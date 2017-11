Emeli Sandé, britská umělkyně roku 2017, zazpívá v únoru poprvé v pražské O2 areně

před 52 minutami

Českou premiéru bude mít 20. února 2018 koncert britské zpěvačky Emeli Sandé, která kombinuje R&B, soul, gospel a pop. Rodačka ze Skotska Sandé je vítězkou Brit Awards a v Británii patří mezi nejpopulárnější umělkyně. Lístky na koncert stojí 1690 až 2490 Kč.

Skotská zpěvačka a někdejší studentka medicíny Emeli Sandé, která na sebe upozornila roku 2012 svým debutovým albem Our Version of Events, poprvé přijíždí do Česka.

Umělkyně kombinující R&B, soul, gospel a pop vystoupí 20. února 2018 v pražské O2 areně. Bude to její první koncert u nás.

Třicetiletá Sandé se na hudební scéně objevila v roce 2011, kdy představila první singl Heaven.

Debutové album Our Version of Events (2012) s hity Read All About It, Next To Me či My Kind of Love se drželo deset týdnů v britském Top 10. Za desku dostala celkem tři Brit Awards, letos navíc Sandé zvítězila v kategorii Umělkyně roku.

Emeli Sandé píše také pro další umělkyně, její skladby mají v repertoáru například Rihanna, Alicia Keysová či Leona Lewisová. Samotná zpěvačka pak mezi své vzory řadí Ninu Simonovou, Joni Mitchellovou, Lauryn Hillovou nebo Amy Winehouseovou.

Druhé album vydala Emeli až loni, jmenuje se Long Live the Angels.