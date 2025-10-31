Kultura

Chrám Sagrada Família v Barceloně má nejvyšší kostelní věž na světě

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Barcelonský chrám Sagrada Família se může pyšnit nejvyšší kostelní věží na světě. Na věž Ježíše Krista už stavitelé umístili dolní část kříže, čímž výška struktury dosáhla 162,9 metru, píše agentura AP. To je o metr více než věž katedrály v německém Ulmu, která dosud rekord držela.
Pohled na baziliku Sagrada Familia, která se ve čtvrtek 30. října 2025 stala nejvyšším kostelem světa poté, co byla na její centrální věž vyzdvižena dolní část kříže.
Pohled na baziliku Sagrada Familia, která se ve čtvrtek 30. října 2025 stala nejvyšším kostelem světa poté, co byla na její centrální věž vyzdvižena dolní část kříže.

Dolní část kříže měří 7,25 metru a váží 24 tun. Celý kříž bude podle agentury Europa Press po dokončení vysoký 17,5 metru. Jeho montáž je další etapou výstavby chrámu, který navrhl architekt Antoni Gaudí. Stavba začala v roce 1882 a podle předchozích prohlášení nadace, která práce řídí, potrvá dalších zhruba deset let.

Chrám ve výstavbě už je ale teď jednou z hlavních atrakcí Barcelony, metropole Katalánska. Loni stavbu navštívilo 4,83 milionu lidí, což bylo zhruba o tři procenta více než v roce 2023. Návštěvníci jsou klíčoví pro financování budování chrámu. Od nich vybrané peníze činily 97 procent příjmů nadace, která se stará o výstavbu. Společnost v loňském roce získala 133 milionů eur (3,2 miliardy Kč).

Nejvyšší chrámovou věží v Česku je hlavní věž plzeňské katedrály svatého Bartoloměje, která ční do výšky 102,3 metru.

 
