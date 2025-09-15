Film

Ceny Emmy si odnesly seriály Studio, dramatický Urgent a psychologický Adolescent

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Americkou televizní cenu Emmy získala v kategorii komedie seriálová satira o zákulisí Hollywoodu Studio. Cenu za nejlepší drama si odnesl seriál Urgent z pittsburského traumatologického centra a ocenění za nejlepší miniseriál má dílo Adolescent o britské rodině třináctiletého chlapce obviněného z vraždy spolužačky. Slavnostní ceremoniál se konal v noci na pondělí.
Patnáctiletý herec Owen Cooper získal cenu Emmy za nejlepšího herce ve vedlejší roli v seriálu Adolescent.
Patnáctiletý herec Owen Cooper získal cenu Emmy za nejlepšího herce ve vedlejší roli v seriálu Adolescent. | Foto: Profimedia.cz

"Jsem opravdu v rozpacích z toho, jak jsem z toho šťastný," řekl podle agentury Reuters na předávání cen spolutvůrce oceněného seriálu Studio Seth Rogen, který také získal cenu za nejlepší mužský herecký výkon v kategorii komedie. Kromě toho vyhrálo dílo ceny za režii a scénář.

Nejvíce ocenění však dostalo čtyřdílné drama z dílny Netflixu Adolescent. Uspělo v šesti kategoriích. Herec Stephen Graham tak získal cenu za nejlepšího herce a jeho patnáctiletý kolega Owen Cooper cenu za nejlepšího herce ve vedlejší roli, čímž se stal podle stanice BBC nejmladším mužským držitelem tohoto ocenění.

Související

Zdrcující i empatická. Série Adolescent právem ovládla Netflix

Trailer z filmu Adolescent
2:29

Dvě ocenění Emmy vyhrál seriál Urgent; herec Noah Wyle z tohoto dramatu získal cenu pro nejlepšího dramatického herce.

Slavnostní večer doprovázel i politický aktivismus některých herců. Hannah Einbinderová, která získala cenu pro nejlepší herečku ve vedlejší roli za komediální seriál Stále v kurzu, využila svého děkovného proslovu a odsoudila válku v Pásmu Gazy a antiimigrační kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Španělský herec Javier Bardem zase přišel na červený koberec s tradičním palestinským šátkem, který měl uvázaný kolem krku. O udělení cen rozhoduje na 22 000 členů pořadatelské televizní akademie.

Přehled držitelů televizních cen Emmy za rok 2025:

Nejlepší seriál (drama) - Urgent

Nejlepší minisérie - Adolescent

Nejlepší komediální seriál - Studio

Nejlepší herečka v hlavní roli v dramatu - Britt Lowerová (Odloučení)

Nejlepší herec v hlavní roli v dramatu - Noah Wyle (Urgent)

Nejlepší herečka ve vedlejší roli v dramatu - Katherine LaNasaová (Urgent)

Nejlepší herec ve vedlejší roli v dramatu - Tramell Tillman (Odloučení)

Nejlepší herečka v hlavní roli v minisériích - Cristin Miliotiová (Tučňák)

Nejlepší herec v hlavní roli v minisériích - Stephen Graham (Adolescent)

Nejlepší herečka ve vedlejší roli v minisériích - Erin Dohertyová (Adolescent)

Nejlepší herec ve vedlejší roli v minisériích - Owen Cooper (Adolescent)

Nejlepší herečka v hlavní roli komediálního díla - Jean Smartová (Stále v kurzu)

Nejlepší herec v hlavní roli komediálního díla - Seth Rogen (Studio)

Nejlepší herečka ve vedlejší roli komediálního díla - Hannah Einbinderová (Stále v kurzu)

Nejlepší herec ve vedlejší roli komediálního díla - Jeff Hiller (Někdo, někde)

 
Mohlo by vás zajímat

“Co je v tý krabici?” Film Sedm jako mistrovská výpověď o chorobné brutalitě světa

“Co je v tý krabici?” Film Sedm jako mistrovská výpověď o chorobné brutalitě světa

Vladimír Polívka a Eva Podzimková dokončili natáčení romantické komedie Naše léto

Vladimír Polívka a Eva Podzimková dokončili natáčení romantické komedie Naše léto

Nenechte si ujít: Nový filmový Stephen King i komedie o manželství v Řeznické

Nenechte si ujít: Nový filmový Stephen King i komedie o manželství v Řeznické
Přehled

Mark Ruffalo je uhrančivý. Jinak se ale krimisérie Jednotka drží konvencí

Mark Ruffalo je uhrančivý. Jinak se ale krimisérie Jednotka drží konvencí
film Film a televize kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Stephen Graham Javier Bardem Emmy

Právě se děje

Aktualizováno před 12 minutami
Nejefektivnějšími sankcemi proti Rusku jsou požáry v jeho rafineriích, řekl Zelenskyj

ŽIVĚ
Nejefektivnějšími sankcemi proti Rusku jsou požáry v jeho rafineriích, řekl Zelenskyj

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 17 minutami
"Jel podezřele." Šofér autobusu se desítkami studenty nadýchal, volali náhradníka

"Jel podezřele." Šofér autobusu se desítkami studenty nadýchal, volali náhradníka

Sedmapadesátiletý řidič se na výzvu podrobil dechové zkoušce, při které nadýchal 1,16 promile.
před 22 minutami

Takto vypadá budoucnost mobilních domů. Nahradí "domy na kolech" drahé byty?

Takto vypadá budoucnost mobilních domů. Nahradí "domy na kolech" drahé byty?
Prohlédnout si 12 fotografií
Na český trh vstupuje nové pohyblivé bydlení - plně vybavené, designově propracované mobilní domy, které nabízejí alternativu k tradičnímu bydlení. I v "domě na kolečkách" se dá žít na úrovni a komfortně - je tedy možné, že podobné objekty nahradí žití v drahých bytech?
Ceny nemovitostí v Česku nadále rostou. V Praze je podle aktuálních dat potřeba přibližně 15 ročních hrubých platů na pořízení průměrného bytu. I proto roste zájem o alternativní formy bydlení - a jednou z těch, které se začínají prosazovat, jsou moderní mobilní domy.
před 30 minutami

Policie řeší vraždu muže na Pelhřimovsku, obvinila manželku

Z vraždy devětašedesátiletého muže na Pelhřimovsku obvinila policie jeho o osm let mladší manželku. Žena je ve vazbě, v případě odsouzení jí hrozí trest vězení od deseti do 19 let. Vražda se stala 3.…
Přečíst zprávu
před 47 minutami
Vzdávám boj o prezidentství, vzkázal legendární šampion MMA McGregor

Vzdávám boj o prezidentství, vzkázal legendární šampion MMA McGregor

Rozhodl se tak po "pečlivé úvaze" a po poradě s rodinou.
před 48 minutami
Ruský dron opět podtrhl velkou slabinu NATO. Tady budeme muset přitlačit, říká Kofroň
10:48

Ruský dron opět podtrhl velkou slabinu NATO. Tady budeme muset přitlačit, říká Kofroň

Jan Kofroň: "Chybí nám kapacity nebo schopnosti, které by za přijatelnou cenu eliminovaly rizika plynoucí z těchto relativně levných systémů."
před 49 minutami
Sparta odsoudila konflikt v Brně. A omluvila se za reakci svého trenéra

Sparta odsoudila konflikt v Brně. A omluvila se za reakci svého trenéra

Podnapilý fanoušek Komety se dostal do konfliktu s Pavlem Grossem, ten strčil do fotografa.
Další zprávy