Odysseus z dětské stavebnice. Divadlo ho převyprávělo pro děti od osmi let

Meziroční inflace v únoru stoupla na 10,3 až 10,6 procenta z lednových 9,9 procenta. Růst cen přitom pokračuje v téměř všech složkách spotřebního koše, přičemž se to týká především pohonných hmot, potravin a nákladů na bydlení včetně energií. Vyplývá to z odhadů analytiků, které oslovila ČTK. Inflace by přitom podle ekonomů v nejbližších měsících měla nadále růst a podle některých z nich může překonat i hranici 11 procent. Nad desetiprocentní hranicí byla inflace naposledy v červenci 1998. Data zveřejní Český statistický úřad ve čtvrtek 10. února.