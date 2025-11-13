Mumie po šestnácti letech vstává z hrobu. V novém filmu se vrátí Weiszová i Fraser

Zatím není známo mnoho detailů o ději ani o termínu premiéry. Podle prvních informací by měl film navazovat na původní trilogii z přelomu tisíciletí, nikoli na nepovedený restart série z roku 2017. Tvůrci slibují návrat k dobrodružnému duchu a atmosféře exotických vykopávek, které z Mumie udělaly světový hit. Režie se ujme dvojice Matt Bettinelli-Olpin a Tyler Gillett, známá z posledních dílů hororové série Vřískot nebo dnes již kultovní hororové komedie Krvavá nevěsta.
Hvězdné obsazení jako sázka na jistotu
První díl Mumie z roku 1999 se po svém uvedení stal celosvětovým fenoménem, když spojil prvky akce, fantasy a humoru, přičemž děj zasadil do neotřelého prostředí Egypta dvacátých let minulého století. Ačkoliv si film od kritiků vysloužil vlažné hodnocení, šlo o nepopiratelný kasovní úspěch. Při rozpočtu 80 milionů dolarů vydělal snímek více než pětinásobek.
Za diváckým úspěchem stála i skvěle obsazená hlavní dvojice. Film z roku 1999 představil Brendana Frasera v roli Ricka O’Connella, dobrodružného amerického hledače pokladů a bývalého legionáře, a Rachel Weiszovou jako Evelyn Carnahanovou, britskou egyptoložku působící v káhirském muzeu starožitností. Fraser i Weiszová měli od začátku devadesátých let na kontě hned několik divácky velmi úspěšných filmů, přičemž v Mumii svou hvězdnou pozici jen potvrdili. To samé se dá ostatně tvrdit i o jihoafricko-americkém herci Arnoldu Vosloovi, jenž ztvárnil nemrtvého kněze Imhotepa.
Úspěch krále Škorpiona
O dva roky později přišlo pokračování nazvané Mumie se vrací. Rick a Evelyn se tentokrát už jako manželé znovu vydali do Egypta, tentokrát i se svým osmiletým synem Alexem. Výprava, inspirovaná Evelyniným tajemným snem, splnila svůj účel, protože jejím výsledkem byl nález v podzemí dávného chrámu v podobě zlatého náramku boha Anubise, spjatého s legendou o králi Škorpionovi. Brzy po návratu do Londýna však rodinu přepadnou nepřátelé, kteří znají skutečnou moc artefaktu. Alex se stává rukojmím a padne do rukou těch, kteří se chystají znovu oživit mumii velekněze Imhotepa.
Druhý film zopakoval obrovský úspěch jedničky a znovu si z kin odnesl více než 400 milionů dolarů. Nový filmový padouch král Škorpion, kterého si zahrál wrestlingový zápasník a tehdy čerstvě začínající herec Dwayne Johnson, se pak dočkal dvou samostatných příběhů, takzvaných spin-offů, v podobě snímků Král Škorpion (2002) a Král Škorpion: Vzestup říše (2008). Za zmínku ale stojí fakt, že sága krále Škorpiona má dílů hned pět, ale poslední tři vznikaly s jiným štábem a citelně slabším rozpočtem. Ostatně i proto se žádný z posledních tří dílů nedočkal premiéry v kinech.
Přesun z Egypta do Číny
Třetí díl série, Mumie: Hrob dračího císaře z roku 2008, přenesl děj z vyprahlého Egypta do zasněžené Číny. Rick a Evelyn O’Connellovi se po letech opět ocitají uprostřed dobrodružství, když jejich dospělý syn Alex objeví hrobku dávného čínského vládce, kterého kdysi zradila čarodějka a proměnila v kamennou sochu. Když je císař omylem probuzen, rozpoutá se hon za nalezením bájné fontány nesmrtelnosti, která by mu mohla vrátit moc.
Film se stal nejambicióznějším, ale zároveň i nejkontroverznějším dílem série. Rachel Weiszová se tentokrát k roli Evelyn nevrátila a nahradila ji Maria Belloová, což fanoušci nesli nelibě. Výměna nastala i v režisérském křesle, kdy Stephena Sommerse (Chobotnice, Van Helsing) nahradil Rob Cohen (Dračí srdce, Vražedná hra). I přes působivé vizuální efekty a rozšíření mytologie o čínské legendy působil snímek spíše jako odklon od ducha původních dvou filmů. Na návštěvnosti se to ale tolik neodrazilo a film znovu překonal hranici 400 milionů dolarů z kin.
Z vesmíru příšer nic nebude
Studio Universal se naposledy pokusilo oživit značku v roce 2017 snímkem Mumie s Tomem Cruisem v hlavní roli. Film měl být úvodem nové série monster filmů zastřešené projektem nazvaným Dark Universe (Temné univerzum), jenž měl dále uvést nové verze příběhů například o Drákulovi nebo Frankensteinovi. Přestože si vedl komerčně poměrně dobře a celosvětově utržil přes 400 milionů dolarů, kritici ho přijali velmi chladně. Negativní ohlasy nakonec přiměly Studio Universal celý ambiciózní plán s propojeným vesmírem filmových monster zrušit.
Pak bylo dlouho ticho. To, že je o Mumii jako značku stále obrovský zájem, se ukázalo v dubnu 2024, kdy se první díl vrátil do amerických kin u příležitosti 25. výročí své premiéry. Snímek se k překvapení snad všech vyšvihl mezi dvacet nejúspěšnějších filmů v amerických kinech roku 2024, přičemž za sebou nechal i velké množství hvězdně obsazených premiér. Oživení ságy dává perfektní smysl i vzhledem k tomu, že se Brendan Fraser po letech "v zapomnění" znovu vrátil v roce 2022 na herecké výsluní snímkem Velryba, který kritika i diváci vynesli do nebes.
Brendan Fraser, který se účastí v tomto filmu znovu ocitl v hollywoodské první lize, se netají nadšením z toho, že se může ke své ikonické roli O’Connella znovu vrátit. Rachel Weiszová, která od druhého dílu z roku 2001 v sérii chyběla, se na natáčení podle všeho rovněž těší. Návrat Mumie tak konceptuálně zapadá do současné hollywoodské vlny nostalgie, která oživuje hrdiny a značky z přelomu tisíciletí. Po letech se ostatně vrátil i Neo v Matrixu nebo neohrožený bojovník v Gladiátorovi 2.