Tvrdé boje jemného rváče. Dokument vypráví silný příběh judisty Lukáše Krpálka

Působivý celovečerní dokument popisuje neuvěřitelnou „japonskou cestu“ olympijského vítěze Lukáše Krpálka na pozadí neznámého příběhu a zpovědi jeho největšího soupeře. Film Jemný rváč režiséra Adolfa Ziky, který se v mládí judu sám věnoval a později se proslavil jako fotograf, do kin vstoupí 25. září.

V roce 2016 judista Lukáš Krpálek svou zlatou olympijskou medailí uzavřel sbírku všech světových titulů ve váhové kategorii do 100 kg. Zdálo se, že výš už dosáhnout nemůže, jeho cesta bojovníka nemohla být úspěšnější. Judo má ale ještě královskou kategorii, třídu obrů nad 100 kg, kteří svou váhou a silou zastiňují běžné jedince. A právě zde začíná film Jemný rváč vyprávět sportovní příběh tak nepravděpodobný, že ho za dlouhých sedmdesát let závodní historie juda nikdo ani nevyslovil, natož pak aby jej uskutečnil.

V relativně nevýznamné judistické zemi se v roce 1990 narodil někdo, kdo dokázal převrátit japonskou národní hrdost vzhůru nohama a svou pokorou dokázal unikátně změnit myšlení japonských mistrů juda. Zcela výjimečný sportovní triumf Lukáše Krpálka je vyprávěn na pozadí třináct let neznámého příběhu bývalého mistra světa a světové jedničky Takamasi Anaie. Právě on jako první zažil na vlastní kůži to, co se na dlouhé roky stalo noční můrou japonských judistů.

Na olympiádě v Londýně se během jediného zápasu s Lukášem Krpálkem dostal na hranu zoufalství. Následující čin úcty a pokory, ke kterému se po několika letech Takamasa Anai odhodlal před zraky elit japonského juda, se na olympiádě v Tokiu odehrál bezprostředně po Lukášově olympijském triumfu v nejtěžší královské kategorii. Ten den se začala psát nová historie tohoto sportu.

Ve filmu vystupuje řada velkých jmen japonského juda a svými výpověďmi přispěli i režisér a olympionik Petr Jákl nebo herec a bývalý vrcholový judista Ondřej Vetchý. V dokumentu mluví také Lukášova maminka či hvězda pařížské olympiády Tedd Riner, který zapálil olympijský oheň.

Jemný rváč je film pro každého, kdo hledá inspiraci v příbězích o silné vůli a překonávání překážek. Jde o snímek, který ukazuje, že pravá síla nepochází z velikosti svalů, ale hlavně z nastavení myšlení.