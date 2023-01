Lékaři dávají dítěti rok. Pardubické divadlo uvedlo hru o genetické poruše

Evropská komise zažalovala Slovensko a Bulharsko kvůli tomu, že podle ní neplní pravidla spojená se zaváděním obnovitelných zdrojů energie. Oba státy dosud nepřevedly do svého práva unijní směrnici, která stanovuje podmínky rozvoje obnovitelných zdrojů ve výrobě elektřiny, vytápění, klimatizaci či dopravě. Komise požádala Soudní dvůr EU, aby oběma státům vyměřil pokuty, pokud se pravidlům nepodřídí.

Evropský blok se v roce 2018 shodl na směrnici, která stanovuje k roku 2030 celounijní podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie na 32 procent. Jejím cílem je také zjednodušit administrativu pro zavádění ekologicky šetrných zdrojů a zajistit jejich cenovou výhodnost.

Členské státy měly směrnici převést do svých zákonů do poloviny roku 2021, Slovensko a Bulharsko to ale neučinily.