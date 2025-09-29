Franz získal čtyři ceny na festivalu v Gdyni. Včetně té za nejlepší film

"Náš představitel Franze herec Idan Weiss - to je zázrak, který se občas stane. Byl to asi třetí herec, kterého mi casting ukázal, a okamžitě jsme všichni měli pocit, že to je on. Nejen vzhledem, ale i tím, že je typickým představitelem současné generace," uvedla Hollandová.
Kameraman Naumiuk s Hollandovou spolupracoval i na snímcích Pan Jones či Hranice. Make-up artistka Poláková má za sebou 25 let zkušeností v oboru a s Hollandovou se setkala už při práci na diváckém hitu Šarlatán.
"Jsme nesmírně hrdí na úspěch, kterého Franz dosáhl v Gdyni. Toto ocenění potvrzuje, že naše snaha vyprávět autentické a emotivně silné příběhy nachází odezvu nejen u domácího, ale i mezinárodního publika," řekla producentka Cimbalová.
Franz představuje příběh inspirovaný životem, dílem a fantazií spisovatele Franze Kafky, který dokázal fascinujícím způsobem předběhnout svou dobu. Hollandová složila kaleidoskop událostí z fragmentů, snů, dopisů a dochovaných příběhů. Scénář filmu Franz napsal Marek Epstein ve spolupráci s Hollandovou. "Kafka je obklopený spoustou slov, informací a interpretací, a my jsme chtěli najít živého Franze," uvedla nedávno Hollandová.
Filmový polský festival v Gdyni, který se koná každoročně na polském pobřeží Baltského moře, patří mezi prestižní filmové události ve střední Evropě a představuje přehlídku nejlepší současné kinematografie regionu. 50. ročník se letos konal ve dnech 22. až 27. září 2025, a kromě soutěžních projekcí nabídl také retrospektivy, diskuze s tvůrci a speciální uvedení. Česká kinematografie byla na festivalu zastoupena pouze snímkem Franz.
Životopisný snímek o Kafkovi již dříve získal pozornost na festivalu v Torontu, objevil se v hlavní soutěži festivalu v San Sebastianu a nyní ho čekají i další filmové přehlídky.