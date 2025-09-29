Filmový fantasy muzikál Čarodějka dovypráví svůj příběh

Muzikálový snímek začíná přesně tam, kde jeho předchozí díl skončil. Kouzelnice Elphaba (Cynthia Erivo) přežívá v ústraní v hlubokých lesích země Oz a znepokojivě sleduje, jak ji veřejné mínění čím dál hlasitěji nálepkuje jako Zlou čarodějnici ze Západu a klade jí za vinu vše špatné, co se v říši děje. Za nitky přitom tahá Madame Morrible (Michelle Yeoh) společně s mýtickým Čarodějem (Jeff Goldblum).
Zneužívají k tomu krásnou, ale lehce prostoduchou Glindu (Ariana Grande), z níž stvořili Elphabin protipól, Dobrou čarodějku, která má zemi Oz zachránit. Oba však podcenili jednu zásadní věc - pevnost přátelského pouta, které se mezi Glindou a Elphabou kdysi zrodilo a navzdory všem okolnostem stále trvá.
Madame Morrible a Čaroděj můžou spoléhat jen na to, že kamarádky navždy rozdělí princ Fiyero (Jonathan Bailey), pro kterého mají obě slabost. Když navíc obrovská bouře přinese do země Oz dívku Dorotku až z dalekého Kansasu, nastane chaos, který zkříží plány úplně všem.
Předlohou k filmu je úspěšný muzikál Wicked, který měl na Broadwayi premiéru v roce 2003 a dodnes je inscenován po celém světě. Stejně jako film je rozdělený do dvou dějství.