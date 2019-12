Smoček pojedenácté v Ungeltu. Režíruje hru o ztracených a vrácených houslích

Divadelní hru postavenou na zápletce o ztracených houslích a jejich šťastných i nešťastných nálezcích uvede příští úterý 17. prosince pražské Divadlo Ungelt. Napsal ji Američan Dan McCormick a půjde o její první premiéru mimo USA.

V režii Ladislava Smočka hrají Jiří Langmajer, Milan Hein a Pavel Liška. Hein, který je také ředitelem divadla, vypočítává, že při práci na inscenaci nazvané Housle se Smoček do divadla vrací pojedenácté.

"Je to jako vždy velká škola pro mě i pro všechny, kdo jsou kolem," doplňuje dramaturg připravované inscenace Pavel Ondruch.

Sedmaosmdesátiletý Smoček, který je spojený s pražským Činoherním klubem, říká, že práce v malém Ungeltu je pro něj podobná jako na domovské scéně. "Je to příležitost pro detailní práci, práci zblízka. Úžasní herci mohou ukázat, co se na velkých kamenných divadlech dělá úplně jinak. Je to příležitost dělat svobodněji než na velkých divadlech," vysvětluje.

Hru newyorského herce a písničkáře Dana McCormicka si našel dramaturg Ondruch a už nyní říká, že divadlo zřejmě uvede i jeho další hru. "Jde o příběh Bobbyho, Terryho a Gia, dvou nešťastných bratrů a světem znaveného krejčího, kterým se nečekaně dostanou do rukou cenné stradivárky z roku 1710 v hodnotě čtyř milionů dolarů a stojí před těžkou otázkou - vrátit cenný nástroj, nebo jej zpeněžit a začít konečně naplno žít?" přiblížil Ondruch děj Houslí.

Hra je zřejmě inspirovaná i skutečnou událostí - případů, kdy roztržitý hudebník na veřejném místě zanechá takto vzácný nástroj, je podivuhodně mnoho. Podle Ondrucha v několika případech nálezce milionový nástroj vrátil.

Pro Jiřího Langmajera je na zkouškách Houslí vzácné, že se ocitl v trochu jiné roli než doposud. "Byl jsem zvyklý hrát velké, dramatické role, tady se učím být v týmu. Pozornost tu není upřena jen na hlavního hrdinu, tady jakmile vypadne jedno kolečko z týmu, nemusí se to povést," přibližuje.

Autor hry v písemném rozhovoru s Ondruchem uvedl, že jako hlavní téma Houslí vidí možnosti volby. "Jakékoli rozhodnutí, i takové, které uděláme v krátkém okamžiku, může mít obrovské a dalekosáhlé důsledky," napsal.

"Tato otázka, vyžadující vaše rozhodnutí, zasahuje do problematiky morálky, etiky i vnitřní integrity. Postavy v Houslích této otázce čelí, protože jakákoli jejich volba, ať už společná, nebo každého zvlášť, má své nezvratné následky," doplňuje Dan McCormick.

Housle mají v pražském Ungeltu premiéru 17. a 18. prosince, už teď jsou všechny reprízy do příštího března vyprodané.