Neuvěřitelná scéna, kterou viděl celý svět. Krádež přímo před zraky diváků

Polák Kamil Majchrzak úžasným vítězstvím ve druhém kole US Open nad devátým nasazeným Rusem Karenem Chačanovem dosáhl jednoho z milníků své kariéry. Po zápase se vrátil k nadšené tribuně, kde během improvizované autogramiády rozdával podpisy - a pokusil se darovat svou kšiltovku malému fanouškovi Brockovi.
Z úsměvu zůstaly jen oči pro pláč
Jenže tohle krásné gesto zkazil muž, který čepici doslova vytrhl Majchrzakovi z ruky a okamžitě ji schoval do tašky své partnerky. Kluk zůstal zdrcený, části publika ztuhly nevěřícně tváře a Majchrzak, aniž by si incidentu všiml, pokračoval v podepisování.
Celou nechutnou scénu ale zaznamenaly televizní kamery.
Sociální sítě doslova explodovaly. Rozhořčení lidé z celého světa sdíleli záznam a příběh rychle obletěl internet. Polská média záhy odhalila, že čepici sebral Piotr Szczerek, miliardář a šéf společnosti Drogbruk, která se dlouhodobě angažuje ve sportu.
To jen podpořilo veřejné znechucení - kontrast už nemohl být větší; smutný, malý kluk a dospělý, bohatý muž, který mu bez ostychu "ukradl" kšiltovku z rukou.
Když sportovec ukáže, co znamená fair play
Jakmile se Majchrzak dozvěděl, co se stalo, udělal všechno pro to, aby malého fanouška našel. "Po zápase jsem si nevšiml, že se moje kšiltovka k tomu klukovi nedostala. Naštěstí jich mám díky @asicstennis dost - napravíme to," napsal sportovec na Instagramu.
Hledání bylo rychlé a úspěšné. Už po necelé hodině se vědělo, že chlapec se jmenuje Brock, a Majchrzak si s ním domluvil osobní setkání. Předal mu podepsanou čepici, suvenýry a společnou fotku doplnil vzkazem: "Hello World, together with Brock we wish you a great day!"
Majchrzakova cesta posledním grandslamem sezony už skončila - musel odstoupit kvůli natrženému mezižebernímu svalu. Ale svým gestem si získal srdce fanoušků po celém světě. A ukázal, že skuteční vítězové nejsou vždy ti, kteří mohou odehrát všechny zápasy turnaje.