„Navrhuju sníst psy.“ Před 40 lety měla v Praze premiéru hra Dobytí severního pólu

Desátá hra souboru Divadla Járy Cimrmana z pera Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka vypráví o skupince českých otužilců, kteří se na návrh lékárníka Šofra rozhodnou podniknout cestu na severní pól. Cimrmanovo severské drama je uvedeno seminářem na téma objev arktického sněžného člověka, živé obrazy Járy Cimrmana a podobně. Ve středu 21. října slavila tato hra ještě jedno jubileum, když celkový počet jejích uvedení dosáhl čísla tisíc.
Cimrman se ve své době věnoval takzvaným živým obrazům a jednoho dne byl požádán, aby sestavil živý obraz s názvem Češi na Severním pólu. Aby získal inspiraci, sám se do nejsevernějšího místa světa vypravil a po návratu do Čech o této výpravě napsal divadelní hru. Výpravu na severní pól vede předseda jednoty Karel Němec a skupinu tvoří pomocný učitel Václav Poustka, lékárník Vojtěch Šofr a potah Varel Frištenský, bratranec věhlasného zápasníka Gustava Frištenského, jenž díky své síle nahrazuje dobrodruhům psí spřežení.
Hru doprovázejí citace z učitelova deníku. Po mnoha útrapách, bojích s trudnomyslností, kdy zazní píseň Polární noc, a na pokraji smrti hladem, mrazem a vyčerpáním, otužilci nakonec dosáhnou severní točny dne 5. dubna 1909, tedy den před slavným dobrodruhem Robertem Pearym. Cestou nacházejí také zmrzlá těla dvou členů polární výpravy profesora McDonalda (jeho pobočníka, poručíka Berana, na rožni rozmrazí k životu). Hra končí živým obrazem s názvem Češi na severním pólu, který Jára Cimrman vytvořil pro ples branických ledařů.
Pátrání po odkazu velikána a světoběžníka Járy Cimrmana, který má na kontě desítky vynálezů, objevů, matematických vzorců i uměleckých děl, je již více než pětapadesát let náplní Divadla Járy Cimrmana. Jeho první představení se konalo v pražské Malostranské besedě v říjnu 1967. Nestárnoucí humor cimrmanologů, z jejichž patnáctky her řada citátů zlidověla, oslovuje stále nové generace diváků a jejich představení jsou ustavičně vyprodaná.
V 80. letech pronikl Cimrman i do filmu, jedná se o snímky Jára Cimrman ležící, spící, Rozpuštěný a vypuštěný a Nejistá sezóna. O protagonistech Divadla Járy Cimrmana vzniklo i několik knih, například v září 2022 vyšla publikace Přes Zábradlí k Cimrmanům. Na jejích stránkách ožívají vzpomínky a historky dlouholetého člena divadla Jana Hraběty.