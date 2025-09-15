Ceny Emmy si odnesly seriály Studio, dramatický Urgent a psychologický Adolescent

"Jsem opravdu v rozpacích z toho, jak jsem z toho šťastný," řekl podle agentury Reuters na předávání cen spolutvůrce oceněného seriálu Studio Seth Rogen, který také získal cenu za nejlepší mužský herecký výkon v kategorii komedie. Kromě toho vyhrálo dílo ceny za režii a scénář.
Nejvíce ocenění však dostalo čtyřdílné drama z dílny Netflixu Adolescent. Uspělo v šesti kategoriích. Herec Stephen Graham tak získal cenu za nejlepšího herce a jeho patnáctiletý kolega Owen Cooper cenu za nejlepšího herce ve vedlejší roli, čímž se stal podle stanice BBC nejmladším mužským držitelem tohoto ocenění.
Dvě ocenění Emmy vyhrál seriál Urgent; herec Noah Wyle z tohoto dramatu získal cenu pro nejlepšího dramatického herce.
Slavnostní večer doprovázel i politický aktivismus některých herců. Hannah Einbinderová, která získala cenu pro nejlepší herečku ve vedlejší roli za komediální seriál Stále v kurzu, využila svého děkovného proslovu a odsoudila válku v Pásmu Gazy a antiimigrační kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Španělský herec Javier Bardem zase přišel na červený koberec s tradičním palestinským šátkem, který měl uvázaný kolem krku. O udělení cen rozhoduje na 22 000 členů pořadatelské televizní akademie.
Přehled držitelů televizních cen Emmy za rok 2025:
Nejlepší seriál (drama) - Urgent
Nejlepší minisérie - Adolescent
Nejlepší komediální seriál - Studio
Nejlepší herečka v hlavní roli v dramatu - Britt Lowerová (Odloučení)
Nejlepší herec v hlavní roli v dramatu - Noah Wyle (Urgent)
Nejlepší herečka ve vedlejší roli v dramatu - Katherine LaNasaová (Urgent)
Nejlepší herec ve vedlejší roli v dramatu - Tramell Tillman (Odloučení)
Nejlepší herečka v hlavní roli v minisériích - Cristin Miliotiová (Tučňák)
Nejlepší herec v hlavní roli v minisériích - Stephen Graham (Adolescent)
Nejlepší herečka ve vedlejší roli v minisériích - Erin Dohertyová (Adolescent)
Nejlepší herec ve vedlejší roli v minisériích - Owen Cooper (Adolescent)
Nejlepší herečka v hlavní roli komediálního díla - Jean Smartová (Stále v kurzu)
Nejlepší herec v hlavní roli komediálního díla - Seth Rogen (Studio)
Nejlepší herečka ve vedlejší roli komediálního díla - Hannah Einbinderová (Stále v kurzu)
Nejlepší herec ve vedlejší roli komediálního díla - Jeff Hiller (Někdo, někde)