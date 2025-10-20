Když fotbalista viděl trailer k dokumentu o sobě, brečel. Vznikl film Řepka: Hříšník

Součástí večerů, jež odstartují 5. listopadu v Nymburce, bude beseda i autogramiáda. Novináře o tom dnes informoval režisér Petr Větrovský.
Snímek o důrazném obránci proslulém častými psychickými zkraty vznikal několik let. Výsledek má více než 150 minut. "Když jsem film dodělal a po měsíci ho viděl, tak se mi líbil ještě víc než dříve. Většinou to bývá obráceně. Určitě se nebude všem líbit, ale udělali jsme, co jsme mohli. Netočili jsme jenom v nejhezčích situacích, děkuji moc Tomášovi a jeho ženě Kateřině (Kristelové), že měli zájem udělat pořádný film a nikdy mě nevyhodili," uvedl režisér Větrovský. Podle něj dokument Řepka: Hříšník není film o fotbale, ale o životě. O pádech, ztrátách i návratech. O člověku, který se postavil svým démonům a našel cestu zpátky.
Řepka v pondělí uvedl, že by kývl na natáčení, i kdyby věděl, co všechno obnáší. "Šel bych do toho stejně, jsem si vědom všeho, co jsem řekl a udělal. Můj život byla horská dráha, možná by vydal na seriál a nejen film. Kdyby to ve filmu nebylo tak tvrdé, tak mi to lidé neuvěří, chtěl jsem reálný život, jaký doopravdy jsem. Nechci žádný pomník, tohle je můj život," řekl Řepka. "Chtěl bych, aby si lidé po zhlédnutí filmu řekli: Ty vole, to fakt byl magor, ale nebyl to špatný chlap," dodal.
Jedenapadesátiletý Řepka viděl trailer k dokumentu, při kterém se neubránil slzám, dokončený snímek však vidět nechtěl. Celý ho zhlédne s diváky na slavnostní premiéře 11. listopadu v pražském Slovanském domě. "Chci si to prožít až na premiéře, s lidmi. Aby to bylo opravdové," řekl.
Ve fotbalové lize je Řepkovo jméno nejvíce spojeno s Baníkem Ostrava a pražskou Spartou, v jejímž dresu získal čtyři ligové tituly. Řepka hrál také za českou reprezentaci a značnou část kariéry strávil v zahraničí, v Itálii a v Anglii. K jeho zkušenostem patří i sedmiměsíční pobyt ve vězení.
Bývalý obránce Ostravy, pražské Sparty, Fiorentiny a West Hamu odehrál v první lize 316 zápasů a vstřelil 12 branek. Za národní tým nastoupil k 46 utkáním a zaznamenal jeden gól.
Nejvíce připomínaný výstřelek Řepka provedl v březnu 1996 ve čtvrtfinále ME hráčů do 21 let, kdy v zápase se Španělskem dostal červenou kartu za tvrdý faul na Raúla. Zbytečné faulování pak ukončilo jeho reprezentační kariéru, osudný mu byl barážový zápas s Belgií v listopadu 2001. Tehdy udeřil soupeře loktem do obličeje a tým po Řepkově vyloučení nepostoupil na mistrovství světa.
V roce 2006 se Řepka vrátil do české ligy a znovu se stal klíčovou osobností pražské Sparty. Jeho role ale postupně slábla a v zimě 2012 odešel do Českých Budějovic, jimž pomohl k udržení se mezi elitou. V tomto týmu skončil po dalším vyloučení a trestu za nesportovní chování. Nedávno získal A-licenci na roli trenéra.