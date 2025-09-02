Magazín

Krádež, kterou viděl celý svět, má nečekanou dohru. Muž z videa bojuje o důvěru

před 2 hodinami
Tribuny na US Open sledovaly šťastného tenistu polského Kamila Majchrzaka, který se po vítězném zápase zdravil s fanoušky a chtěl věnovat svou kšiltovku malému fanouškovi. Najednou ale místo dítěte po suvenýru sáhl muž stojící vedle něj. Okamžik vyvolal rozhořčení po celém světě a nyní má další pokračování – muž, který situaci způsobil, poprvé promluvil.
Malý fanoušek měl dostat dárek od tenisty, dopadlo to ale jinak. Muž, který mu ji sebral, se nyní omlouvá.
Malý fanoušek měl dostat dárek od tenisty, dopadlo to ale jinak. Muž, který mu ji sebral, se nyní omlouvá. | Foto: Screen video YouTube

"Popełniłem poważny błąd." V překladu to znamená: Udělal jsem vážnou chybu.

Těmito slovy začíná veřejná omluva Piotra Szczereka, polského podnikatele, jehož chování během zápasu Kamila Majchrzaka na US Open rozpoutalo mezinárodní bouři. Scéna, kdy sáhnul po čepici, kterou tenista zjevně podával malému fanouškovi, vyvolala vlnu rozhořčení po celém světě.

Omyl v zápalu emocí?

"Chtěl bych se upřímně omluvit chlapci, kterému jsem způsobil újmu, jeho rodině, všem fanouškům i samotnému hráči. Udělal jsem velkou chybu."

Szczerek v prohlášení, které zveřejnil na svém facebookovém profilu, vysvětluje, že byl pod vlivem atmosféry a radosti z vítězství přesvědčený, že tenista podává čepici právě jemu - respektive jeho synům, kteří krátce předtím žádali o podpis.

"V tom zmatku jsem byl přesvědčen, že tenista podává čepici směrem ke mně - pro mé syny, kteří předtím žádali o autogramy. Tato mylná představa vedla k tomu, že jsem instinktivně natáhl ruku."

Na sociálních sítích teď sílí reakce na rozpor mezi tím, jak situaci líčí Szczerek, a co ve zachytily televizní kamery.

Szczerek přiznává, že si plně uvědomuje, jak jeho jednání působilo. "Dnes vím, že jsem udělal něco, co vypadalo jako úmyslné sebrání suvenýru dítěti. To nebyl můj úmysl, ale to nemění nic na tom, že jsem chlapci ublížil a zklamal fanoušky."

V příspěvku uvádí, že čepici už chlapci vrátil a celé jeho rodině se omluvil. "Doufám, že jsem alespoň částečně napravil způsobenou křivdu."

Lekce, která bolí

Zároveň reaguje i na spekulace, které se objevovaly na internetu. Důrazně popírá, že by s rodinou komentovali situaci na sociálních sítích, či že by využívali služeb právníků. "Ani já, ani moje žena, ani naši synové jsme situaci nekomentovali na sociálních sítích ani na žádném portálu. Neposkytli jsme žádné oficiální stanovisko a nevyužili jsme služeb právní kanceláře. Žádné z prohlášeních není naše."

V závěru textu Szczerek poukazuje na svou dlouholetou podporu sportovců z řad dětí a mládeže a přiznává, že tento incident vnímá jako zásadní životní lekci. "Spolu s manželkou se dlouhodobě angažujeme v pomoci dětem a mladým sportovcům, ale tato situace mi ukázala, že jediný moment nepozornosti může zničit roky práce. Je to pro mě bolestivá, ale potřebná lekce pokory."

Zároveň slibuje, že se chce ještě intenzivněji zapojovat do aktivit na podporu dětí a mladých lidí a do akcí proti násilí a nenávisti a dodává, že v zájmu ochrany své rodiny zakázal komentování příspěvku.

Jak to vidí Majchrzak

Incident komentoval i sám Kamil Majchrzak. Pro list New York Post uvedl, že šlo "očividně o nedorozumění". Připustil, že po vítězství byl velmi unavený, celou situaci přehlédl a je si prý jistý, že vše vzniklo v okamžiku ovlivněném emocemi.

Tenista se s malým fanouškem později setkal a předal mu jinou čepici a další dárky. Video ze setkání sdílel na Instagramu.

Majchrzak Brockovi předal podepsanou čepici, suvenýry a společnou fotku doplnil vzkazem: „Hello World, together with Brock we wish you a great day!“
Majchrzak Brockovi předal podepsanou čepici, suvenýry a společnou fotku doplnil vzkazem: „Hello World, together with Brock we wish you a great day!“ | Foto: X

Piotr Szczerek i jeho rodina se dlouhodobě pohybují ve sportovním prostředí - podle polského deníku Tenis Magazyn vlastní firmu, která sponzoruje sportovní akce a podporuje mladé hráče. Je velmi pravděpodobné, že na tento moment ze svého života jen tak nezapomenou. 

 
