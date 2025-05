Já rád játra, ty rád játra? Film plný syrové stravy, steroidů a lží

Série pozoruhodných sportovních filmů Neslýchané pokračuje a nadále odhaluje temné zákulisí sportu. I když, dá se v případě snímku Neslýchané: Játra nebo steroidy? ještě vůbec mluvit o sportu? Po influencerovi a boxerovi Jakeovi Paulovi se tvůrci věnují další kontroverzní postavě. Brian Johnson přezdívaný Liver King se stal pochybnou hvězdou sociálních sítí skrze své bizarní stravovací návyky.

Syrová hovězí játra či varlata mají být podle Liver Kinga klíčem ke zdraví i výjimečné kondici. Když začal obrovsky osvalený Brian Johnson publikovat svá první videa online a prodávat svému publiku takzvaný "ancestral lifestyle", tedy způsob života prý zděděný po dávných předcích, stal se poměrně záhy senzací. Zarostlý "neandrtálec" zakusující se do vnitřností tvrdil, že syrová strava vyléčila jeho neduživé děti, které do té doby byly dle jeho slov prakticky na hraně života smrti - a lékaři si nevěděli rady. Manželka jeho tvrzení hojně podporovala a vznikal bizarní obraz šťastné rodinky odkudsi z Texasu, která ke štěstí potřebuje především pořádný flák syrových orgánů.

Něco není v pořádku

Jenže už při pohledu na Johnsonovu muskulaturu bylo zřejmé, že obří býčí varlata či játra nejsou pravděpodobně jediné zvětšené orgány na obrazovce. Velikost, vyrýsovanost a kvalita svalů spolu s vypouklým, jakkoli též vyrýsovaným břichem napovídaly, že vedle vnitřností influencer do svého jídelníčku zařazuje také některé zakázané látky. Právě nadužívání některých druhů steroidů vede ke zvětšení orgánů a dělá mnohým dnešním bodybuilderům vedle svalů také solidní pupíky.

Johnson až do roku 2022 užívání steroidů popíral a údajně mu to věřili i zástupci jednoho start-upu, který si Liver Kinga vzal pod svá křídla a pomáhal budovat jeho internetovou slávu. A z ní plynoucí bohatství. Snímek Játra nebo steroidy? odkrývá tento podvod. Ale na rozdíl od mnoha předchozích příspěvků do této série už o mnoho víc nenabízí.

Nejlepší díly tohoto projektu ukazovaly buď odvrácenou stranu vrcholového sportu, nebo otevíraly tabuizovaná témata, případně mapovaly některá nezvyklá vítězství outsiderů v méně známých sportovních odvětvích. Obzvláště epizody režírované přímo autory celé série, bratry Chapmanem a Maclainem Wayovými patřily k vrcholným dokumentárním počinům Netflixu. Snímek Zločin a trestné minuty potměšile vyprávěl o hokejovém klubu vlastněném mafií, titul Smlouva s ďáblem o boxerce Christy Martin byl až thrillerově mrazivým pojednáním o toxickém prostředí ženského boxu.

Předloňský příspěvek do této série Problémové dítě Jake Paul už začal lehce zavánět touhou po senzaci. Tvůrci sice chtěli představit kontroverzního youtubera a boxera Paula coby rozporuplnou figuru, která sice vyváděla všelijaké bizarní věci kvůli klikům a lajkům a později rozdělila sportovní veřejnost svými boxerskými zápasy, ale přitom se jí povedlo učinit z boxu opět obrovsky sledovaný fenomén. Jenže filmaři tentokrát trochu obrušovali to temné, co má Paul za sebou, ve prospěch poutavého příběhu.

Nejistý muž v zajetí machistických stereotypů

V případě novinky o Liver Kingovi je to podobné. Akorát na rozdíl od Paula, jemuž nelze upřít, že se coby boxer vypracoval a navzdory zápasům šitým mu na míru něco dokázal, je Liver King jen tragickou a nebezpečnou figurou. Nejistým mužem, který skrze machistické stereotypy cílí na podobné publikum jako Andrew Tate či Filip Turek.

Johnson svůj byznys postavil na lži a snímku by slušela hlubší analýza tohoto počínání. Místo toho zprvu sledujeme růst jeho slávy a svědectví mnoha lidí, kteří mu věřili. A poté přišel zvrat a pád, když byl usvědčen z užívání steroidů. Je to příběh, který dobře zapadá do dnešní turbulentní doby, kdy světu vládnou lidé schopní své okolí - či své voliče - přesvědčit o sebevětší lži.

Pohádka o chlapíkovi z Texasu, který byl sám šikanovaným dítětem, pak se zhlédl ve filmech Arnolda Schwarzeneggera a později našel svatý grál v podobě pojídání syrových jater, je svým způsobem fascinující. Ale zaslouží si tento dnes údajně napravený nešťastník a šejdíř takový prostor v prestižní dokumentární sérii? Obzvlášť když tvůrci věnují jen minimální čas reflexi Johnsonových činů? V závěru sice sledujeme, jak jeden z hlavních manažerů firmy prodávající jeho doplňky stravy založené na zvířecích orgánech deziluzivně popisuje své zklamání, ale není to poněkud málo?