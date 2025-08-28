Kultura

Bývalí členové kapely The Police žalují frontmana Stinga kvůli ušlému zisku

ČTK ČTK
před 20 hodinami
Bývalí členové skupiny The Police zažalovali hlavního zpěváka a baskytaristu Stinga kvůli ušlému zisku z autorských práv, uvedl server The Guardian. Kytarista Andy Summers a bubeník Stewart Copeland v žalobě tvrdí, že nebyli uvedeni jako spoluautoři největšího hitu skupiny Every Breath You Take, a tím pádem nezískali ani příslušné tantiémy.
Foto: ČTK/AP

Žalobu podali bývalí členové britské rockové kapely po několika letech právních sporů, uvedl bulvární list The Sun. V soudních dokumentech figuruje Sting pod svým skutečným jménem Gordon Matthew Sumner. Spolu s ním se bývalí členové The Police soudí také se Stingovou společností Magnetic Publishing.

Podle The Sun vydělává Sting uvedený jako autor většiny skladeb skupiny jen na Every Breath You Take přibližně 550 tisíc liber (asi 15,7 milionu Kč) ročně. Jeho právník uvedl, že žaloba přímo s největším hitem skupiny nesouvisí, odmítl ale sdělit další podrobnosti, doplnil list.

Související

Cennější než ropa nebo zlato. Hvězdy prodávají své hity, je z nich lákavá investice

Tina Turner

Skupina The Police vznikla v roce 1977. S hitem Every Breath You Take se v roce 1983 dostala na špičky hitparád po celém světě a píseň se následně stala jedním z nejprodávanějších singlů 80. let. Úspěchu dosáhla skupina také s dalšími skladbami, například Roxanne, Every Little Thing She Does is Magic a Don't Stand So Close to Me.

Skupina se v roce 1984 rozpadla, ale v následujících letech se několikrát sešla na společných vystoupeních. Zpěvák Sting uspěl i se svými sólovými hity, například An Englishman in New York nebo Fragile.

 
Mohlo by vás zajímat

Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?
Přehled

Bosenské muzeum daruje Gaze peníze z výstavy židovské knihy, čelí za to kritice

Bosenské muzeum daruje Gaze peníze z výstavy židovské knihy, čelí za to kritice

Film o Nohavicovi jako pomníček. Řekl ale více o spolupráci s StB i ceně od Putina

Film o Nohavicovi jako pomníček. Řekl ale více o spolupráci s StB i ceně od Putina
kultura Magazín.Aktuálně.cz hudba Obsah Sting the police žaloba autorská práva

Právě se děje

před 15 minutami
Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let

Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let

Premiérka se zpětně omluvila za telefonát s kambodžským expremiérem v době konfliktu mezi oběma zeměmi.
před 27 minutami
Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa

Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa

"Měl vždy svůj názor, a i když občas dojde k jejich výměně, tak náš vztah je bezproblémový,“ říká o svém synovi a svěřenci kanoista Petr Fuksa.
před 52 minutami
Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy

Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy

Promotér ruské Velké ceny žaluje formuli 1 u londýnského soudu. Po zrušení závodů kvůli invazi na Ukrajinu žádá 50 milionů liber.
před 1 hodinou
Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet

Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet

Inflace se drží pod třemi procenty a nominální mzdy stále rostou solidním tempem, díky čemuž se reálná kupní síla Čechů zvyšuje.
před 1 hodinou
Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

The Rasmus měli původně vystoupit už loni, svou účast však nakonec odřekli.
před 1 hodinou
Ani Special One není nedotknutelný. Kouč Mourinho dostal padáka

Ani Special One není nedotknutelný. Kouč Mourinho dostal padáka

Slavný Portugalec neustál neúspěch v kvalifikaci Ligy mistrů a po středečním vyřazení s Benficou Lisabon ho vedení klubu odvolalo.
před 1 hodinou
Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?
Přehled

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?

Jsou filmy, výstavy, koncerty či divadelní hry, které stojí za to vidět. Nabízíme výběr těch, které by příští týden neměly uniknout vaší pozornosti.
Další zprávy