"Přepraví vaše poklady." Firma Böcker vsadila na reklamu s drzým vtipem o Louvru

Společnost se sídlem ve Werne v Německu zveřejnila na Instagramu ironický příspěvek. U snímku z místa činu se objevil popisek: "Až příště budete potřebovat věci rychle přemístit, Böcker Agilo přepraví vaše poklady o hmotnosti až 400 kg rychlostí 42 metrů za minutu - a to velmi tiše díky elektromotoru 230 V."
Neznámí zloději, kteří jsou stále na svobodě, utekli s historickými šperky v hodnotě 88 milionů eur (zhruba 2,1 miliardy korun) poté, co se vloupali do světoznámého pařížského muzea. Krádež se odehrála v minulou neděli dopoledne, kdy už bylo muzeum otevřené. Zloději dovnitř vlezli přes balkon - v ten moment sehrálo hlavní roli nákladní auto s vysunovacím žebříkem.
Trochu jsme vtipkovali
Alexander Böcker, majitel a generální ředitel německé rodinné firmy, uvedl v prohlášení pro CNN, že on a jeho manželka byli "šokováni", když v neděli poprvé viděli zprávu a uvědomili si, "že náš výtah byl zneužit k této krádeži".
Jakmile počáteční šok opadl a ukázalo se, že nikdo nebyl zraněn, probudil se v majiteli firmy podnikatelský duch. "Potom převzal kontrolu černý humor," uvedl ve svém prohlášení. "Trochu jsme vtipkovali, bavili se a vymysleli jsme pár prvních sloganů."
Zpětná vazba na příspěvek společnosti, zveřejněný v pondělí, byla podle Böckera "ohromující" a převážně pozitivní.
V rozhovoru pro agenturu Reuters dodal: "Naštěstí pro nás většina lidí pochopila humor a věděla, že se na krádeži nepodílíme, a s dosavadní reakcí jsme byli velmi spokojeni."
Kamery tam nevidí
Ředitelka Louvru Laurence des Carsová uvedla, že stárnoucí kamerový systém muzea nepokrývá východní balkon Apollonova sálu, kam zloději vnikli pomocí úhlové brusky. Des Carsová dodala, že "absolutně zastaralá, ba dokonce chybějící technická infrastruktura" pro monitorování nejcennějších pokladů země je pro největší muzeum světa "hrozným zjištěním". Uvedla, že po loupeži nabídla ministryni kultury Rachidě Datiové rezignaci, ale ta ji odmítla.
Podle Böckera se model Agilo používá hlavně ve stavebnictví a k přepravě těžkého zboží při stěhování a není určen k přepravě osob. Konkrétní model použitý při loupeži si koupil zákazník z okolí Paříže, který jej pronajímal. Jenže během předváděcí akce pro potenciálního zákazníka ho kdosi ukradl. "Zdá se, že nápisy společnosti byly odstraněny a poznávací značky nahrazeny," dodal Böcker.
Zdroj: CNN
Další poklady jsou v trezoru
Po krádeži v Louvru některé další cennosti z bezpečnostních důvodů zamířily do trezoru francouzské centrální banky. Není jasné, o co přesně šlo, ale každopádně je takový přesun výjimečný. Nyní jsou poklady z Louvru ve velmi dobře zabezpečeném trezoru, který se nachází v hloubce 26 metrů pod zemí a v němž je uloženo také přibližně 90 procent zlatých rezerv Francie. Už několik let jsou tam uložené například i zápisky Leonarda da Vinciho, jejichž hodnota se odhaduje na více než 600 milionů eur (asi 14,4 miliardy korun).