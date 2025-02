Začíná festival Berlinale. První film vzkazuje, že migranti jsou v Německu vítáni

Světovou premiérou dramatu o dysfunkční rodině Das Light tento čtvrtek večer v Berlíně startuje filmový festival Berlinale. Zahajovací snímek natočil Tom Tykwer, podepsaný pod thrillerem Lola běží o život nebo seriálem Babylon Berlín. Novinka krátce před německými volbami vysílá jednoznačný vzkaz, že migranti jsou v Německu vítáni, říká představitel hlavní role Lars Eidinger.

Podle devětapadesátiletého režiséra Toma Tykwera film ukazuje, že "někdo, kdo k nám přichází z cizí země, může také pomoct, může u nás uspět, my z něj můžeme mít užitek a ten člověk se nám nesnaží nic sebrat", shrnuje režisér Tom Tykwer.

"Ve skutečnosti nás tito lidé mohou obohatit," dodává Lars Eidinger. Ten v téměř tříhodinovém příběhu ztvárnil hlavní roli Tima, otce rodiny, jejíž členové jsou tak zaneprázdněni vlastními životy, videohrami, prací či večírky v klubech, že si skoro nevšimnou, když v jejich berlínském bytě zemře uklízečka.

Film zahajuje letošní ročník berlínského festivalu nedlouho před volbami do Německého spolkového sněmu. Ty se uskuteční 23. února, v poslední den festivalu. Předvolební kampani dominuje debata o zpřísnění pravidel pro migranty, přičemž v průzkumech se na druhém místě umísťuje protiuprchlická, krajně pravicová Alternativa pro Německo, známá pod zkratkou AfD.

Režisér zahajovacího filmu Tykwer je znám jako autor dobového krimi Babylon Berlin odehrávajícího se za časů Výmarské republiky, což je označení pro historický stát na území Německa v letech 1918 až 1933. Tykwer připouští, že v dnešní společenské atmosféře vnímá v německé společnosti některé prvky z doby, která skončila nástupem nacistů k moci. Zároveň ale upozorňuje, že se svět posunul.

"Nejsme stejní jako lidé, kteří žili před 90 lety, nejsme jako naši prarodiče," upozorňuje s tím, že se prostřednictvím svého nového filmu zkusil "podívat na to, jak se chováme ve světě, který propadl takovému zmatku".

Nefunkční rodinu ve snímku začne napravovat příchod nové pokojské, syrské uprchlice Farrah, kterou ztvárnila pětatřicetiletá Tala Al Deen.

Pro herečku Nicolette Krebitz, jež zosobnila matku, bylo nejtěžší vžít se do role přehlíživé a pokrytecké Němky. "Není snadné vidět sebe sama jako privilegovanou bělošku, která si neustále na něco stěžuje, když pak vidíte ten kontrast v jejím životě oproti životu té druhé," říká v narážce na postavu syrské uprchlice, která na rozdíl od ostatních postav žije bez rodiny v malém panelovém bytě, o nějž se dělí s několika dalšími ženami.

Také na letošním ročníku Berlinale bude největší zájem vzbuzovat otázka, který z 19 soutěžních filmů získá hlavní cenu Zlatý medvěd. První cenu na čtvrtečním slavnostním zahájení převezme skotská herečka Tilda Swinton, kterou pořadatelé vyznamenají za celoživotní přínos.

Od pátku se na festivalu budou promítat soutěžní snímky, mezi nimiž nemá chybět novinka amerického režiséra Richarda Linklatera nazvaná Blue Moon, dále films Dreams od mexického tvůrce Michela Franka či What Does the Nature Say to You jihokorejského režiséra Hong Sang-soa. Evropskou kinematografii budou reprezentovat mimo jiné počiny Francouzky Léonor Serraille, Rumuna Radua Judeho či Rakušanky Johanny Moder.

Ve vedlejších sekcích se představí i česká tvorba. Němci uvidí dokumentární film Čas do zásahu z války na Ukrajině režiséra Vitalije Manského, který vznikl v koprodukci Česka, Lotyšska a Ukrajiny. V sekci pro mládež Generation Kplus uvede Berlinale animované Pohádky po babičce podle knižní předlohy herce a spisovatele Arnošta Goldflama vyrobené v koprodukci Česka, Slovenska, Slovinska a Francie. V sekci krátkých filmů Berlinale Shorts se pak představí animovaný muzikál Kámen osudu výtvarnice Julie Černé z Ateliéru animace a filmu pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové.

Kdo získá Zlatého medvěda za nejlepší film, bude jasné v sobotu 22. února. Vítěze oznámí porota vedená americkým režisérem Toddem Haynesem. Mezinárodní filmový festival v Berlíně byl založen roku 1951, spolu s akcemi v Cannes a Benátkách patří k předním kinematografickým přehlídkám v Evropě.