Bývalí členové kapely The Police žalují frontmana Stinga kvůli ušlému zisku

Žalobu podali bývalí členové britské rockové kapely po několika letech právních sporů, uvedl bulvární list The Sun. V soudních dokumentech figuruje Sting pod svým skutečným jménem Gordon Matthew Sumner. Spolu s ním se bývalí členové The Police soudí také se Stingovou společností Magnetic Publishing.
Podle The Sun vydělává Sting uvedený jako autor většiny skladeb skupiny jen na Every Breath You Take přibližně 550 tisíc liber (asi 15,7 milionu Kč) ročně. Jeho právník uvedl, že žaloba přímo s největším hitem skupiny nesouvisí, odmítl ale sdělit další podrobnosti, doplnil list.
Skupina The Police vznikla v roce 1977. S hitem Every Breath You Take se v roce 1983 dostala na špičky hitparád po celém světě a píseň se následně stala jedním z nejprodávanějších singlů 80. let. Úspěchu dosáhla skupina také s dalšími skladbami, například Roxanne, Every Little Thing She Does is Magic a Don't Stand So Close to Me.
Skupina se v roce 1984 rozpadla, ale v následujících letech se několikrát sešla na společných vystoupeních. Zpěvák Sting uspěl i se svými sólovými hity, například An Englishman in New York nebo Fragile.