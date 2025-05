„Myslel jsem, že to nikdy nezvládnu,“ říká režisér po poslední klapce filmu Na horách

Filmový štáb pod vedením režiséra Rudolfa Havlíka dokončil natáčení české romantické komedie Na horách v samotném srdci Himálaje. Dvanáctidenní expedice tvůrce zavedla až do údolí Gompa v Nepálu, kde ve výšce 4400 m n. m. natáčeli dramatické horské scény obklopeni sedmitisícovými štíty. Celkově při treku zdolali přes 7000 výškových metrů.

"Myslel jsem, že to nikdy nezvládnu. Přesto jsme se s partou kavárenských povalečů vydali do největších hor světa a dokázali to," přiznává režisér Havlík a dodává: "Hory byly vždycky dobré k pochopení, že na ničem moc nezáleží. Vyčistí duši, uklidní hlavu a připomenou, co je v životě důležité. To jsme chtěli ukázat i ve filmu."

V hlavních rolích se představí Aneta Krejčíková jako Lucie, mladá žena z města, která nečekaně zdědí horskou chatu po svém odcizeném otci Karlovi, bývalém náčelníkovi horské služby. Její protějšek, záchranář Matěj, ztvárněný Igorem Orozovičem, ji provede nejen pro ni neznámým světem hor, ale i výzvami, které ji postupně nutí překonávat vlastní hranice. Ve filmu se objeví i Veronika Khek Kubařová, Saša Rašilov, Adéla Gondíková, Ondřej Pavelka a Jan Dolanský.

Herečka Khek Kubařová, která ve filmu hraje členku horské služby Markétu, líčí poměrně náročné natáčení: "Točili jsme náročné záchranné akce, kdy jsme běhali, padali do vody, mokli i mrzli zároveň. Je to ale hlavně příběh o lidech, kteří si k sobě hledají cestu, a o lidech, kteří žijí na horách. Navíc v kombinaci s překrásnými záběry jde o film, u kterého budou nejen milovníci přírody, k nimž se také řadím, doslova slintat blahem."

Natáčení snímku začalo na podzim 2024 v Krkonoších, pokračovalo v náročných exteriérech v Nepálu a skončilo v Káthmándú. Po roce a půl práce je nyní film kompletně natočen a čeká ho postprodukce. Premiéra je naplánována na 27. listopad 2025.