Divadlo

„Navrhuju sníst psy.“ Před 40 lety měla v Praze premiéru hra Dobytí severního pólu

ČTK ČTK
před 1 hodinou
"Jdu na sever, jdu na sever… a už jdu na jih!“ Kuriózní situaci v nejsevernějším bodě planety si pražští otužilci vychutnávali. Tak to zachytil fiktivní český vynálezce, filozof a dramatik Jára Cimrman ve hře Dobytí severního pólu, která měla premiéru před 40 lety, 25. října 1985.
Hra Divadla Járy Cimrmana Dobytí severního pólu měla premiéru 25. října 1985.
Hra Divadla Járy Cimrmana Dobytí severního pólu měla premiéru 25. října 1985. | Foto: Žížkovské divadlo Járy Cimrmana

Desátá hra souboru Divadla Járy Cimrmana z pera Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka vypráví o skupince českých otužilců, kteří se na návrh lékárníka Šofra rozhodnou podniknout cestu na severní pól. Cimrmanovo severské drama je uvedeno seminářem na téma objev arktického sněžného člověka, živé obrazy Járy Cimrmana a podobně. Ve středu 21. října slavila tato hra ještě jedno jubileum, když celkový počet jejích uvedení dosáhl čísla tisíc.

Cimrman se ve své době věnoval takzvaným živým obrazům a jednoho dne byl požádán, aby sestavil živý obraz s názvem Češi na Severním pólu. Aby získal inspiraci, sám se do nejsevernějšího místa světa vypravil a po návratu do Čech o této výpravě napsal divadelní hru. Výpravu na severní pól vede předseda jednoty Karel Němec a skupinu tvoří pomocný učitel Václav Poustka, lékárník Vojtěch Šofr a potah Varel Frištenský, bratranec věhlasného zápasníka Gustava Frištenského, jenž díky své síle nahrazuje dobrodruhům psí spřežení.

Hru doprovázejí citace z učitelova deníku. Po mnoha útrapách, bojích s trudnomyslností, kdy zazní píseň Polární noc, a na pokraji smrti hladem, mrazem a vyčerpáním, otužilci nakonec dosáhnou severní točny dne 5. dubna 1909, tedy den před slavným dobrodruhem Robertem Pearym. Cestou nacházejí také zmrzlá těla dvou členů polární výpravy profesora McDonalda (jeho pobočníka, poručíka Berana, na rožni rozmrazí k životu). Hra končí živým obrazem s názvem Češi na severním pólu, který Jára Cimrman vytvořil pro ples branických ledařů.

Související

KVÍZ: „Teď, teď tu byl!“ Jak dobře znáte svět nedoceněného génia Járy Cimrmana?

Záskok - Hry Divadla Járy Cimrmana
Infografika

Pátrání po odkazu velikána a světoběžníka Járy Cimrmana, který má na kontě desítky vynálezů, objevů, matematických vzorců i uměleckých děl, je již více než pětapadesát let náplní Divadla Járy Cimrmana. Jeho první představení se konalo v pražské Malostranské besedě v říjnu 1967. Nestárnoucí humor cimrmanologů, z jejichž patnáctky her řada citátů zlidověla, oslovuje stále nové generace diváků a jejich představení jsou ustavičně vyprodaná.

V 80. letech pronikl Cimrman i do filmu, jedná se o snímky Jára Cimrman ležící, spící, Rozpuštěný a vypuštěný a Nejistá sezóna. O protagonistech Divadla Járy Cimrmana vzniklo i několik knih, například v září 2022 vyšla publikace Přes Zábradlí k Cimrmanům. Na jejích stránkách ožívají vzpomínky a historky dlouholetého člena divadla Jana Hraběty.

 
Mohlo by vás zajímat

Nenechte si ujít: Miláček filmových festivalů i inscenace o demonstrujících Češích

Nenechte si ujít: Miláček filmových festivalů i inscenace o demonstrujících Češích
Přehled

Ostře sledované vlaky na správné koleji. Na Palmovku se vrací Bohumil Hrabal

Ostře sledované vlaky na správné koleji. Na Palmovku se vrací Bohumil Hrabal

„Ostraváci reagují poněkud upřímněji, což nemusí být výhoda,“ říká herec Albert Čuba

„Ostraváci reagují poněkud upřímněji, což nemusí být výhoda,“ říká herec Albert Čuba

Ředitelem Hudebního divadla v Karlíně zůstane Egon Kulhánek

Ředitelem Hudebního divadla v Karlíně zůstane Egon Kulhánek
divadlo kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Ladislav Smoljak Zdeněk Svěrák Jára Cimrman Jan Hraběta

Právě se děje

Aktualizováno před 19 minutami
O křeslo šéfa ODS se po Kupkovi hlásí další uchazeč

ŽIVĚ
O křeslo šéfa ODS se po Kupkovi hlásí další uchazeč

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 31 minutami

Nádhera. Ve starém kamenolomu vznikla nová bytovka, architekti vsadili na přírodu

Nádhera. Ve starém kamenolomu vznikla nová bytovka, architekti vsadili na přírodu
Prohlédnout si 23 fotografií
...
Na místě, kde kdysi duněly stroje kamenolomu, dnes šumí listí a zurčí voda.
před 36 minutami
Katastrofa v Římě, bědují Italové po vítězství Plzně. Viktoria překvapila diváky

Katastrofa v Římě, bědují Italové po vítězství Plzně. Viktoria překvapila diváky

"Výkony útočníků jsou žalostné. Není to krize, ale rozhodně je to varování," napsal deník Corriere dello Sport.
Aktualizováno před 43 minutami
Absurdní, vzpomíná Kocumová. Vyhodili ji z televize, aféru nechápe dodnes

Absurdní, vzpomíná Kocumová. Vyhodili ji z televize, aféru nechápe dodnes

Je to už šestnáct let, přesto si Zuzana Kocumová aféru, kterou několik dní žilo sportovní Česko, stále živě pamatuje.
Aktualizováno před 1 hodinou
Cirkus v Chorvatsku. Sparta dohraje duel až v pátek, proti Bohemians nastoupí později

Cirkus v Chorvatsku. Sparta dohraje duel až v pátek, proti Bohemians nastoupí později

Zápas 2. kola ligové fáze Konferenční ligy mezi Rijekou a Spartou byl po první půli za stavu 0:0 předčasně ukončen. Dohraje se v pátek od 16:00.
před 1 hodinou
Většina Čechů nechce střídání času. Klíčový posun k velké změně má přijít z Bruselu

Většina Čechů nechce střídání času. Klíčový posun k velké změně má přijít z Bruselu

Češi se většinově shodují, že by mělo dojít ke zrušení střídání času. Shoda ovšem nepanuje na tom, jestli by se měl ponechat letní, nebo zimní čas.
před 1 hodinou
V Jihlavě začíná festival dokumentárních filmů. Nabídne OnlyFans i Zelenského

V Jihlavě začíná festival dokumentárních filmů. Nabídne OnlyFans i Zelenského

Festival přinese např. snímek Virtuální přítelkyně o fenoménu převážně pornografické stránky OnlyFans nebo dokument o propagandě v ruských školách.
Další zprávy