Dostane Trump Nobelovu cenu? V pondělí začne udělování prestižních ocenění

Jeho šance jsou však podle tisku spíše nízké. Vyhlašování skončí v pondělí 13. října oznámením udělení Nobelovy ceny za ekonomii.
Největší pozornost letos zřejmě zaujme Nobelova cena za mír, o kterou má velký zájem americký prezident Trump. Tento týden na setkání armádních velitelů řekl, že o cenu neusiluje pro sebe, ale pro Spojené státy. Pokud by ocenění nedostal, bylo by to podle něj velkou urážkou jeho země. Trump na sociálních sítích opakovaně zmínil, kolik konfliktů se mu dle něj podařilo po lednovém nástupu do úřadu zastavit. Ve výčtu ale chybí válka na Ukrajině, kterou Trump sliboval zastavit krátce poté, co se ujme prezidentské funkce. Později ovšem přiznal, že je to těžší úkol, než si myslel.
Norský Nobelův výbor podle médií není Trumpovi příliš nakloněn, většina jeho členů v minulosti amerického prezidenta kritizovala, například kvůli přístupu k lidským právům a fungování demokracie. Další kritice Trump čelil nedávno kvůli škrtům ve vědě či přístupu ke školství. Republikánský prezident například usiluje o zrušení ministerstva školství.
Podání kandidatury na cenu slíbili Trumpovi izraelský premiér Benjamin Netanjahu či Pákistán. V obou případech to ale bylo oznámeno po 31. lednu, kdy skončila lhůta pro letošní nominace. Nobelův výbor uvedl, že jich dostal 338. Jména a názvy nominovaných však po dobu 50 let tají. Pětičlenný výbor obvykle uděluje cenu konsenzuálně, v některých případech se může rozhodnout na základě většiny hlasů.
O něco větší šance přisuzují Trumpovi sázkaři. Podle serveru Oddse Checker jsou na Trumpa vypsány druhé nejnižší kurzy, čímž se americký prezident řadí mezi favority spolu s vdovou po ruském opozičním politikovi Alexeji Navalném Julijí či s organizací Sudans Emergency Response Rooms. Ta poskytuje lékařskou a záchrannou pomoc v Súdánu, kde mezi sebou bojují provládní armáda a vzbouřenecké Jednotky rychlé podpory (RSF).
Sázkové kanceláře vypisují kurzy i na čtvrteční Nobelovu cenu za literaturu. Mezi favority jsou avantgardní čínská spisovatelka Cchan Süe, maďarský spisovatel a scénárista László Krasznahorkai či japonský prozaik a autor řady bestsellerů Haruki Murakami.
Nobelovy ceny budou letošním laureátům oficiálně předány na ceremonii ve Stockholmu, která se uskuteční 10. prosince.
Nobelovy ceny s výjimkou té za ekonomii se udělují od roku 1901. Cena vznikla díky vůli švédského podnikatele a vynálezce Alfreda Nobela, který nakumuloval velkou část svého bohatství výrobou nových druhů výbušnin.