují. V podobné křehkosti je síla jeho herectví.
Kdo dokáže naslouchat, dokáže i překvapovat
Dalším charakteristickým znakem mnoha Firthových postav je nejednoznačnost. V krimisérii Schodiště nás jako muž podezřelý z vraždy své manželky nechává celou dobu v nejistotě, co je pravda. Všechny možnosti zůstávají otevřené. Firthova kontrolovaná práce s hlasem a mimikou se stává pastí. Nemůžeme si být jistí, jestli roli milujícího partnera pouze nehraje.
Seriózní role v prestižních dramatech a špionážních thrillerech jako Jeden musí z kola ven prokládá Firth odlehčenými sequely a rebooty populárních titulů (Bridget Jonesová, Mamma Mia!, Mary Poppins). Nepatří ale k hercům, kteří by museli jít z role do role. Menší herecká vytíženost v posledních letech mu umožnila věnovat se také psaní povídek, namlouvání audioknih a vědě. Byl jedním z editorů pořadu BBC, který zkoumal, jak se liší mozky politiků podle ideologie.
Firth také dlouhodobě spolupracuje s nevládní organizací hájící práva domorodých kmenů a zasazuje se o práva uprchlíků hledajících azyl mimo svou domovinu. Pomoc lidem v nouzi označuje za základ civilizace. Aktivní je i v dalších lidskoprávních oblastech a v poslední době otevřeně podporuje zejména environmentální hnutí volající po redukci uhlíkové stopy.
Firthovy filmové i mimofilmové aktivity prozrazují nepolevující chuť zkoušet a zkoumat něco nového. Patří mezi nejspolehlivější herce své generace a zároveň má v sobě stále dost pokory a hravosti na to, aby neupadl do manýry. "Nikdy se nepřestaňte učit a naslouchat," nechal se slyšet. "Protože pokud dokážete poslouchat, dokážete i překvapovat."