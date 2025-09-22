V planetáriu ožije sci-fi komedie se Spejblem a Hurvínkem. Půjde o 360° projekci

Postavy Spejbla a Hurvínka se ocitají v neobvyklém vesmírném dobrodružství, formát projekce obklopí diváka obrazem i zvukem. V kupoli s průměrem 22 metrů, považované za největší na světě, obraz vytváří přibližně 45 milionů diod na více než 12 000 speciálních panelech.
Obě postavy se poprvé ocitnou ve stratosféře. Děj se odehrává v roce 2079, zápletkou je nezdar při pečení bábovky, z níž se stane hrozba pro sluneční soustavu. Roli v celém příběhu hrají i další postavy známé z představení Spejbla a Hurvínka, tedy bábinka, Mánička a Žeryk.
Ředitelka Divadla Spejbla a Hurvínka Denisa Kirschnerová dnes řekla, že Spejbl s Hurvínkem mají smysl pro dobrodružství s nejasným koncem. Režisérem filmu je Miki Kirschner, který také s Janou Kubíčkovou napsal scénář. Kirschner vznik filmu označil za průkopnickou práci. Před čtyřmi lety, když se nápad zrodil, podle něj pro projekční technologii planetária neexistovaly kamery.
Při vesmírném dobrodružství slavné dvojice loutek se diváci dozvědí, kde vznikají hvězdy, co je kosmické smetí nebo jak vypadá černá díra. Třeba z bábovky se stane také rudý veleobr. V roli astronauta, kterého tvůrci pojmenovali loutkonaut, se průšvih snaží zachránit Hurvínek, ale ani ve vesmíru neztratí svou nezbednou povahu.
"Pokud vím, žádný takový loutkový film na světě ještě neexistuje," řekl dnes ředitel Planetária Praha Jakub Rozehnal. Planetárium podle něj navázalo úzkou spolupráci s Divadlem Spejbla a Hurvínka za covidové pandemie. Prvním výsledkem byla družice se skleněnou figurkou Hurvínka.
Hurvínkovu vesmírnou odyseu zařadilo Planetárium Praha do svého stálého programu, první volné vstupenky byly v pondělí 22. září k dispozici na říjen. Po 40minutovém filmu pro diváky od pěti let následuje pokaždé 15minutová moderovaná část.
Přestavba planetária začala v dubnu 2023, trvala dva roky a náklady na ni činily zhruba 300 milionů korun, z toho dvě třetiny stála kopule. Kromě ní se v planetáriu měnily i rozvody a ventilace. Nově nainstalovaná technologie umožní využívat odpadní teplo a v zimě jím planetárium bude vytápět. Obnova se týkala rovněž jeviště i hlediště sálu.
"Je tu 280 míst, za tři měsíce, co jsme otevření, nás navštívilo zhruba 150 000 lidí. Byla to roční návštěvnost před rekonstrukcí," řekl Jakub Rozehnal. Připustil, že pro novou technologii je složité shánět obsah. Planetárium potřebuje rozlišení 8K, tedy přibližně 8000 pixelů na šířku, a frekvenci nejméně 60 snímků za sekundu. Minuta pořadu, který planetárium uvede v listopadu, tak znamená 250 gigabajtů (GB) dat.
Loutka Spejbla vznikla v roce 1920, Hurvínek oslaví v příštím roce 100 let. Divadlo Spejbla a Hurvínka nyní kvůli rekonstrukci prostor v Dejvické ulici hraje v hotelu International v Praze. Do svého sálu by se mělo vrátit na přelomu zimy a jara 2026. V souvislosti s blížícím se výročím Hurvínka připravuje pět premiér, doplnila Kirschnerová.