Bláznivá střela vás „ubaví k smrti“. Liam Neeson je jako mladý Frank Drebin kouzelný

Už trailery nové Bláznivé střely dýchaly esencí humoru příznačného pro bezstarostné komedie natočené kolem roku 2010. Vyznačují se fyzickými eskapádami, groteskností, absurditou, údernými slovními výměnami a vulgárními gagy, zároveň však v umírněnějším a kosmopolitním hávu.
Na jednu stranu se film odvíjí od estetiky takových seriálů, jako jsou např. Griffinovi nebo Americký táta, na stranu druhou však navazuje na tradici parodií opírajících se o znalosti popkultury a vrstvení gagů. Konkrétně jde o brilantní a nestárnoucí parodie bratrů Zuckerových a Jima Abrahamse, do jejichž portfolia kromě Připoutejte se, prosím! nebo Přísně tajné! patří i třídílná filmová série Bláznivá střela, jež vychází z původně televizní série Police Squad!
Poťouchlý polda a krásná blondýna
Nová Bláznivá střela zůstává zarytě svá. Vymyká se dobovým trendům, byť je samozřejmě eklekticky poslepovaná a vědoma si tíhy odkazu svého předchůdce. Tu na svá bedra po nepřekonatelném Lesliem Nielsenovi vzal Liam Neeson. Jakožto stejnojmenný syn poručíka losangelské policie Franka Drebina nese totožné atributy jako jeho otec.
Neeson s oprýskanou vizáží akčního hrdiny a drsným hlasem do absurdního světa Bláznivé střely skvěle zapadá. Nesnaží se Nielsena imitovat, nachází si vlastní rétoriku, aniž by ústřední figuru připravil o její původní kouzlo. Zápletka, jež je v tomto případě podružná a slouží jako rozbuška pro další gagy, se točí okolo bankovní loupeže, během níž je odcizen disk nesoucí potenciální globální hrozbu. Lupiče, kteří ho ukradli, najal jistý bohatý elitář. Roli záporáků tu tedy hrají samozvaní ředitelé planety, kteří chtějí lidstvo vyfiltrovat a ponechat pouze tzv. silné jedince.
Do rozpínající se konspirace se zaplétá i Beth v podání Pamely Andersonové, jejíž postava variuje známé femme fatale, především pak Evelyn z Čínské čtvrti. Drebin je v boji proti zločinu takřka nepřekonatelný, jeho bezohlednost mu však policejní vedení silně vyčítá a za své zásahy za hranicí zákona musí nést zodpovědnost, což je oproti původní sérii novinka. Kriminální zápletkou se pak prolíná klasicky nadsazená, leč stále smyslně romantická linie vztahu mezi Drebinem a Beth, půvabně shazující momenty flirtu a svádění.
Tvůrci kladou velký důraz na to, aby diváka téměř v každém záběru překvapili novým gagem. Některé jsou impulzivní, další promyšlené, jiné těží z opakování jako například vtip s podáváním kávy. Nejpůsobivější jsou však jazykové dvojsmysly, z nichž se ale mnohé lehce ztratí v českém překladu.
Nositelem chaosu a vtipu je po většinu času pochopitelně postava Drebina. Jeho seriózní poťouchlost Liam Neeson dokonale vystihuje. Ať už se prodírá na toaletu po konzumaci příliš velké porce chilli dogů, okousává hlavně zbraní nebo odráží haldy padouchů, působí stejnou měrou jako akční hrdina i jako ňouma těžící z notné dávky štěstí. Zároveň se herec několikrát pohybuje na hraně vkusné sebeparodie.
Chytře a zároveň přihlouple. Nic víc, nic míň
Snímek upozorňuje na svou archaickou podstatu. Vtipy padají na Black Eyed Peas, Sex ve městě nebo Buffy čili dávno pohřbené trendy. Postavy se vědomě obrací ke svým předobrazům jako k pomyslnému ideálu, k němuž ale film nechová přehnanou úctu. Přestože tvůrci citují z popkultury a vrství odkazy na klasické filmy, humor zůstává maximálně přístupný a srozumitelný.
Z ohňostroje gagů divák postupně otupí, ale je v tom záměr. Film ho chce humorem v dobrém slova smyslu utrápit. Jistě, spousta vtipů míří vedle, a především práce s pointou či tempo kolikrát drhnou. Vztah mezi Drebinem a Beth sice vyniká sympatickou chemií, ale občas by jeho dynamika šla lépe vytěžit. Přesto však jde o více než sympatický pokus, jak navázat na oblíbenou značku, jež má i v Česku silnou tradici.
Vidět tento snímek v kině je v něčem osvěžující a podivuhodné zároveň. Oslavuje absurditu i určitou formu povrchního hulvátství. Těžko říct, zda zvládne znovu "nakopnout" vyhynulou tradici tohoto typu parodií - ohlášená jsou pokračování Spaceballs nebo Scary Movie. Jako soběstačná anomálie však Bláznivá střela funguje nadmíru dobře. Má jasně vytyčenou ambici: chytře a zároveň přihlouple pobavit. Nic víc, nic míň. A navíc si při sledování tohoto filmu uvědomíte, jak moc potřebné je se v plném kině nekontrolovaně a společně smát zcela obyčejným "kravinám".
Film
Bláznivá střela
Režie: Akiva Schaffer
CinemArt, česká premiéra 14. srpna