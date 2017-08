Komise vybrala budoucího šéfa Městských divadel pražských, bude jím zřejmě Daniel Přibyl

před 55 minutami

Městská divadla pražská budou mít nového ředitele. Výběrová komise vybrala Daniela Přibyla, jmenování musí však schválit ještě pražští radní. Přibyl měl ve výběrovém řízení dva protivníky. Přibylův projekt podle členů komise nejlépe odpovídá veřejnoprávní povaze městských divadel. Dříve Přibyl působil jako umělecký ředitel Městského divadla Kladno.

Praha - Ředitelem Městských divadel pražských (MDP) bude zřejmě Daniel Přibyl. Výběrová komise vybrala jeho projekt. Jmenování musí ještě schválit pražští radní. Informoval o tom předseda komise Matěj Stropnický (Zelení/Trojkoalice). Do výběrového řízení se přihlásili tři uchazeči. Městská divadla nyní tvoří scény Rokoko a ABC, mělo by se k nim připojit Divadlo Komedie.

Výběr koncepce bývalého uměleckého ředitele Městského divadla Kladno doporučila sedmičlenná komise, složená ze tří politiků a čtyř odborníků. Kromě Přibyla se přihlásili další dva uchazeči, a to stávající ředitel MDP Ondřej Zajíc a režisér a donedávna umělecký šéf Divadla Husa na provázku Vladimír Morávek.

Odborníci, mezi nimiž byli například divadelní režisér a herec Miroslav Krobot či divadelní režisér Dušan Pařízek, se na výběru shodli jednohlasně. Přibylův projekt podle nich nejlépe odpovídá veřejnoprávní povaze městských divadel. "Společenská prospěšnost tam byla skutečně zdůrazněna, na rozdíl od jiných projektů, které se více zaměřovaly na atraktivitu," uvedl Krobot.

Podle Pařízka projekt Přibyla slibuje, že se divadla ABC a Rokoko budou v budoucnu dobře dramaturgicky doplňovat a je nejkonkrétnější a nejrealističtější i v otázce případného připojení Divadla Komedie. To je v současnosti stále ve stadiu záměru a město o další budoucnosti scény jedná s majitelem budovy, kterým je Generální finanční ředitelství.

Výběrová komise o jmenování nerozhoduje, to je na pražských radních. Rada se obvykle doporučením expertních komisí řídí. Radní pro kulturu Jan Wolf (KDU-ČSl/Trojkoalice) uvedl, že doporučení podpoří. "Jsem přesvědčen, že komise rozhodla velmi odborně, budu stát za jejím rozhodnutím a předložím návrh na jmenování pana Přibyla," řekl. Na radu by tisk měl jít nejpozději v druhé polovině září. Nový ředitel má nastoupit od ledna, přímé řízení však převezme až od nové divadelní sezóny.

Podle Přibyla je jeho koncepce založena na třech pilířích - otevřenosti, činorodosti a společenské odpovědnosti. Divadlo Rokoko by se podle něj mělo částečně navrátit k "neposedné minulosti" šantánů šedesátých let či období před druhou světovou válkou. Chce se zaměřit na nové autorské texty, kmenovým autorem scény by mohl být David Drábek. ABC by se mělo dále zaměřovat na činohru, přibýt by měl větší důraz na společenské přesahy a snaha o vytvoření originálního rukopisu. Uměleckým šéfem MDP se má stát režisér Michal Dočekal, který je ředitelem činohry Národního divadla.

Samostatnou otázkou je další osud Divadla Komedie, kde loni v dubnu skončilo Divadlo Company.cz. Podle zadání magistrátu by měla scéna nově připravovat představení především pro mládež nad 12 let. Někteří odborníci s tím nesouhlasí.

Podle Přibyla v České republice "divadlo pro teenagery" citelně chybí a Komedie by mohla tuto roli plnit. Kromě přípravy projektů pro mládež by se podle jeho plánu měla scéna zaměřit také na podporu mladých nezávislých tvůrců. Soubory všech scén by se podle něj měly v budoucnu také více vydávat do nedivadelních prostor a plenéru.

Městská divadla pražská vznikla spojením několika divadel v roce 1950. Za legendárního ředitele Oty Ornesta, pod jehož vedením dosáhlo divadlo největšího věhlasu, hrál soubor na třech scénách − v divadle ABC, v Divadle Komedie a v Komorním divadle. Po roce 1989 se divadla rozdělila na tři samostatné subjekty s vlastními soubory a vlastním uměleckým vedením. Od roku 2005 se opět spojila divadlo ABC a divadlo Rokoko, letos by se mělo připojit Divadlo Komedie.