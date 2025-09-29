Film

Franz získal čtyři ceny na festivalu v Gdyni. Včetně té za nejlepší film

ČTK ČTK
před 4 hodinami
Koprodukční snímek Franz režisérky Agnieszky Hollandové a producentky Šárky Cimbalové získal čtyři ceny včetně Stříbrného lva za nejlepší film na 50. ročníku Festivalu polského filmu v Gdyni. Cenu za hlavní mužskou roli si odnesl německý herec Idan Weiss za ztvárnění role Franze Kafky, polský kameraman Tomasz Naumiuk za kameru a česká make-up artistka Gabriela Poláková za masky.
Herec Idan Weiss jako Franz Kafka ve filmu režisérky Agnieszky Hollandové Franz.
Herec Idan Weiss jako Franz Kafka ve filmu režisérky Agnieszky Hollandové Franz. | Foto: Marlene Film Productions

"Náš představitel Franze herec Idan Weiss - to je zázrak, který se občas stane. Byl to asi třetí herec, kterého mi casting ukázal, a okamžitě jsme všichni měli pocit, že to je on. Nejen vzhledem, ale i tím, že je typickým představitelem současné generace," uvedla Hollandová.

Kameraman Naumiuk s Hollandovou spolupracoval i na snímcích Pan Jones či Hranice. Make-up artistka Poláková má za sebou 25 let zkušeností v oboru a s Hollandovou se setkala už při práci na diváckém hitu Šarlatán.

"Jsme nesmírně hrdí na úspěch, kterého Franz dosáhl v Gdyni. Toto ocenění potvrzuje, že naše snaha vyprávět autentické a emotivně silné příběhy nachází odezvu nejen u domácího, ale i mezinárodního publika," řekla producentka Cimbalová.

Franz představuje příběh inspirovaný životem, dílem a fantazií spisovatele Franze Kafky, který dokázal fascinujícím způsobem předběhnout svou dobu. Hollandová složila kaleidoskop událostí z fragmentů, snů, dopisů a dochovaných příběhů. Scénář filmu Franz napsal Marek Epstein ve spolupráci s Hollandovou. "Kafka je obklopený spoustou slov, informací a interpretací, a my jsme chtěli najít živého Franze," uvedla nedávno Hollandová.

