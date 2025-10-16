Film

Filmová databáze IMDb začínala s hodnocením očí hereček

před 3 hodinami
Na začátku byly krásné oči amerických hereček a snaha zkatalogizovat jejich výskyt na stříbrném plátně. Tak vznikly první dva seznamy a postupně se rozrůstaly až do americké Internet Movie Database (IMDb), která oficiálně vznikla 17. října 1990. Největší filmová databáze na světě má nyní přes deset milionů titulů (včetně televizních epizod) a více než 80 milionů registrovaných uživatelů.
Začalo to v USA jako nenápadná aktivita diskusní skupiny několika uživatelů Usenetu pod názvem rec.arts.movies. Na začátku roku 1989 vytvořili dva seznamy, do kterých zaznamenávali data, jež jim zasílali mailem čtenáři skupiny. Aktualizované verze svých seznamů čas od času zveřejňovali.

Zakládající seznam databáze se jmenoval Tyto oči a soustředil se na herečky s krásnýma očima. Hank Driskill začal shromažďovat záznamy atraktivních hereček a filmů, ve kterých se objevily, a jeho záznamy se rychle rozrůstaly.

Druhý projekt s názvem Seznam hodnocení filmů rozjel Chuck Musciano. Požádal uživatele, aby hodnotili filmy ve škále od jedné do deseti, a zaznamenával jejich hlasy. Záhy začal zveřejňovat seznamy těchto hlasování, které taky rychle rostly.

V roce 1990 spojil Col Needham oba seznamy v jeden celek. A přidal seznam herců, seznam režisérů, potom přibyly další seznamy, například zesnulých herců a hereček. Na konci roku 1990 už seznamy zahrnovaly téměř 10 000 filmů a televizních seriálů a 17. října 1990 je Needham vybavil nástroji na vyhledávání jednotlivých dat. V té chvíli se narodila databáze IMDb. Původně se jmenovala "rec.arts.movies movie database" a na tehdejším internetu to byl vůbec první webový projekt věnovaný filmům.

V roce 1998 ji koupil Amazon a dnes je z IMDb největší filmová databáze na webu. Obří objem informací IMDb se nyní věnuje filmům, seriálům, televizním pořadům, hercům, producentům, pracovníkům kolem filmu i například videohrám.

Českou variantou IMDb jsou databáze jako Česko-Slovenská filmová databáze (csfd) nebo třeba Filmová databáze (fdb.cz.).

 
